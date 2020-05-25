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Новости Коронавирус и карантин
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При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на коронавирус до 50 тыс. в сутки, - Шмыгаль

При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на коронавирус до 50 тыс. в сутки, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что при необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на коронавирус до 40-50 тыс. в сутки, используя метод пулинга.

"Сегодня мы дошли до предела более 9 тыс. тестов в сутки. Далее мы будем двигаться методом пулинга - объединение 4-5 тестов одновременно в одной пробирке, а если пробирка показывает положительный результат, тогда эти 5 тестов будут рассматриваться индивидуально", - сказал Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина". передает Цензор.НЕТ.

По словам премьера, это даст возможность при необходимости в 4-5 раз увеличить тестирование, и при нынешнем уровне лабораторного оборудования делать до 40-50 тыс. тестов в сутки.

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Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент с тестами в стране проблем нет.

"При росте тестирований количество заболевших остается стабильным, а количество выздоровевших или близко к количеству заболевших, или превышает. Мы ждем того времени, когда мы пройдем кривую пик и начнем снижаться. Тогда будет полноценный выход из карантинного режима. С такой пандемией мир не сталкивался, поэтому мы постоянно находимся в стрессовом эксперименте", - добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что страна в карантин заходила плавно, поэтому и выход из него должен быть тоже плавным, учитывая то, что эпидемия никуда не исчезла.

Автор: 

карантин (16729) тест (285) Шмыгаль Денис (2679) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Шмигаль вивчив слово "пулінг"? Коли він його перший раз почув?
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25.05.2020 09:44 Ответить
Та нє вопрос.Герега завезе скільки треба і що треба.
При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на коронавирус до 50 тыс. в сутки, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1378
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25.05.2020 09:46 Ответить
Ох эти сказочки.... Ох эти сказочники....
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25.05.2020 09:51 Ответить
Все це добре, однак, є питання наскільки достовірні результати тестування, як в бік помилок у виявленні хворих у не хворих, так і хворих як цілком здорових? Є в Україні такі стандарти, методики перевірки? Чи повна дупа і дані беруть зі стелі МОЗ України?
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25.05.2020 09:59 Ответить
Є і планові і позапланові перевірки тест систем
https://censor.net/news/3195739/goslekslujba_nachala_vneplanovuyu_proverku_ptsrtestov_ukrainskogo_proizvodstva_v_kievskoyi_referenslaboratorii
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25.05.2020 10:11 Ответить
Прошу вибачення за "тупе запитання": а "необхідність" ця - коли настає? І ще одне, практичне "питання" - що ви там, ідіоти, курите?
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25.05.2020 10:43 Ответить
А пока очередь на 12 -16 дней за результатом. Поэтому мы в сказки уже не верим. 500000 рабочих мест в Маю так и не появились, а тесты на кроновирус несмотря о мантре в 50 тысяч в сутки 3 месяца так и не смогли перейти порог в 5000 по Украине за сутки. По рабочим местам Шмигаль сказал что у нас нет столько безработных, по тестам на Кроновирус скажет у нас нет столько больных.
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25.05.2020 10:47 Ответить
во львове, "очередь" 2500. человек умирает, анализ приходит через недельку. наверно, все таки, необходимость увеличить к-во тестов есть?
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25.05.2020 11:06 Ответить
 
 