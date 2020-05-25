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В Украине может появиться отдельное аграрное министерство и усилен промышленный блок, - Шмыгаль

В Украине может появиться отдельное аграрное министерство и усилен промышленный блок, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может появится отдельное аграрное министерство, а также усилен промышленный блок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Есть несколько идей. Первое - это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами", - сказала Шмыгаль.

Кроме того, премьер отметил, что будет осуществлено усиление промышленного блока. "Каким образом это делать, пока дискутируется: создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики, или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и оборонного заказа. Идет дискуссия, мы ищем формулы, людей и лучший формат реализации", - добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что данные решения необходимо принимать как можно быстрее из-за острой необходимости.

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Автор: 

аграрии (270) промышленность (297) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+6
Ещё есть кадровый резерв из "Лиги смеха" и "Мамахохотала"
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25.05.2020 10:49
+5
Мать моя сколько министерств , депутатов, контролирующих, смотрящих а Украина все больше и больше напоминает 90-е, да ещё и с войной...и все это увеличевыется со скоростью молнии .....
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25.05.2020 10:32
+5
даешь больше министерств и удобных кресел . не все еще работники 95-го квартала трудоустроены . уборщицы . гримеры и сценаристы изнылись в ожидании
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25.05.2020 10:35
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Мать моя сколько министерств , депутатов, контролирующих, смотрящих а Украина все больше и больше напоминает 90-е, да ещё и с войной...и все это увеличевыется со скоростью молнии .....
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25.05.2020 10:32 Ответить
даешь больше министерств и удобных кресел . не все еще работники 95-го квартала трудоустроены . уборщицы . гримеры и сценаристы изнылись в ожидании
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25.05.2020 10:35 Ответить
Ещё есть кадровый резерв из "Лиги смеха" и "Мамахохотала"
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25.05.2020 10:49 Ответить
В Кривом Роге ещё много кварталов 9-й, 17-й, 44-й, 96-98-й, 129-й, 173-174-й
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25.05.2020 10:53 Ответить
В Украине может появиться отдельное аграрное министерство и усилен промышленный блок, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5147
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25.05.2020 10:38 Ответить
А Шмыгаль согласовал это с реформатором Михуишвили ?
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25.05.2020 10:46 Ответить
Это министерство отдельно как раз должно быть, Украина как ни крути аграрная страна и % ввп дает большой. А вот некоторые министерства вообще не понятны. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министр культуры, молодёжи и спорта и при этом есть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министр молодёжи и спорта . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8,_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства это нафига если есть отдельные министерства. и еще Министр кабинета министра, никогда не понимал этой должности, типа секретарь, как этим ослам на заседаниях рассаживаться)
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25.05.2020 10:56 Ответить
У прошлого премьера было две фишки - самокат и 40% роста ВВП за 5 лет....., но спалился!
У нынешнего пока обнародована одна - 40% рост количества новых министерств!
Теряюсь в догадках какая у него вторая фишка: ролики или лыжи по асфальту?
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25.05.2020 10:59 Ответить
Безусловно , всё , что нужно Украине - это побольше чиновников и всяких министерств .
Побольше власти .
Без этого никак !
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25.05.2020 11:11 Ответить
и пару десятков мусоров с калашами, пусть усиливают, не всё им женщин насиловать и наркотой торговать,
правильно охметовский премьер говорит, дело нужное
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25.05.2020 11:13 Ответить
а главное Буславец надо дать свободу действий, она уже киловат до 15коп опустила,
теперь зажЫвем
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25.05.2020 11:14 Ответить
Даёшь больше министерств, держиморд, с зарплатами от 300000!!!!
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25.05.2020 11:24 Ответить
https://www.dsnews.ua/politics/chi-kadry-reshayut-vse-minyust-dast-indulgentsiyu-sotnyam-chinovnikov-22052020220000 Тысяча орлов Януковича. Как Зеленский удовлетворит кадровый голод, отменив люстрацию
В Минюсте разработали законопроект, "скукоживающий" люстрацию до десятка функционеров, рассчитывая с помощью "лучших кадров" Януковича победить озвученный Зеленским кадровый голод

Закон об очищении власти и раньше критиковали за применение к очень широкому кругу лиц только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в во времена президентства Януковича. Теперь же в ведомстве Дениса Малюськи, прикрывшись решением ЕСПЧ, видимо, решили поменять законодательство в нужном ключе. Конечно, в Минюсте сразу оговорились, что документ не отменяет люстрацию, а только сужает круг лиц, под нее подпадающих. бывшие представители власти получат право отменить наложенные на них ограничения. А таких, согласно Единому государственном реестру лиц, в отношении которых применен закон о люстрации, более 900.

Естественно, для того чтобы избежать протестов и негодования активной части общества, в Минюсте придумали, как именно нужно изменить условия люстрации. Для этого планируется создать специальную комиссию, которая будет рассматривать заявления люстрированных и решать, законно ли они попали под масштабное очищение власти.
В ее состав будут входить шесть человек, половину из которых назначает Кабмин, остальные - общественные активисты, отобранные путем рейтингового интернет-голосования. Здесь все предельно понятно, ведь назначенными в правительство "опытными людьми" времен Януковича уже никого не удивишь, и отбирать они будут, по всей видимости, себе подобных. Не лучше выглядит и идея с интернет-голосованием, которое при современных технических возможностях можно легко повернуть в нужную сторону.
Более того, в лучших традициях времен до Революции достоинства доступ к реестру люстрированных хотят запретить.
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Зебіли казали про "нові обличчя"... Коли стикнулись з ними - то гончаруки виявились ні на що не здатні; рябошапки не захотіли на себе статтю натягувати; а данилюки - взагалі не захотіли з такими "чудесами природи" співпрацювати. Що вже казати про майданівські кадри - Зеркаль, Супрун, та інших...
Тож будуть підтягувати в нові міністерства овощні кадри...
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25.05.2020 11:26 Ответить
якщо у нас ділять міністерства та відомства, значить когось свого треба влаштуват на високу посаду. Нонсенсом є вже саме роздування чиновників в відомствах, які нічим не керують.
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25.05.2020 11:29 Ответить
Прежде чем садится за стол, нужно знать в какой руке нужно держать ложку, а в какой хлеб. Правильный по сути известный афоризм - кухарка не может управлять государством! Люди, не зависимо сколько у них ученых степеней, не могут сразу занимать государственные руководящие должности, если у них нет практики подобной работы хотя бы на низших должностях и они не знают эту работу хотя бы структурно. Слесарей и станочников предварительно учили в ПТУ, водителей транспорта несколько месяцев учат в автошколах!. А почему у нас обычные "необъезженные зелепутки" сразу позанимали должности министров? Неужели кому-то не понятно, что Украина - аграрная страна и значительная часть валового продукта - это аграрная продукция. Почему такое министерство расформировали, а теперь наконец-то проблеснуло - МинАПК нужно!? Да, нужно, но со специалистами, а не смотрящими и тем более не "крупными специалистами" из других "дружественных" стран (Супрун, Новак и т.п.), что стало модно в последнее время! Одного набоба из таких аграрно-смотрящих вчера обнаружили в туалете с простреленной башкой, причем в почему-то в офисном кресле. Это что такой новый прикол у депутатов?
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25.05.2020 11:32 Ответить
А может и не появится, скорее нет, чем да.
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25.05.2020 11:49 Ответить
создается стойкое впечатление, что пане азаров вернулся после пластической операции на лице
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25.05.2020 12:11 Ответить
Валюнтаристи так і не покарані. Таке враження, що владарі це серпедньовічні феодали гуляють в різні ігри. То зліплять все в одне, то розганяють, а результат - вирізані і спаленів ліси, колапс економіки на радість ворогам і баригам-казнокрадам. Повинні ж бути якісь рекомендації науковців, чому розігнати чи обьєднати. Некомпетентність знову править бал,
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25.05.2020 12:13 Ответить
взагалі то міністерство сільського господарства необхідне будь якій притомній країні, тому що продовольча безпека це стратегічна проблема.
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25.05.2020 13:15 Ответить
Сначала зеленая пошесть в турборежиме полгода министерства соединяло--выкинули кучу денег, теперь они же их разъединяют --выкинут на это вторую кучу денег. Дыра в бюджете размером с астероид...

Главное: все при деле и для зелебобиков создается иллюзия "реформ".Можно победный видосик записать)))
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26.05.2020 00:32 Ответить
 
 