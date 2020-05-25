РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9441 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 101 19

О проведении массовых мероприятий сможем говорить ближе к 22 июня, - Степанов

О проведении массовых мероприятий сможем говорить ближе к 22 июня, - Степанов

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что разрешение проведения массовых мероприятий не планируется в ближайшее время, как минимум до 22 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

По словам министра здравоохранения, после 10 июня вряд ли разрешат проведение массовых мероприятий, в том числе и концертов.

"Это невозможно, потому что исходя из нашей эпидемиологической ситуации, согласно нашему постановлению относительно карантина на территории страны, который продолжен до 22 июня - проведение массовых мероприятий не предусматривается на тех этапах, которые у нас есть сегодня, или тот, который наступит после 1 июня или 10 июня. Мы об этом можем говорить ближе к 22 июня. Каким именно способом воможно разрешить те или иные большие мероприятия, в какие сроки и при каких условиях", - объяснил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спада эпидемии нет, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Могу разочаровать "слуг путина", что "массовые мероприятия" будут. Очень массовые, многомиллионные, по всей стране.... Если вы будете принимать унтиукраинские, прокремлёвские законы и решения. Помните, Украина бдительно следит за вашими предательскими руками - ничего у вас не выйдет, никакого реванша не будет, руцскова мира здесь не будет, отвода наших войск не будет, переговоров с реррористами не будет...
показать весь комментарий
25.05.2020 09:51
+2
Киев бомбили ,нам объявили что началася война
показать весь комментарий
25.05.2020 09:42
+1
а шо таке 22?
показать весь комментарий
25.05.2020 09:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а шо таке 22?
показать весь комментарий
25.05.2020 09:40 Ответить
Киев бомбили ,нам объявили что началася война
показать весь комментарий
25.05.2020 09:42 Ответить
деякі патріотичні пісні про війну були записані ще в 1940році
показать весь комментарий
25.05.2020 09:45 Ответить
какие песни , это Я просто ответил на твой вопрос
показать весь комментарий
25.05.2020 09:47 Ответить
Пісня у темпі вальсу...Пушкін...бал...Наташа Растова...з війною аж ніяк не асоціюється...
показать весь комментарий
25.05.2020 10:04 Ответить
Так и We'll Meet Again тоже неособо ассоциируется в войной
показать весь комментарий
25.05.2020 10:14 Ответить
тіпа можем павтаріть?...
показать весь комментарий
25.05.2020 10:39 Ответить
Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.

Кончилось мирное время,
Нам распрощаться пора,
Я уезжаю, быть обещаю
Верным тебе навсегда.
......
ноти сам шукай
показать весь комментарий
25.05.2020 15:21 Ответить
цифри
показать весь комментарий
25.05.2020 09:47 Ответить
Число 22 в нумерологии продолжает вслед за 11 ряд господствующих чисел, имеющих по сравнению с основными цифрами больший энергетический потенциал. Агрессивность и амбициозность 11 превращается в цифре 22 в свое более мягкое подобие, выражающее пассивный путь. Эта жизненная позиция, известная, как непротивление злу насилием, проповедуется философией буддизма.
показать весь комментарий
25.05.2020 10:05 Ответить
22-22=0
показать весь комментарий
25.05.2020 15:19 Ответить
22июня Гитлер и Сталин де-юре превратились из союзников во врагов.
показать весь комментарий
25.05.2020 10:21 Ответить
Нижайше благодарствуем Тебе, о Великий Степашка, за то что соизволил снизойти до низменных желаний нас недостойных!
показать весь комментарий
25.05.2020 09:40 Ответить
очко то у него жим жим
показать весь комментарий
25.05.2020 09:43 Ответить
Могу разочаровать "слуг путина", что "массовые мероприятия" будут. Очень массовые, многомиллионные, по всей стране.... Если вы будете принимать унтиукраинские, прокремлёвские законы и решения. Помните, Украина бдительно следит за вашими предательскими руками - ничего у вас не выйдет, никакого реванша не будет, руцскова мира здесь не будет, отвода наших войск не будет, переговоров с реррористами не будет...
показать весь комментарий
25.05.2020 09:51 Ответить
Who am I to disagree?
показать весь комментарий
25.05.2020 09:57 Ответить
читай Конституцию, тупой ублюдок
показать весь комментарий
25.05.2020 09:57 Ответить
22го июня будем "говорить" о 22го июля ...
показать весь комментарий
25.05.2020 11:30 Ответить
22 февлаля будут говорить о 23.02
показать весь комментарий
25.05.2020 15:23 Ответить
 
 