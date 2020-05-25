Наемники РФ разместили артиллерию рядом с домами в Васильевке и Яковлевке, а жителей некоторых районов Донецка готовят к принудительной эвакуации, - штаб

Оккупационные войска РФ размещают артиллерийские системы рядом с домами, чтобы прикрыть себя от ответного огня ВСУ.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Несмотря на многочисленные заявления представителей оккупационных властей об их заботе о жителях Донбасса и стремлении к миру, захватчики продолжают откровенно пренебрегать правилами ведения войны и Международным гуманитарным правом.

Только за двое прошедших суток вооруженные формирования РФ несколько раз вели огонь по позициям Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов. Своими действиями враг не только создавал непосредственную угрозу для местных жителей, но и показал, как "ловко" российские наемники умеют прятаться за спинами детей и женщин", - говорится в сообщении.

По данным штаба, оккупанты разместили свои артиллерийские системы рядом с домами в населенных пунктах Васильевка и Яковлевка. Прикрыв себя таким образом от ответного огня, вражеские артиллеристы выпустили 32 снаряда калибра 122 мм по украинским защитникам возле Каменки. А с территории поселка Байрак - три десятка 122-мм снарядов по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским.

В то же время на улицах оккупированной Голубовки были замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика": "На глазах испуганных горожан захватчики неоднократно осуществляли демонстративное развертывание расчетов на огневых позициях и подготовку к ведению огня в направлении Новотошковского. В случае открытия огня траектория снарядов проходила бы над густонаселенными кварталами".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли дачи на Донбассе. ФОТО

"Наши разведчики сообщают, что по подтвержденным данным, российские наемники готовят жителей северо-западных районов Донецка к принудительной эвакуации, что свидетельствует о подготовке следующих провокаций и является очередным грубым нарушением прав гражданского населения на временно оккупированных территориях",- сказано в сообщении.

Как отметили в штабе, целью таких действий вооруженных формирований Российской Федерации вполне очевидно является принуждение подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в срыве Минских договоренностей и обстрелах мирных жителей.

"Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам", - добавили в пресс-центре ОС.



