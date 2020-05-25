Саакашвили побывал в Американской торговой палате: Работаем над Офисом достижений и результатов, в планах регуляторная "гильотина" и судебная реформа

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили и Совет директоров Американской торговой палаты в Украине в ходе онлайн-встречи обсудили планы по восстановлению импульса реформ в Украине и возможные пути стимулирования прямых иностранных инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба АТП, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство Палаты озвучило стратегические и отраслевые приоритеты. Саакашвили рассказал, что сейчас работает над созданием Офиса достижений и результатов (Delivery and Results Office), в котором будет возможность отслеживать все положительные сдвиги и процесс реформирования. Он также отметил, что должна быть четкая коммуникация о том, в каком направлении идет Украина. Основными направлениями деятельности являются таможенная реформа, запуск Киевского финансового центра, регуляторная "гильотина" и судебная реформа", - говорится в сообщении.

Президент Палаты Андрей Гундер поблагодарил Саакашвили за откровенную и конструктивную дискуссию. "Компании-члены палаты имеют много профессионального опыта, и мы готовы работать вместе с командой Саакашвили. Мы надеемся сделать Украину местом, куда инвесторы будут стремиться заходить и вести бизнес, и где компании растут и расширяются, двигая экономику вперед", - отметил он.

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