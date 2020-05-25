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Притула о баллотировании в мэры Киева: "Мне многое надо обдумать и взвесить"

Притула о баллотировании в мэры Киева:

Телеведущий и волонтер Сергей Притула заявил, что пока не готов ответить на вопрос, будет ли баллотироваться в мэры Киева.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что этот вопрос надо рассматривать гораздо комплекснее. "Давайте не путать амбиции с реалиями. Потому, что должность Киевского городского головы - это очень круто и очень почетно, и очень ответственно. Но без конструктивного большинства в Киевсовете эта должность превращается в должность человека, который ходит и перерезает ленточки на открытии новой школы", - объяснил Притула.

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По его словам, "рыпаться на такой высокий пост, не понимая, как будет выглядеть сотрудничество с депутатским корпусом в Киевсовете, то это, как минимум, безответственно".

"Поэтому этот вопрос требует таких очень серьезных размышлений на этот предмет. Я не готов вам сейчас, откровенно говоря, давать какой-то эксклюзив и говорить, что "да" или говорить, что категорически "нет". Я сейчас нахожусь в ситуации, когда мне многое надо обдумать и взвесить", - отметил Притула.

"Однозначно, что есть определенная корреляция между мной и Владимиром Зеленским в восприятии определенной категории украинского общества. И если решаться на такой серьезный челлендж, как борьба за кресло мэра в столице, то однозначно для этого похода нужна профессиональная команда, нужна команда людей, на которых можно опереться, которым, конечно, неся полную ответственность за их действия, не бояться делегировать часть полномочий. И желательно, чтобы это была команда не участников "Вар'яти-шоу", а команда профильных специалистов. Конечно, это очень круто окружить себя преданными тебе людьми, что мы и видим в случае с Владимиром Зеленским. Но я предпочел бы, претендуя на какие-то должности, окружать себя людьми, которые являются бюрократами каждый в своей сфере деятельности. Я употребляю слово "бюрократ", потому что я очень хотел бы, чтобы мы отходили от восприятия этого слова и понятия в таком виде, как нам его оставила советская политическая система, где это было что-то плохое. На самом деле бюрократы - это "кровь" государственного управления, это "мясо" государственного управления, это те, кто создает фундаменты, цементирует их в смысле деятельности государственных институтов", - добавил Притула.

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Киев (25490) местные выборы (2752) мэр (1648) Притула Сергей (84)


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Топ комментарии
+9
Притула про балотування в мери Києва: "Мені багато треба обдумати і зважити" - Цензор.НЕТ 9746
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25.05.2020 10:42
+8
Якщо не хочеш отримувати звіздюлєй з усіх боків, то не пхайся туди.
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25.05.2020 10:07
+7
А не клоуны или отбитые боксеры среди кандидатов есть?
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25.05.2020 10:06
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А не клоуны или отбитые боксеры среди кандидатов есть?
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25.05.2020 10:06 Ответить
Омельченко подойдёт?
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25.05.2020 10:36 Ответить
И не мумии
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25.05.2020 10:55 Ответить
Черновецкий тоже не клоун (технически) и не боксёр.
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25.05.2020 10:37 Ответить
И не наркоманы.
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25.05.2020 10:57 Ответить
Вам случаем не Иисуса в мэры надо? Чтоб он пятью хлебами накормил пять миллионом убогих? Так его в благодарность за это распяли.
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25.05.2020 11:34 Ответить
В стране где 73% выбрало себе президентом упоротого клоуна - все возможно!
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25.05.2020 10:38 Ответить
Драй унитазы в Польше, - страну оно критикует.
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25.05.2020 10:58 Ответить
Сам драй, убогий.
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25.05.2020 11:30 Ответить
Борислав Береза здається планує ))
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25.05.2020 14:05 Ответить
Да... Как то затирают шоу-бизнес в политике)))
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25.05.2020 10:06 Ответить
Якщо не хочеш отримувати звіздюлєй з усіх боків, то не пхайся туди.
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25.05.2020 10:07 Ответить
Притула Кличку конкуренцию не составит, а вот размыть процент кандидатов от партии членограя сможет
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25.05.2020 10:08 Ответить
Посмотрим.
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25.05.2020 10:16 Ответить
Педалика надо гнать с его корешами застройщиками, зебилов - кобыле во пи..у, Притула - пока самый лучший вариант.
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25.05.2020 10:11 Ответить
По крайней мере умно высказался! Наверно понимание все таки пришло что политика и управление это не шоу и вся страна не 95 квартал! Совершенно не понимаю почему актеры идут в политику, имея свою нишу и популярность на своём поприще.. Если ты учился на актера, то как ты будешь управлять экономическими, политическими процессами - для меня не понятно
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25.05.2020 10:17 Ответить
Он на актера не учился. Как раз учился на экономиста.
Но, мер Киева просто ОБЯЗАН иметь опыт работы в городском хозяйстве и управления большими коллективами.
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25.05.2020 10:20 Ответить
Но вы же не знаете его заслуг на этом поприще.... Я вам как экономист по професии говорю - его навики практика и тд. И абсолютно с Вами согласна о навыках)
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25.05.2020 10:25 Ответить
А где взять опыт? Он реально умный чел. Опыт управления городским хозяйством? - в нашей стране - это знать где украсть и сколько. По моему лучше без такого опыта
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25.05.2020 10:30 Ответить
Без опыта мы уже имеем от мера и до преЗЕдента.
Хватит.
Как учили вумные маланцы?
Воруйте не с убытков, воруйте с прибылей!
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25.05.2020 10:32 Ответить
Педалик - это фактически его кореша застройщики и тому подобное г. зебил - это вообще отдельный вопрос. Притула - чел не глупый и он патриот, а это для меня очень много значит. Для меня есть разница.
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25.05.2020 10:37 Ответить
Мне тоже Притула гораздо симпатичнее, чем вся та шелупонь, которая претендует на кресло мера.
Но, пусть покажет членов своей команды.
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25.05.2020 10:44 Ответить
Кошевого кинули?
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25.05.2020 10:19 Ответить
Где ж виталька харчеваться будет.
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25.05.2020 10:27 Ответить
Не пропадет. Только на ежегодном капитальном ремонте участка от Петровки ло моста можно было уже озолотиться.
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25.05.2020 10:31 Ответить
Мультимільйонер ? Навіть не знаю... Спочатку в центр зайнятості стане,може фізруком хто візьме.
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25.05.2020 10:31 Ответить
Притула розказує про профільних спеціалістів ? А можна одразу обрати профільного,без прокладок ?
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25.05.2020 10:30 Ответить
"Притула о баллотировании в мэры Киева: "Мне многое надо обдумать и взвесить"'

Из этого я делаю вывод, что он уже всё обдумал, взвесил и начал свою избирательную кампанию с небольшой интриги
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25.05.2020 10:39 Ответить
зачем?
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25.05.2020 10:40 Ответить
Він сам не знає.
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25.05.2020 12:35 Ответить
Притула про балотування в мери Києва: "Мені багато треба обдумати і зважити" - Цензор.НЕТ 9746
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25.05.2020 10:42 Ответить
Вам не надоели клоуны?
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25.05.2020 10:45 Ответить
Ээх,опять наступим на эти ж грабли шо в 19 году!
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25.05.2020 10:46 Ответить
Наш мэр - Коля Велюр
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25.05.2020 10:48 Ответить
да че там взвешивать . у Вовки получилось и Серега сможет . вон и рубашку зеленую уже одел
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25.05.2020 10:48 Ответить
При виборі будь якої влади в РОЗУМІ людей повинні переважати : Знання в цій галузі науки , відповідний Фах і Досвід роботи ! Також дуже бажано перевірити всю Діяльність кандидата ДО того як обирати ! Бо сказано:" ПО ДІЛАХ ЇХ ПОЗНАЄТЕ ЇХ" , а не пустих словах і пустих обіцянок ! Це і вічний критерій Виборчого Права , яким ,на жаль, мало хто користується.
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25.05.2020 10:53 Ответить
Поважаю Притулу за його проукраїнську позицію, але те що "хохлосом" (слово написане правильно) керує зомбоящик (кацапи "тихо ухмыляются"), вбиває всю надію на майбутнє.
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25.05.2020 10:58 Ответить
Притула молодєц,партію Вакарчука підтримав. Щось давно Славка в парламенті не видно....
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25.05.2020 11:04 Ответить
ага.. проукраїнська позиція у цього телепня аж пре з усіх боків. Особливо в позицію "раком" його поставив його "своячок" - ригоАнал недобитий Хамутіннік. Сірожа - 3.14дор ще той
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25.05.2020 11:06 Ответить
Я не дивлюсь телевізор, а чисто поверхово - вроді б українець. Як буде іти в політику, тоді акуратніше ознайомлюсь з його біографією. А так, чисто ситуативно - є кацапські усики, ломаченки, остальні пляді з ZIKа, 112-го, NewsOne, Інтера, ТРК Україна (****, всіх навіть не перечислиш), є малороські піховшеки, влащенки (з ZIKа, мабуть), лораки, інші мосійчуки (з Г+Г, здається), а є українці Притула, Зозуля, Яневський, Литовченко, Еспресо ТV. Повторюю ще раз - глибоко в біографію Сергію не заглиблювався.
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25.05.2020 11:19 Ответить
Сирожа! Ты - дебил полный или прикидываешься умным?
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25.05.2020 11:03 Ответить
А Маричку в помошники, Украйна она и в Украине Украйна.
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25.05.2020 11:03 Ответить
Потрібно йти на вибори. Страшно для Києва, що проскочить під велику рекламу якась мерзота від Медведчука. А хто має сумніви в інтелекті Кличка - він професійно говорить на 3 мовах
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25.05.2020 11:12 Ответить
Ну пока это лучший кандидат ! Остальные или Рыги .или тупой Педалик . Педаля знает английский и немецкий .потому ,что жил в той среде ( это не признак ума ) . украинский выучить никак не может .пусть к примеру выучит испанский сидя дома .
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25.05.2020 11:22 Ответить
Ото ж, дуже добре потрібно подомати чи воно тоб треба.
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25.05.2020 11:27 Ответить
Шо не клоун то мер)))
Дизель шоу!))) Вы чего молчите?))
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25.05.2020 11:34 Ответить
Притула, астанавись!
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25.05.2020 11:51 Ответить
помню когда то Притула со своим другом высмеивали все Украинское. ФайнаЮкрайна или что то такое. И там они показывали, какие тупые типа Украинцы. И друг этот его в Москве сейчас и извергает ватные спитчи про фашистов в Украине. А сейчас Притула стал такой весь прям патриот... И в камеди помню Украинском они высмеивали УкрМову, что фильмы на УкрМове невозможно серьезно смотреть и мол Мова смешная и дыбильная типа. Пусть идет лесом этот тухлый Притула! А еще в меры Киева))) да нах он тут не всрался!!!
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25.05.2020 12:16 Ответить
це писець якийсь....... . чи нам ********!?, чи хочеться ще професійного трубадура-клоуна-мера? І це значить трубадура-клоуна-президента нам мало. З такими запитами точно закінчим професійним ху.йлом.
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25.05.2020 12:21 Ответить
Як швидко летить час! Ще в минулому році його теща людей збивала, а він за неї віддувався, а тут вже на мера збирається. Шоумени рулять в Україні і це дуже лякає.
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25.05.2020 12:41 Ответить
Цирк... Краще і логічніше вже тоді йому піти і очолити Почаївську Успенську лавру. Там не потрібно буде зважати на "більшість".
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25.05.2020 12:50 Ответить
Чтобы идти в мэры или на другую подобную должность с целью изменить систему, нужно не только хотеть что-то сделать, нужно понимать, насколько эта должность дает полномочия ломать систему, насколько ты сам имеешь авторитет и силу ломать ее, есть ли другая сила за тобой и так далее. Иначе легко превратиться в свадебного генерала.
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25.05.2020 13:34 Ответить
Який буде з Сергія Притули мер - не знаю. Якщо порівнювати його з Зеленський вони сильно відрізняються, Притула завжди висловлював проукраїнську позицію, говорить розумні речі і є активістом волонтером.
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25.05.2020 14:14 Ответить
Це помилка Голосу і самого Притули, якому я дуже симпатизую. Він не виграє і завадить виграшу Кличка. І все це на користь зелених. Це типова поведінка українців-патріотів. Тому і маємо зелених більшовиків.
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25.05.2020 20:48 Ответить
 
 