Киберполиция разоблачила на Тернопольщине мужчину, который продавал базы данных с ограниченным доступом
На Тернопольщине сотрудники киберполиции разоблачили мужчину в продаже информации с ограниченным доступом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
Так, сотрудники киберполиции в Тернопольской области совместно со следователями полиции Тернопольщины, под процессуальным руководством местной прокуратуры, с привлечением работников роты полиции особого назначения, разоблачили местного жителя в продаже баз данных, содержащих информацию с ограниченным доступом.
Киберполиции установила, что житель Тернополя, 2001 года рождения, используя мессенджер, в различных тематических группах размещал объявления о продаже электронных баз данных предприятий и учреждений, содержащие признаки информации с ограниченным доступом. Покупка баз данных осуществлялась путем перечисления денег покупателями через платежную систему QIWI или на банковскую карточку.
Стоимость базы данных составляла до полутора тысяч гривен.
Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта, изъята компьютерная техника, которая направлена на экспертизу.
По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.
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