На Киевщине за сутки зафиксировано 18 случаев COVID-19, всего 1 437 инфицированных, - ОГА
Среди заболевших на Киевщине за все время пандемии 116 детей и 247 медицинских работников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
По данным Киевского областного лабораторного центра, в области по состоянию на 25 мая 2020 на 10:00 официально подтверждено 1437 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. у 116 детей и 247 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 18.
Из них на стационарном лечении - 214, на самоизоляции - 1205 человек.
Выздоровели 300 человек (среди них 25 детей).
За время пандемии умерли 30 человек.
За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4220 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 30 сообщений о подозрении.
Установлено медицинское наблюдение за 6460 контактными лицами.
Напомним, ранее сообщалось, что Киевская область смягчает карантин с 26 мая.
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