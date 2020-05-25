Саакашвили побывал в Американской торговой палате: Работаем над Офисом достижений и результатов, в планах регуляторная "гильотина" и судебная реформа
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили и Совет директоров Американской торговой палаты в Украине в ходе онлайн-встречи обсудили планы по восстановлению импульса реформ в Украине и возможные пути стимулирования прямых иностранных инвестиций.
Об этом сообщает пресс-служба АТП, передает Цензор.НЕТ.
"Руководство Палаты озвучило стратегические и отраслевые приоритеты. Саакашвили рассказал, что сейчас работает над созданием Офиса достижений и результатов (Delivery and Results Office), в котором будет возможность отслеживать все положительные сдвиги и процесс реформирования. Он также отметил, что должна быть четкая коммуникация о том, в каком направлении идет Украина. Основными направлениями деятельности являются таможенная реформа, запуск Киевского финансового центра, регуляторная "гильотина" и судебная реформа", - говорится в сообщении.
Президент Палаты Андрей Гундер поблагодарил Саакашвили за откровенную и конструктивную дискуссию. "Компании-члены палаты имеют много профессионального опыта, и мы готовы работать вместе с командой Саакашвили. Мы надеемся сделать Украину местом, куда инвесторы будут стремиться заходить и вести бизнес, и где компании растут и расширяются, двигая экономику вперед", - отметил он.
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После этого назначения Ссака стал никем.
вас петрушек хватит на большой цирк !!!
а Мишка . был ни кем а стал ни чем
Ну только ради смеха и очередного зашквара, мол, чем хуже, тем лучше
Поэтому он "продал" себя клоуну, клоун получил небольшой всплеск рейтинга и небольшой кусочек рейтинга от быдлолохтората, а Михо получил площадку где может пиариться перед выборами.
все-таки є світова практика -кожного десятого....
Думаю,визначати жеребом...
щоб інші боялись.
Вы бы так хотели ?
Зеленский год назад разогнал Высшую квалификационную комиссию судей (потому что она, типа, при Порошенко была создана) - её не смогли перезапустить до сих пор !!! И все процедуры отбора судей, их квалифоценивания, перевода, командировок в другие суды (неработающих уже более 10 по стране) тупо остановились. В стране из 7,3 тыс. судейских должностей занято 5,2 тыс., а полномочия есть только у 4,7 тыс. судей. И каждый месяц десяток-другой увольняется в отставку (по возрасту, состоянию здоровья или тупо в гробу видали такую рабочую нагрузку за максимальную зарплату в 38 тыс. грн., когда адвокатом можно заработать в разы больше и т.п.). Конкурс провели только по 467 человек. А больше назначить никого не смогут как минимум до конца года (даже если ВККС начнут формировать завтра).
А теперь ответьте сами себе - если всех судей "утопить в Днепре", на сколько месяцев / лет пересидят в СИЗО те, чьи дела не будут рассмотрены ? Сколько человек будут годами ждать восстановления на работе / развода или усыновления и так далее ?
Когда подумаете, тогда кидайтесь словами . . .
Лучше хреновый судья, чем никакого судьи !!! Хренового можно поправить, хоть это и непросто иногда.
"Бере" лише частина суддів, і не по всіх справах, а ти пропонуєш "з брудною водою вихлюпнуть і дитину..."? Китайці подібним уже займалися - усім народом брали тазики і відра і тарабанили, розганяючи горобців, "бо вони з"їдають багато рису..." В результаті горобці передохли, і комахи-шкідники "відірвалися" на полях... А потім був голод...
Запам"ятай - НІКОЛИ "революційна кампанєйщина" до позитивних результатів не приводила... Лише копітка, еволюційна робота дає результат... (В США реально почали бороться з корупцією в поліції ще в кінці 50-х... І досі борються...) А ти хочеш лягти спать в корумпованій країні, а прокинуться у "зразку демократії"... Так не буває... Я, наприклад, думаю, що ми, з тобою, цього не застанемо... Хіба-що її побачать наші внуки... І то, лише тоді, коли ми почнемо зараз щось робить... Людину не перевиховаєш за один день... У комуністів за 70 років не вийшло...
все таки попытка, хоть и не зачет...
и воду там попить, а деж ее еще пить как не на крыше?
особисто мені дуже цікаво..
бо щось у нас оформити -ЦЕ КОРУПЦІЙНИЙ Пі..єц..
Дебилы, ***...
пздц. "министерство правды"... каких "достижений"? каких "результатов"? наркоманы гребаные!
абсолютно імпотентне утворення...
коли, приміщення під "офіс реформ" йому виявляється подарував місцевий бізнесмен...
Как на Рассеи сейчас назначили новыми "врагами народа" - хорошо сидите, не падаете со стульев, граждане украинцы - АРТИСТОВ.
Комментарии в газетке рассейской "Комсомольская Правда"(!), на самое ското-быдло рассейское рассчитанной, это "огонь", как только актеров комментатторы не называют, как их только не проклинают, скоро на столбах будут вешать, надо полагать.
А поскольку мы знаем, что российский народ набрасывается скопом только
- по команде
- на беззащитных,
то это означает, что дана команда "фас" травить и убивать артистов с самого верха российской власти.
Из РФ уже уехали ученые и инженеры, сейчас уедут и актеры, и останутся мышебратья с одними саксаульными трудовыми мигрантами, будут по кисельвизору слушать таджикскую балалайку и сказания таджикских акынов на фарси.
И вот с этим, с позволением сказать, человеческим г*вном, называемым российский народ, Резников собирается вести переговоры, чтобы предоставить возможность садистам из ЛДНР, взявшим россисйкие паспорта, голосовать в Украине и привести к власти таких же скотов, убивающих всех беззащитных, самые незащищенные слои населения.
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.
Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.(Игорь Кохановский. «Закон диалектики»).
Не удивлюсь, если этой палатой такие же "американцы" рулят, как и СН с ЗЕ.
Нафіга нам оця зелена мразота?
Да и мне не давайте повод усомниться (не ради политиканов) в вашем двуличии. Я на сайте многих уважаю.