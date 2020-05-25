Эксперты Совета Европы предупреждают об угрозе биологического оружия после пандемии COVID-19
После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия, предупреждают эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом. Нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в заключении экспертов, которое в понедельник, 25 мая, приводит издание Funke Mediangruppe.
Использование биооружия экстремистами может быть очень действенным и нанести больший ущерб людям и экономике, чем "традиционные" нападения. Некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием, сказано в экспертном заключении.
Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу. По их мнению, необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.
Как сообщалось, число жертв коронавируса в мире превысило 346,7 тыс. человек, заболели более 5,5 млн.
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PS За время вирусобесия толстосумы "заработали" 225 лярдов. Ось так, мої маленькі каченята!
А какая вероятность заражения?
Источник: https://censor.net/n3197666
А то до макароновируса опасность вирусных инфекций "не знали".
Именно от "незнания" извели оспу во всем мире.
Макароновирус "опасен"?
Как насчет оспы???
Шухер, только поднял его цену и антивируса.......Для "избранных"оставили грипп и пневмонию