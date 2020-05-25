В Украине может появиться отдельное аграрное министерство и усилен промышленный блок, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может появится отдельное аграрное министерство, а также усилен промышленный блок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Есть несколько идей. Первое - это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами", - сказала Шмыгаль.
Кроме того, премьер отметил, что будет осуществлено усиление промышленного блока. "Каким образом это делать, пока дискутируется: создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики, или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и оборонного заказа. Идет дискуссия, мы ищем формулы, людей и лучший формат реализации", - добавил он.
Шмыгаль подчеркнул, что данные решения необходимо принимать как можно быстрее из-за острой необходимости.
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У нынешнего пока обнародована одна - 40% рост количества новых министерств!
Теряюсь в догадках какая у него вторая фишка: ролики или лыжи по асфальту?
Побольше власти .
Без этого никак !
правильно охметовский премьер говорит, дело нужное
теперь зажЫвем
В Минюсте разработали законопроект, "скукоживающий" люстрацию до десятка функционеров, рассчитывая с помощью "лучших кадров" Януковича победить озвученный Зеленским кадровый голод
Закон об очищении власти и раньше критиковали за применение к очень широкому кругу лиц только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в во времена президентства Януковича. Теперь же в ведомстве Дениса Малюськи, прикрывшись решением ЕСПЧ, видимо, решили поменять законодательство в нужном ключе. Конечно, в Минюсте сразу оговорились, что документ не отменяет люстрацию, а только сужает круг лиц, под нее подпадающих. бывшие представители власти получат право отменить наложенные на них ограничения. А таких, согласно Единому государственном реестру лиц, в отношении которых применен закон о люстрации, более 900.
Естественно, для того чтобы избежать протестов и негодования активной части общества, в Минюсте придумали, как именно нужно изменить условия люстрации. Для этого планируется создать специальную комиссию, которая будет рассматривать заявления люстрированных и решать, законно ли они попали под масштабное очищение власти.
В ее состав будут входить шесть человек, половину из которых назначает Кабмин, остальные - общественные активисты, отобранные путем рейтингового интернет-голосования. Здесь все предельно понятно, ведь назначенными в правительство "опытными людьми" времен Януковича уже никого не удивишь, и отбирать они будут, по всей видимости, себе подобных. Не лучше выглядит и идея с интернет-голосованием, которое при современных технических возможностях можно легко повернуть в нужную сторону.
Более того, в лучших традициях времен до Революции достоинства доступ к реестру люстрированных хотят запретить.
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Зебіли казали про "нові обличчя"... Коли стикнулись з ними - то гончаруки виявились ні на що не здатні; рябошапки не захотіли на себе статтю натягувати; а данилюки - взагалі не захотіли з такими "чудесами природи" співпрацювати. Що вже казати про майданівські кадри - Зеркаль, Супрун, та інших...
Тож будуть підтягувати в нові міністерства овощні кадри...
Главное: все при деле и для зелебобиков создается иллюзия "реформ".Можно победный видосик записать)))