О проведении массовых мероприятий сможем говорить ближе к 22 июня, - Степанов

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что разрешение проведения массовых мероприятий не планируется в ближайшее время, как минимум до 22 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

По словам министра здравоохранения, после 10 июня вряд ли разрешат проведение массовых мероприятий, в том числе и концертов.

"Это невозможно, потому что исходя из нашей эпидемиологической ситуации, согласно нашему постановлению относительно карантина на территории страны, который продолжен до 22 июня - проведение массовых мероприятий не предусматривается на тех этапах, которые у нас есть сегодня, или тот, который наступит после 1 июня или 10 июня. Мы об этом можем говорить ближе к 22 июня. Каким именно способом воможно разрешить те или иные большие мероприятия, в какие сроки и при каких условиях", - объяснил Степанов.

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