За прошедшие сутки новых случаев COVID-19 в ВСУ не выявлено, всего болеют 62 человека, - Командование Медсил
По состоянию на 7 утра 25 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 62 человека острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования Медсил ВСУ в Facebook.
Всего за время пандемии выздоровел 91 человек и зарегистрировано 2 летальных случая.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 262 человека. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 38 человек.
За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 не зарегистрированы.
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кацахол
показать весь комментарий25.05.2020 10:02 Ответить Мне нравится 0
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