За прошедшие сутки новых случаев COVID-19 в ВСУ не выявлено, всего болеют 62 человека, - Командование Медсил

По состоянию на 7 утра 25 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 62 человека острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования Медсил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровел 91 человек и зарегистрировано 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 262 человека. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 38 человек.

За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 не зарегистрированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 25 мая зафиксированы 259 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 21 245, летальных - 623, выздоровели 7 234 человек