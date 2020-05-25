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Саакашвили побывал в Американской торговой палате: Работаем над Офисом достижений и результатов, в планах регуляторная "гильотина" и судебная реформа

Саакашвили побывал в Американской торговой палате: Работаем над Офисом достижений и результатов, в планах регуляторная

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили и Совет директоров Американской торговой палаты в Украине в ходе онлайн-встречи обсудили планы по восстановлению импульса реформ в Украине и возможные пути стимулирования прямых иностранных инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба АТП, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство Палаты озвучило стратегические и отраслевые приоритеты. Саакашвили рассказал, что сейчас работает над созданием Офиса достижений и результатов (Delivery and Results Office), в котором будет возможность отслеживать все положительные сдвиги и процесс реформирования. Он также отметил, что должна быть четкая коммуникация о том, в каком направлении идет Украина. Основными направлениями деятельности являются таможенная реформа, запуск Киевского финансового центра, регуляторная "гильотина" и судебная реформа", - говорится в сообщении.

Президент Палаты Андрей Гундер поблагодарил Саакашвили за откровенную и конструктивную дискуссию. "Компании-члены палаты имеют много профессионального опыта, и мы готовы работать вместе с командой Саакашвили. Мы надеемся сделать Украину местом, куда инвесторы будут стремиться заходить и вести бизнес, и где компании растут и расширяются, двигая экономику вперед", - отметил он.

Смотрите также: Саакашвили и бизнес встретились с Венедиктовой: Был предметный и иногда жёсткий разговор. ФОТОрепортаж

Саакашвили Михеил (3307) судебная реформа (1802) таможня (1958) реформы (3951)


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Топ комментарии
+28
"Офис достижений и Результатов" - это "круто"... А потом переформатируем его в "Министерство Радости"... (или "Торжествующего одебиливания")...
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25.05.2020 09:35
+21
Я планов нашіх люблю громадьйо.
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25.05.2020 09:30
+21
Що тільки не вигадають, аби подовше дупу в кріслі гріти..
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25.05.2020 09:32
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Я планов нашіх люблю громадьйо.
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25.05.2020 09:30 Ответить
Саакашвілі побував в АТП: Працюємо над Офісом досягнень і результатів, у планах регуляторна "гільйотина" та судова реформа - Цензор.НЕТ 8617
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25.05.2020 09:41 Ответить
Был один клоун, стало два.
После этого назначения Ссака стал никем.
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25.05.2020 09:54 Ответить
да ты тут не один !!!
вас петрушек хватит на большой цирк !!!
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25.05.2020 10:15 Ответить
там этих клоунов ...
а Мишка . был ни кем а стал ни чем
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25.05.2020 10:32 Ответить
За каким фигом клоун воскресил этот политический труп, больная загадка.
Ну только ради смеха и очередного зашквара, мол, чем хуже, тем лучше
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25.05.2020 09:30 Ответить
Він і сам не знає. Аби не так як було до нього.
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25.05.2020 09:33 Ответить
Небось Беня попросил, надоело кормить эту харю.
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25.05.2020 10:32 Ответить
нет никакой загадки. Зеля - это политический труп, у него уже нет никакой реальной власти. Его "пользуют" все кому не лень. Вот и Михо понял что это его шанс получить кусочек рейтинга на будущих выборах - вернуться в политику. Второго такого шанса не будет. После того как Зе вынесут вперед ногами не далее конца 2020-го, те кто придут к власти, будут держать всю политику в кулаке и Михо уже никуда всунуться не получится.
Поэтому он "продал" себя клоуну, клоун получил небольшой всплеск рейтинга и небольшой кусочек рейтинга от быдлолохтората, а Михо получил площадку где может пиариться перед выборами.
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25.05.2020 10:55 Ответить
Що тільки не вигадають, аби подовше дупу в кріслі гріти..
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25.05.2020 09:32 Ответить
А, нарешті я зрозумів, навіщо Петро Олексійович досі утримує свою отару!)))
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25.05.2020 10:04 Ответить
Осталось тебе "зрозуміть" зачем кремлехохловата до сих пор обсирает Пороха в каждой теме, хотя он уже второй год никакого отношения к президентству не имеет.
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25.05.2020 10:29 Ответить
Вот интересно в чем будет заключаться судебная реформа,в реформировании зарплат судьям,чтоб честнее* судили?
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25.05.2020 09:32 Ответить
"Офис достижений и Результатов" - это "круто"... А потом переформатируем его в "Министерство Радости"... (или "Торжествующего одебиливания")...
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25.05.2020 09:35 Ответить
Эффективно будет загрузить всех до единого судей в лодку, вывезти на середину Днепра и утопить в прямом эфире. На следующий день объявить конкурс. Думаю, давки не будет.
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25.05.2020 09:35 Ответить
я не прихильник таких жорстких заходів..
все-таки є світова практика -кожного десятого....
Думаю,визначати жеребом...

щоб інші боялись.
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25.05.2020 09:42 Ответить
Не возражаю. Отсчитать - утопить. Оставшихся снова построить - снова отсчитать и т.д.
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25.05.2020 09:45 Ответить
А тем временем, в качестве платы за удовольствие смотреть на лодку, посадить Вас в СИЗО и чтобы вопрос выхода Вашего оттуда (который должен решать судья, а не прокурор или следователь) был решён после окончания конкурса, на который не будет давки. Глядишь, и выйдете раньше, чем путин из Кремля (напомню, он ещё 16 лет собрался там сидеть после "обнуления").
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25.05.2020 11:10 Ответить
Можно и с вас начать. Садитесь в СИЗО и ждите годами пока такой судья вас рассмотрит.
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25.05.2020 11:16 Ответить
Согласитесь, что Ваше предложение менее конструктивно - Вы предлагаете всех судей в Днепре утопить. А кто тогда будет дела рассматривать ? Вы в курсе, что когда во время последней судебной реформы шёл перевод судей из Апелляционных судов областей в Областные апелляционные суды (тупо создали новые юридические лица, чтобы забрать у старых полномочия и не всех судей перевести, а только тех, кто пройдёт квалифоценивание) и старые суды уже не рассматривали дела, а новые ещё не рассматривали, только в Закарпатской области (самая маленькая область страны, вместе с Черновицкой) в СИЗО пересидело положенный срок более 100 человек ? Кто на день, а кто на пару недель.

Вы бы так хотели ?

Зеленский год назад разогнал Высшую квалификационную комиссию судей (потому что она, типа, при Порошенко была создана) - её не смогли перезапустить до сих пор !!! И все процедуры отбора судей, их квалифоценивания, перевода, командировок в другие суды (неработающих уже более 10 по стране) тупо остановились. В стране из 7,3 тыс. судейских должностей занято 5,2 тыс., а полномочия есть только у 4,7 тыс. судей. И каждый месяц десяток-другой увольняется в отставку (по возрасту, состоянию здоровья или тупо в гробу видали такую рабочую нагрузку за максимальную зарплату в 38 тыс. грн., когда адвокатом можно заработать в разы больше и т.п.). Конкурс провели только по 467 человек. А больше назначить никого не смогут как минимум до конца года (даже если ВККС начнут формировать завтра).

А теперь ответьте сами себе - если всех судей "утопить в Днепре", на сколько месяцев / лет пересидят в СИЗО те, чьи дела не будут рассмотрены ? Сколько человек будут годами ждать восстановления на работе / развода или усыновления и так далее ?

Когда подумаете, тогда кидайтесь словами . . .

Лучше хреновый судья, чем никакого судьи !!! Хренового можно поправить, хоть это и непросто иногда.
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25.05.2020 13:09 Ответить
Сколько пересидят? А сейчас сколько пересиживают? И как это - лучше хреновый судья? Ну, пусть вас когда-нибудь судит хреновый по любому из тех вопросов (административным или криминальным), которые вам тут не лень было перечислять. Посмотрим, как и что вы поправите.
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25.05.2020 13:22 Ответить
Ага... А ще через тиждень топиться туди підеш ти... Бо коли "стане" судова система, то буде такий хаос, що ти собі навіть не уявляєш... Там же не тільки кримінальні справи - вони займають процентів 15-20 роботи... Решта - цивільні, адміністративні... Що ти будеш робить, коли не зможеш вступить у права спадку? Чи витребувать борг із недобросовісного покупця? Чи вигнать орендаря, що тобі за "пай" не платить?...
"Бере" лише частина суддів, і не по всіх справах, а ти пропонуєш "з брудною водою вихлюпнуть і дитину..."? Китайці подібним уже займалися - усім народом брали тазики і відра і тарабанили, розганяючи горобців, "бо вони з"їдають багато рису..." В результаті горобці передохли, і комахи-шкідники "відірвалися" на полях... А потім був голод...
Запам"ятай - НІКОЛИ "революційна кампанєйщина" до позитивних результатів не приводила... Лише копітка, еволюційна робота дає результат... (В США реально почали бороться з корупцією в поліції ще в кінці 50-х... І досі борються...) А ти хочеш лягти спать в корумпованій країні, а прокинуться у "зразку демократії"... Так не буває... Я, наприклад, думаю, що ми, з тобою, цього не застанемо... Хіба-що її побачать наші внуки... І то, лише тоді, коли ми почнемо зараз щось робить... Людину не перевиховаєш за один день... У комуністів за 70 років не вийшло...
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25.05.2020 11:01 Ответить
10 дней прошло, где результаты?
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25.05.2020 09:36 Ответить
Я галасую за Сцакашвілі !
Саакашвілі побував в АТП: Працюємо над Офісом досягнень і результатів, у планах регуляторна "гільйотина" та судова реформа - Цензор.НЕТ 8623
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25.05.2020 09:39 Ответить
Регуляторна гільйотина 🤪😲🐸 Це щось з "вьісшей стєпєні соціальной защіти" Тут тільки Дєбіли, б..
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25.05.2020 09:39 Ответить
на крыше еще не побывал?
все таки попытка, хоть и не зачет...
и воду там попить, а деж ее еще пить как не на крыше?
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25.05.2020 09:40 Ответить
Регуляторна гільйотина..
особисто мені дуже цікаво..

бо щось у нас оформити -ЦЕ КОРУПЦІЙНИЙ Пі..єц..
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25.05.2020 09:41 Ответить
Мочи Миша,порошенковско-мародерских холуев по всей стране и во всех сферах.
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25.05.2020 09:43 Ответить
Леся рубят, зебільниє щєпкі полєтят🐸
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25.05.2020 09:45 Ответить
Какую Лесю ты,зарубить собрался,имбецил?
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25.05.2020 13:09 Ответить
Ты год проспал или в коме лежал? Сейчас зеленое безмозглое говно у власти и скоро оно не мочить, а на коленях будет умолять "порошенковско-мародерских" спасти их от народного гнева и вытащить страну из зеленой пропасти.
Дебилы, ***...
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25.05.2020 10:38 Ответить
"сейчас работает над созданием Офиса достижений и результатов"
пздц. "министерство правды"... каких "достижений"? каких "результатов"? наркоманы гребаные!
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25.05.2020 09:44 Ответить
міністерство Правди -в Україні це був "Мінстець"..

абсолютно імпотентне утворення...
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25.05.2020 09:45 Ответить
одне з Саакашвілі треба остерігатись,... щоб не було як В Одесі...

коли, приміщення під "офіс реформ" йому виявляється подарував місцевий бізнесмен...
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25.05.2020 09:44 Ответить
Порохоботский фейк.
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25.05.2020 13:11 Ответить
"Враги народа" нужны, Николозович, на борьбе с ними хорошо рейтинг поднять можно, на "народной неневисти".
Как на Рассеи сейчас назначили новыми "врагами народа" - хорошо сидите, не падаете со стульев, граждане украинцы - АРТИСТОВ.
Комментарии в газетке рассейской "Комсомольская Правда"(!), на самое ското-быдло рассейское рассчитанной, это "огонь", как только актеров комментатторы не называют, как их только не проклинают, скоро на столбах будут вешать, надо полагать.
А поскольку мы знаем, что российский народ набрасывается скопом только
- по команде
- на беззащитных,
то это означает, что дана команда "фас" травить и убивать артистов с самого верха российской власти.
Из РФ уже уехали ученые и инженеры, сейчас уедут и актеры, и останутся мышебратья с одними саксаульными трудовыми мигрантами, будут по кисельвизору слушать таджикскую балалайку и сказания таджикских акынов на фарси.

И вот с этим, с позволением сказать, человеческим г*вном, называемым российский народ, Резников собирается вести переговоры, чтобы предоставить возможность садистам из ЛДНР, взявшим россисйкие паспорта, голосовать в Украине и привести к власти таких же скотов, убивающих всех беззащитных, самые незащищенные слои населения.
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25.05.2020 09:55 Ответить
Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.
Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.(Игорь Кохановский. «Закон диалектики»).
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25.05.2020 11:11 Ответить
Бачу можеш,коли захочеш,бо котре більше зло ватне чи цукроватне-одне- рашистське- вбиває на фронті-інше солодко -в тилу-сонних та ще й у спину.Не було б так цинічно,коли б українську мову діти цих шоколадно-колорадних учили та не тусувалися так нахабно з ворогами України,волаючи "русские идут" в Лондоні.А людина тим часом українську мову вивчила та думає,як інвесторів в Україну занадити,як спростити бюрократичні побори та ускладнити дихалку баригам.https://www.youtube.com/watch?v=fVnt67kPwlM
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25.05.2020 12:27 Ответить
зам директора по снегу... - позеленел парашутист
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25.05.2020 09:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HmBPXScAHMY Жадан і Собаки - Кокаїн (Lyric Video)
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25.05.2020 10:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=c1C_QXkXBAA Барыги!
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25.05.2020 10:10 Ответить
Когда-то выполняли проект для Американской торговой палаты в Киеве - это настолько мутная контора...

Не удивлюсь, если этой палатой такие же "американцы" рулят, как и СН с ЗЕ.
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25.05.2020 10:07 Ответить
Все на что способна эта власть, так это создавать офисы и армию паразитов с заоблачными зарплатами в этих офисах, в этом они профи.
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25.05.2020 10:18 Ответить
Народ, от ці прожекти і зарплата прожекторам проплачується з бюджету.... А в ньому, в бюджеті - вже дірка $5,5лярдів лише по першому кварталу! По другому - ще більше (через ковід) буде!
Нафіга нам оця зелена мразота?
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25.05.2020 10:25 Ответить
от и я думаю нафига ото все вам надо было?
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25.05.2020 10:35 Ответить
ти знаєш, до моїх сусідів ще не дійшло; ні до дна кишені, ні до останньої полки холодильника їхні руки ще не дістались...
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25.05.2020 11:02 Ответить
Вали нахрен с Украины вместе с зелёным клоуном, роботун хренов.
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25.05.2020 10:36 Ответить
снова судебная реформа? михуил - танцор по граблям?
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25.05.2020 11:07 Ответить
...Руководство Палаты озвучило стратегические и отраслевые приоритеты ...чиєї "палати" чиї "пріорітети" ?Источник: https://censor.net/n3197670
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25.05.2020 11:28 Ответить
Така "активність" лякає більше неробства., бо не знаєш, до чого це призведе.
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25.05.2020 11:29 Ответить
Миша, а можно поскорее Петю реформировать...а то в их среде обитания начинается самоотстрел по причине ломки из-за отлучения от корыта....переживаю сильно!
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25.05.2020 11:29 Ответить
Да ради Бога, друзья. Зеленский провёл брифинг, (кстати я смотрел и впечатления не самые худшие.Украина для него главное.Он уже президент. и огромнейшая ноша на плечах. Забудьте о комике), и так же как в русне,вы его охаиваете. Мишка пытается, и вы его ненавидите. Что-то с вами не то. Вы в открытом интернетслежением. И даёте повод всякому сброду радоваться от ваших комментариев. Если народ не поддерживает, то всё по нулю.
Да и мне не давайте повод усомниться (не ради политиканов) в вашем двуличии. Я на сайте многих уважаю.
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25.05.2020 11:58 Ответить
Ваші зеленській і мішка - майстри розмовного жанру. Послухаєш їх - не так все погано. Але ж є і дійсністъ, а вона нічого спільного з їх заявами не має. Вони дуже вміло дурять довірливе населення. Не віднімеш.
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25.05.2020 21:01 Ответить
А с какого чёрта они мои? Я просто говорю, что доверие народа для любого поллитикана главное.А дальше "или пан, или пропал". И если они говорят для РОДИНЫ, поддержите.
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26.05.2020 01:46 Ответить
это даже похлеще пролетарского юмора 95 квартала- Офис достижений ( чего ?) и результатов (каких?)
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25.05.2020 12:15 Ответить
Наркомани на городі! За шо нам таке горе?
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25.05.2020 12:26 Ответить
Ти хто такe ,аби виганяти з України?Може барига,що землицю відїзджаючих запримітив та швиденько орендував?Може олух,який Антидискримінаційних Законів не вимагає у влади із-за постсовітської ватності,чи цукрової ватності?Тобі ж мажори-вилупки совка 29-ть років навязують розпалювання міжнаціональної ворожнечі і тільки позавчора родили один вирок,винесли перше покарання за заклик ввести російські війська,та й то -дали умовно.А таких законів,що обєднують націю у нормальних країнах -сотні.Тобі кидають кістки за те,що режим мародерів 90-х захищаеш,але ж людина зараз має вимагати Законів,які міняють режими.Пси погавкають-зголодніють і будуть виляти хвостами,тручися коло іншого господаря,але гоподарем має стати сам Закон і за столом Європи,а не під столом параші,бо це візитна картка країни!Що тоді робитимеш?Тобі першому пригадають,як захищав шоколадно-колорадний чи зелено-каломойний режим https://www.youtube.com/watch?v=d-H3CV8vLjI
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25.05.2020 13:20 Ответить
Исполком Национального Совета реформ под руководством главного реформатора начал свою первую реформу с создания Офиса достижений и результатов. Теперь так будет называться ранее упраздненный Минстець.
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25.05.2020 14:02 Ответить
Гильотина) я так понимаю, это применимо к нам? А то себе они рот точно зашивать не станут, попросят потерпеть нас.
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25.05.2020 15:17 Ответить
Молодцы, всё верно.
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25.05.2020 21:15 Ответить
Саакашвили безуспешно пытается выйти на какие нибудь контакты с членами Конгресса США. Попытка поговорить с Уильямом Тейлором вообще окончилась скандалом. Саакашвили просто не знал, а Тейлор все никак не может забыть ту ослепительную чушь о погибшем на Донбасе брате Ермака, которую он озвучил в Конгрессе. После этого слово "Зеленский" вызывает у него яростное желание сходить в оружейный магазин.
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26.05.2020 00:36 Ответить
 
 