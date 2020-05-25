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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Наемники РФ разместили артиллерию рядом с домами в Васильевке и Яковлевке, а жителей некоторых районов Донецка готовят к принудительной эвакуации, - штаб

Наемники РФ разместили артиллерию рядом с домами в Васильевке и Яковлевке, а жителей некоторых районов Донецка готовят к принудительной эвакуации, - штаб

Оккупационные войска РФ размещают артиллерийские системы рядом с домами, чтобы прикрыть себя от ответного огня ВСУ.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Несмотря на многочисленные заявления представителей оккупационных властей об их заботе о жителях Донбасса и стремлении к миру, захватчики продолжают откровенно пренебрегать правилами ведения войны и Международным гуманитарным правом.

Только за двое прошедших суток вооруженные формирования РФ несколько раз вели огонь по позициям Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов. Своими действиями враг не только создавал непосредственную угрозу для местных жителей, но и показал, как "ловко" российские наемники умеют прятаться за спинами детей и женщин", - говорится в сообщении.

По данным штаба, оккупанты разместили свои артиллерийские системы рядом с домами в населенных пунктах Васильевка и Яковлевка. Прикрыв себя таким образом от ответного огня, вражеские артиллеристы выпустили 32 снаряда калибра 122 мм по украинским защитникам возле Каменки. А с территории поселка Байрак - три десятка 122-мм снарядов по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским.

В то же время на улицах оккупированной Голубовки были замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика": "На глазах испуганных горожан захватчики неоднократно осуществляли демонстративное развертывание расчетов на огневых позициях и подготовку к ведению огня в направлении Новотошковского. В случае открытия огня траектория снарядов проходила бы над густонаселенными кварталами".

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"Наши разведчики сообщают, что по подтвержденным данным, российские наемники готовят жителей северо-западных районов Донецка к принудительной эвакуации, что свидетельствует о подготовке следующих провокаций и является очередным грубым нарушением прав гражданского населения на временно оккупированных территориях",- сказано в сообщении.

Как отметили в штабе, целью таких действий вооруженных формирований Российской Федерации вполне очевидно является принуждение подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в срыве Минских договоренностей и обстрелах мирных жителей.

"Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ разместили артиллерию рядом с домами в Васильевке и Яковлевке, а жителей некоторых районов Донецка готовят к принудительной эвакуации, - штаб 01
Наемники РФ разместили артиллерию рядом с домами в Васильевке и Яковлевке, а жителей некоторых районов Донецка готовят к принудительной эвакуации, - штаб 02

боевик (16779) провокация (1459) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
Может стоит рассказать об этом преЗЕленту,а то он думает,что там выборы пора проводить
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25.05.2020 08:43
+11
Наемники РФ разметили артиллерию рядом с домами в Васильевке и Яковлевке, а жителей некоторых районов Донецка готовят к принудительной эвакуации, - штаб - Цензор.НЕТ 2903
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25.05.2020 08:41
+9
https://www.youtube.com/channel/UCfUrTF_DSJyCyG6x54vYMZA Свiдомий Рупор Найманці РФ розмітили артилерію поруч із будинками у Василівці та Яковлівці, а мешканців деяких районів Донецька готують до примусової евакуації, - штаб - Цензор.НЕТ 3122 карта для тих, хто сміється з «Путин нападёт». Там де починаються стрілочки ,там базуються десятки тисяч озброєних роССіянськи військових ,які чекають тільки наказу. ...він не нападе ,він просто розірве Україну на частини ,на частиночкі більші та менші ,та позаселяє в ваші затишні хатинки з вишневими садами ,свою недолугу але кровожерливу гопоту . Кажете що йому Україна не потрібна ?Не вгадали ,йому потрібна саме Україна ,не кусочок ,не 8 областей ,йому і роССіянам потрібна вся Україна .А війска роССіянські навколо України -це прямий доказ їхніх бажань . Там де починаються стрілочки ,там базуються десятки тисяч озброєних роССіянськи військових ,які чекають тільки наказу .І повірте на слово ,опитувати вас щодо відношення до руЦкаГа язика і путіна вони не будуть . P.S.Цей пост не істерика і не зрада ,це пост -нагадування в який ситуаціі живем і не більше того . Це не паніка і не нагнітання .Просто нас усіх так затягнули внутрішньополітичні справи що ми стали забувати про іпанутого сусіда
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25.05.2020 09:20
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Будуть виселяти до Бурятії?
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25.05.2020 08:41 Ответить
Наемники РФ разметили артиллерию рядом с домами в Васильевке и Яковлевке, а жителей некоторых районов Донецка готовят к принудительной эвакуации, - штаб - Цензор.НЕТ 2903
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25.05.2020 08:41 Ответить
Таки у кого то из орков маладых риспуплик в планах выполнить предсмертное желание Саньки Захарченко по захвату Рейкьявика?
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25.05.2020 08:42 Ответить
Может стоит рассказать об этом преЗЕленту,а то он думает,что там выборы пора проводить
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25.05.2020 08:43 Ответить
Торчок все одно не "повіре", бо він там в очах "бачив мир". В мене упевненість що він на їхньому боці.
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25.05.2020 14:11 Ответить
Тому що ********* ( у поганому сенсі цього слова) ...
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25.05.2020 08:47 Ответить
Наемники РФ разметили артиллерию рядом с домами в Васильевке и Яковлевке, а жителей некоторых районов Донецка готовят к принудительной эвакуации, - штаб - Цензор.НЕТ 8245
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25.05.2020 08:47 Ответить
От Яковлевки ещё что то осталось?
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25.05.2020 08:51 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCfUrTF_DSJyCyG6x54vYMZA Свiдомий Рупор Найманці РФ розмітили артилерію поруч із будинками у Василівці та Яковлівці, а мешканців деяких районів Донецька готують до примусової евакуації, - штаб - Цензор.НЕТ 3122 карта для тих, хто сміється з «Путин нападёт». Там де починаються стрілочки ,там базуються десятки тисяч озброєних роССіянськи військових ,які чекають тільки наказу. ...він не нападе ,він просто розірве Україну на частини ,на частиночкі більші та менші ,та позаселяє в ваші затишні хатинки з вишневими садами ,свою недолугу але кровожерливу гопоту . Кажете що йому Україна не потрібна ?Не вгадали ,йому потрібна саме Україна ,не кусочок ,не 8 областей ,йому і роССіянам потрібна вся Україна .А війска роССіянські навколо України -це прямий доказ їхніх бажань . Там де починаються стрілочки ,там базуються десятки тисяч озброєних роССіянськи військових ,які чекають тільки наказу .І повірте на слово ,опитувати вас щодо відношення до руЦкаГа язика і путіна вони не будуть . P.S.Цей пост не істерика і не зрада ,це пост -нагадування в який ситуаціі живем і не більше того . Це не паніка і не нагнітання .Просто нас усіх так затягнули внутрішньополітичні справи що ми стали забувати про іпанутого сусіда
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25.05.2020 09:20 Ответить
Так в чому справа,вони ж кричали з піною у рота- путен,ввєді вайска. Ну так от він і ввьол,по самі помідори...
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25.05.2020 09:44 Ответить
Схвалюю! Звали сволочей мордовских - наслаждайтесь!
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25.05.2020 10:35 Ответить
Ну в тему там анекдот вспоминается о драконе трехголовом: одна голова другой говорит вот мне и той справа нравится гетеро отношения, а вот ты как напьешься тебя все время на ********** тянет, но ты с"ка же не забывай очко то общее... так и с населением - одни выродки позвали а отдувается вся страна
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25.05.2020 14:17 Ответить
Все згідно заповідей ницого пУ, тобто по-нашому,- *****...
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25.05.2020 11:31 Ответить
Какая то не стыковка . Разместили возле домов - нормально , правдоподобно , логично . Собираются выселять - не логично . Они что , о ком то заботятся ? Прикрываться лучше домами с жителями .
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25.05.2020 12:21 Ответить
 
 