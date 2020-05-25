За сутки COVID-19 заболели 16 детей и 43 медработника, всего 1 546 детей и 4 112 медиков, - Степанов

В Украина за сутки 16 детей и 43 медработника заболели коронавирусом.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 259 человек. Из них 16 детей и 43 медработника", - отметил министр.

Всего в Украине заболели 21 245 человек. Из 1 546 детей, а также 4 112 медработников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В медицине кадровый дефицит: не хватает эпидемиологов, инфекционистов и семейных врачей, - Минздрав