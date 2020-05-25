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Новости Коронавирус и карантин
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На утро 25 мая зафиксированы 259 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 21 245, летальных - 623, выздоровели 7 234 человек

На утро 25 мая зафиксированы 259 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 21 245, летальных - 623, выздоровели 7 234 человек

За сутки в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19, это наименьшее число новых заболевших с 9 апреля - тогда было 224.

Об этом сообщает сайт СНБО, передает Цензор.НЕТ.

На утро 25 мая коронавирус подтвержден у 21245 украинцев, 623 человека умерли, 7233 пациента выздоровели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса в мире превысило 346,7 тыс. человек, заболели более 5,5 млн. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки зафиксировали 259 новых случаев заболевания, 6 человек умерли, выздоровели 126 пациентов. Количество активных пациентов с COVID-19 в Украине 13 388, что на 127 больше, чем сутками ранее.

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Черновицкой области (55 случаев), Киеве (29 случаев), Львовской области (27 случаев), Закарпатской оласти (21 случай).

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 892 случая;
Волынская область - 783 случая;
Днепропетровская область - 875 случаев;
Донецкая область - 148 случаев;
Житомирская область - 641 случай;
Закарпатская область - 1082 случая;
Запорожская область - 415 случаев;
Ивано-Франковская область - 1281 случай;
Кировоградская область - 478 случаев;
м. Киев - 2652 случая;
Киевская область - 1437 случаев;
Львовская область - 1360 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 832 случая;
Полтавская область - 266 случаев;
Ривненская область - 1434 случая;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1121 случай;
Харьковская область - 912 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 364 случая;
Черновицкая область - 3083 случая;
Черкасская область - 391 случай;
Черниговская область - 131 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 мая 2020 г. в Центр поступили 477 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 53011 сообщений о подозрении на COVID-19.

На утро 25 мая зафиксированы 259 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 21 245, летальных - 623, выздоровели 7 234 человек 01
На утро 25 мая зафиксированы 259 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 21 245, летальных - 623, выздоровели 7 234 человек 02
На утро 25 мая зафиксированы 259 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 21 245, летальных - 623, выздоровели 7 234 человек 03
На утро 25 мая зафиксированы 259 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 21 245, летальных - 623, выздоровели 7 234 человек 04
На утро 25 мая зафиксированы 259 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 21 245, летальных - 623, выздоровели 7 234 человек 05

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карантин (16729) СНБО (4431) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
а ты поедь в инфекционную больницу где лечат от коронавируса пациентов без средств защиты и докажи всему человечеству что это все блеф, поцелуй больных, поешь с одной тарелки а потом поговорим
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25.05.2020 09:12
+3
а с чего ты, говно, взял, что с тобой будут разговаривать? много чести! держи 11.80 на рюмку стекломоя и пшёл вон.
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25.05.2020 09:21
+3
какой воспитанный человек
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25.05.2020 09:25
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а ты поедь в инфекционную больницу где лечат от коронавируса пациентов без средств защиты и докажи всему человечеству что это все блеф, поцелуй больных, поешь с одной тарелки а потом поговорим
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25.05.2020 09:12 Ответить
а с чего ты, говно, взял, что с тобой будут разговаривать? много чести! держи 11.80 на рюмку стекломоя и пшёл вон.
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25.05.2020 09:21 Ответить
какой воспитанный человек
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25.05.2020 09:25 Ответить
ты ждал другого продолжения? ты провоцировал, чтоб тебя послали, я сделал, как ты хотел. какие могут быть обиды?
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25.05.2020 09:30 Ответить
https://youtu.be/sjQrWeMS8SU УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ ОТ БОРЬБЫ С ВИРУСОМ ВЫШЕ ЧЕМ ОТ САМОГО ВИРУСА. Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший (Robert F. Kennedy Jr.)- американский радиоведущий, экологический активист, писатель и адвокат, специализирующийся в области экологического права. Сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди, сенатора Соединенных Штатов от штата Нью-Йорк и 64-го Генерального прокурора США возмущён тем, что никто не озабочен оценкой рисков от предпринмаемых правительством мер по борьбе с коронавирусом и приводит веские доводы впользу того, что удержание людей взаперти смертоноснее самого вируса.
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25.05.2020 14:46 Ответить
Нашим вирусобесам это бесполезно рассказывать - далее своих догм эти зомби, как и любые сектанты, информацию не способны осмыслить.
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25.05.2020 16:01 Ответить
Правительство Японии планирует согласовать второй дополнительный бюджет на текущий финансовый год, который начался в апреле. Предварительно, размер допбюджета составит около 100 трлн иен (примерно 928,9 млрд долларов), передает газета https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59508140U0A520C2MM8000/ Nikkei .

По состоянию на утро 25 мая в Японии зафиксировано 16 550 случаев COVID-19. При этом за все время вылечились 13 413 человек, 820 человек умерло.
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25.05.2020 09:14 Ответить
И это при населении почти 130 миллионов.
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25.05.2020 09:21 Ответить
и при этом не оштрафовали никого - были только рекомендации.
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25.05.2020 09:28 Ответить
Японцы, китайцы, корейцы дисциплинированные от природы, а у нас народ хитроватый и пофигистый.
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25.05.2020 09:34 Ответить
сказки для оправдания дурантина. природа человека везде примерно одинакова.
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25.05.2020 09:36 Ответить
Я бы не сказал что одинаковая, таких как ты упертых агитаторов не так уж много.
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25.05.2020 09:38 Ответить
таких как я меньше 2% (мнение Эйнштейна). возможно, меньше 0.00002%. но мы не об этом говорим. мы говорим о соотношении "трусов" и "пофигистов".
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25.05.2020 09:43 Ответить
А я считаю что ты не эйнштейн, а тролль-провокатор.
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25.05.2020 09:46 Ответить
а я считаю, что лахта именно ты. ибо отмена дурантина повысит обороноспособность Украины.
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25.05.2020 09:47 Ответить
В Австрии задержали президента страны поздно вечером в ресторане за нарушения комендантского часа ! Комендантского часа, Карл! И это в Австрии, где вируса уже практически нет.
https://gordonua.com/news/worldnews/v-avstrii-patrul-zastal-prezidenta-vozle-restorana-posle-nachala-komendantskogo-chasa-1501279.html
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25.05.2020 09:44 Ответить
ну и? как это опровергает тезис, что антивирусные меры чрезмерны до идиотизма? оно этот тезис подтверждает. не?
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25.05.2020 09:46 Ответить
Тебе видно сложно понять элементарные вещи. Если применять карантин - то его соль это обязательная дисциплина каждого и всего населения в целом. Это как в армии. А ты сеешь хаос.
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25.05.2020 09:49 Ответить
ты говоришь. что тролль я? тогда почему игнорируешь прямые вопросы и съезжаешь с темы? мы говорили о чрезмерности мер, а ты перевёл стрелки на теорию идиотизма (я про кретин-карантин)

Если применять карантин - то его соль это обязательная дисциплина каждого и всего населения в целом.

--
формулировка настолько скользкая, что нельзя ни согласиться ни не согласиться. но для троллячьего заработка - самое то. принципы тарификации у вас порочные.
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25.05.2020 09:54 Ответить
Почему за столько месяцев не доказана передача вируса воздушным путем. Возникает вопрос накуй нужна социальная дестанция для людей без симптомов. Накуй нужны драконовские меры? А я скажу - они накуй ненужны. Доказано Швеция, Беларусь. И походы в церковь 130 тысяч украинцев. По-этому все коронаверующие любители власти - ваше существование утежеляет жизнь нормальных людей. Всех масочников и любителей дышать углекислым газом в маскам - предлагаю стукнуться головой об стену)
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25.05.2020 11:47 Ответить
Эти меры нужны исключительно для поддержания у запуганных лохов чувства страха.
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25.05.2020 14:56 Ответить
Хаха, если много то приписывают и хотят продлить ограничения, а если мало то испугались и приуменьшают.
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25.05.2020 09:12 Ответить
О-йо-йой!
Мендель вывела на работу всю свою бригаду!
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25.05.2020 09:24 Ответить
"...это наименьшее число новых заболевших с 9 апреля - тогда было 224." - вчора вихідний день був. В Україні, як правило, лабораторіії та клініки не скрізь працють у вихідні. Завтра буде більше випадків.
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25.05.2020 09:43 Ответить
Не будет завтра больше, так как мало поступило на 25 число сообщений о подозрении.
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25.05.2020 11:47 Ответить
Ужас продолжается.
Что будет осенью?
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25.05.2020 09:51 Ответить
купіть на осінь більше туалетного папіру.
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25.05.2020 10:03 Ответить
На ранок 25 травня зафіксовано 259 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 21 245, летальних - 623, одужали 7234 особи - Цензор.НЕТ 9588
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25.05.2020 10:13 Ответить
А почему я тебе должен покупать туалетную бумагу?
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25.05.2020 12:22 Ответить
Від звичайного грипу в Україні щомісяця вмирає більше 300 чоловік. Тож, офіційно доведено що, ковід не страшніше звичайного грипу.
Подруге, хотілося б в кінці-кінців почути офіційну статистику по віковим групам померлих і пов'язаних з ними хворобах. Пояснюю: якщо людина померла від лейкімії, але тест дав позитивний/хибнопозитивний результат на ковід то, що записали причиною смерті?
Є обгрунтована підозра що, нам гвалтують мізки карантином. 623 померлих це, звичайно горе для 623 сімей, але за січень-людий 2020 від грипу та пневмоній померло 1326 осіб і ніякого хіпішу не було. А зараз, знайома збилася з ніг намагаючись вилікувати детину від атиту. Скільки людей помре через те що, протягом карантину вони не змогли діагностувати чи пролікувати звичайні хвороби?
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25.05.2020 10:17 Ответить
Поясню ще одну деталь:
як я згадав, у січні-лютому смертність складала 1326 чоловік, а зараз маємо більш ніж в два рази меншу. Отже, я допускаю що, пік епідемії ми пройшли до введення карантину.
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25.05.2020 10:23 Ответить
Да. Болели ещё в начале зимы. Но тестов не было) и жили без дурантинів і все було норм.
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25.05.2020 12:17 Ответить
Так и эпидемии никакой в стране не было, даже гриппа.
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25.05.2020 14:55 Ответить
Сократили количество тестов? Или полученный результат тупо делят на два?
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25.05.2020 10:42 Ответить
Юлія вихідний день був)) статистика залежить від кількості тестів а не від вірусу) така в нас пандемія😆😂 абсурд 21 століття
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25.05.2020 12:18 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны соблюдайте масочный режим чтобы уберечь себя своих близких и окружающих от опасности которую несёт вирус в виде непоправимого урона здоровью после выздоровления у виживших.
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25.05.2020 20:46 Ответить
 
 