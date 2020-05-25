"Притула о баллотировании в мэры Киева: "Мне многое надо обдумать и взвесить"'

Телеведущий и волонтер Сергей Притула заявил, что пока не готов ответить на вопрос, будет ли баллотироваться в мэры Киева.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что этот вопрос надо рассматривать гораздо комплекснее. "Давайте не путать амбиции с реалиями. Потому, что должность Киевского городского головы - это очень круто и очень почетно, и очень ответственно. Но без конструктивного большинства в Киевсовете эта должность превращается в должность человека, который ходит и перерезает ленточки на открытии новой школы", - объяснил Притула.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Рудик об их кандидате в мэры Киева: Возможно, это будет Притула

По его словам, "рыпаться на такой высокий пост, не понимая, как будет выглядеть сотрудничество с депутатским корпусом в Киевсовете, то это, как минимум, безответственно".

"Поэтому этот вопрос требует таких очень серьезных размышлений на этот предмет. Я не готов вам сейчас, откровенно говоря, давать какой-то эксклюзив и говорить, что "да" или говорить, что категорически "нет". Я сейчас нахожусь в ситуации, когда мне многое надо обдумать и взвесить", - отметил Притула.

"Однозначно, что есть определенная корреляция между мной и Владимиром Зеленским в восприятии определенной категории украинского общества. И если решаться на такой серьезный челлендж, как борьба за кресло мэра в столице, то однозначно для этого похода нужна профессиональная команда, нужна команда людей, на которых можно опереться, которым, конечно, неся полную ответственность за их действия, не бояться делегировать часть полномочий. И желательно, чтобы это была команда не участников "Вар'яти-шоу", а команда профильных специалистов. Конечно, это очень круто окружить себя преданными тебе людьми, что мы и видим в случае с Владимиром Зеленским. Но я предпочел бы, претендуя на какие-то должности, окружать себя людьми, которые являются бюрократами каждый в своей сфере деятельности. Я употребляю слово "бюрократ", потому что я очень хотел бы, чтобы мы отходили от восприятия этого слова и понятия в таком виде, как нам его оставила советская политическая система, где это было что-то плохое. На самом деле бюрократы - это "кровь" государственного управления, это "мясо" государственного управления, это те, кто создает фундаменты, цементирует их в смысле деятельности государственных институтов", - добавил Притула.