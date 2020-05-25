Киберполиция разоблачила на Тернопольщине мужчину, который продавал базы данных с ограниченным доступом

На Тернопольщине сотрудники киберполиции разоблачили мужчину в продаже информации с ограниченным доступом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Так, сотрудники киберполиции в Тернопольской области совместно со следователями полиции Тернопольщины, под процессуальным руководством местной прокуратуры, с привлечением работников роты полиции особого назначения, разоблачили местного жителя в продаже баз данных, содержащих информацию с ограниченным доступом.

Киберполиции установила, что житель Тернополя, 2001 года рождения, используя мессенджер, в различных тематических группах размещал объявления о продаже электронных баз данных предприятий и учреждений, содержащие признаки информации с ограниченным доступом. Покупка баз данных осуществлялась путем перечисления денег покупателями через платежную систему QIWI или на банковскую карточку.

Стоимость базы данных составляла до полутора тысяч гривен.

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Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта, изъята компьютерная техника, которая направлена на экспертизу.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.