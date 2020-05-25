За сутки на Львовщине выявили 27 новых случаев COVID-19, всего 1360 инфицированных, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 мая на Львовщине подтвердили 1360 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4602 человека, госпитализированы - 601, на амбулаторном лечении - 4001 человек, выписаны - 438 человек. Сейчас в больнице находятся 170 человек, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1360 человек, 37 человек умерли. 287 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 123 ПЦР-теста, из которых 27 - положительные (из них - 12 это жители Львова).

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