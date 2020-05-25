На утро 25 мая зафиксированы 259 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 21 245, летальных - 623, выздоровели 7 234 человек
За сутки в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19, это наименьшее число новых заболевших с 9 апреля - тогда было 224.
Об этом сообщает сайт СНБО, передает Цензор.НЕТ.
На утро 25 мая коронавирус подтвержден у 21245 украинцев, 623 человека умерли, 7233 пациента выздоровели.
За минувшие сутки зафиксировали 259 новых случаев заболевания, 6 человек умерли, выздоровели 126 пациентов. Количество активных пациентов с COVID-19 в Украине 13 388, что на 127 больше, чем сутками ранее.
Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Черновицкой области (55 случаев), Киеве (29 случаев), Львовской области (27 случаев), Закарпатской оласти (21 случай).
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 892 случая;
Волынская область - 783 случая;
Днепропетровская область - 875 случаев;
Донецкая область - 148 случаев;
Житомирская область - 641 случай;
Закарпатская область - 1082 случая;
Запорожская область - 415 случаев;
Ивано-Франковская область - 1281 случай;
Кировоградская область - 478 случаев;
м. Киев - 2652 случая;
Киевская область - 1437 случаев;
Львовская область - 1360 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 832 случая;
Полтавская область - 266 случаев;
Ривненская область - 1434 случая;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1121 случай;
Харьковская область - 912 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 364 случая;
Черновицкая область - 3083 случая;
Черкасская область - 391 случай;
Черниговская область - 131 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 мая 2020 г. в Центр поступили 477 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 53011 сообщений о подозрении на COVID-19.
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По состоянию на утро 25 мая в Японии зафиксировано 16 550 случаев COVID-19. При этом за все время вылечились 13 413 человек, 820 человек умерло.
https://gordonua.com/news/worldnews/v-avstrii-patrul-zastal-prezidenta-vozle-restorana-posle-nachala-komendantskogo-chasa-1501279.html
Если применять карантин - то его соль это обязательная дисциплина каждого и всего населения в целом.
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формулировка настолько скользкая, что нельзя ни согласиться ни не согласиться. но для троллячьего заработка - самое то. принципы тарификации у вас порочные.
Мендель вывела на работу всю свою бригаду!
Что будет осенью?
Подруге, хотілося б в кінці-кінців почути офіційну статистику по віковим групам померлих і пов'язаних з ними хворобах. Пояснюю: якщо людина померла від лейкімії, але тест дав позитивний/хибнопозитивний результат на ковід то, що записали причиною смерті?
Є обгрунтована підозра що, нам гвалтують мізки карантином. 623 померлих це, звичайно горе для 623 сімей, але за січень-людий 2020 від грипу та пневмоній померло 1326 осіб і ніякого хіпішу не було. А зараз, знайома збилася з ніг намагаючись вилікувати детину від атиту. Скільки людей помре через те що, протягом карантину вони не змогли діагностувати чи пролікувати звичайні хвороби?
як я згадав, у січні-лютому смертність складала 1326 чоловік, а зараз маємо більш ніж в два рази меншу. Отже, я допускаю що, пік епідемії ми пройшли до введення карантину.