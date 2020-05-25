Используемый для лечения COVID-19 в Украине хлорохин не эффективен и повышает риск умереть от аритмии сердца, - исследование
Лечение коронавирусных пациентов гидроксихлорохином или хлорохином с антибиотиками или без не эффективно. Кроме того, оно приводит к повышению риска аритмии сердца и последующего смертельного исхода.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу", об этом в авторитетном журнале The Lancet пишет группа медиков, которая провела многонациональный анализ использования этих препаратов для лечения COVID-19.
Использованы обсервационные данные о 96 032 пациентах из 671 больницы на шести континентах, которых госпитализировали с 20 декабря 2019 года по 14 апреля 2020-го. Большинство случаев заболевания в исследовании - в США. Средний возраст - 53,8 года, 46,3% женщины.
Из этого числа людей 14 888 пациентов были в группах лечения (1868 получали хлорохин, 3783 - хлорохин с макролидом, 3016 - гидроксихлорохин, 6221 - гидроксихлорохин с макролидом), и 81 144 пациента - в контрольной группе (то есть, не получали эти препараты).
10 698 (11,1%) пациентов из всех умерли в больнице.
После учета множества факторов (возраст, пол, раса, этническая принадлежность, индекс массы тела, курение, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, заболеваний легких, иммунодефицит и прочее), выяснилось, что по сравнению со смертностью в контрольной группе (9,3%), этот показатель в других группах был независимо связан с повышенными рисками.
Процент смертей в группах:
- с лечением гидроксихлорохином - 18,0%;
- гидроксихлорохин с макролидом - 23,8%;
- хлорохин - 16,4%;
- хлорохин с макролидом - 22,2%;
По сравнению с контрольной группой (0,3%), прием гидроксихлорохина (6,1%), гидроксихлорохина с макролидом (8,1%), хлорохина (4,3%) и хлорохина с макролидом (6,5%) был независимо связан с повышенным риском развития желудочковой аритмии, которой у пациента ранее не было.
"Мы не обнаружили никаких доказательств полезности гидроксихлорохина или хлорохина при использовании отдельно или с макролидом. Предыдущие данные были получены либо в небольших анекдотических исследованиях, либо в неубедительных небольших рандомизированных исследованиях", - делают вывод авторы, добавляя, что исследование связано с определенными ограничениями и не учитывает всех факторов.
В статье подчеркивают: такие схемы лечения не следует использовать вне клинических испытаний. Нужно срочное подтверждение их эффективности, резюмировали исследователи.
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Між іншим, цей вірус він дітей не вражає. А зараз помруть всі пенсіонери, якщо це буде. То давайте якось їм допоможемо
«Мы же знаем статистику, сколько у нас людей от 65 лет. Хотя это и обидно, но продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому я скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я постоянно говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы», - сказал Емец.
При чём тут Украина?
https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf
Так что на будущее советую - если желаешь выглядеть приличным человеком - не поясняй белому свету кто дурак, просто приведи ссылку.
https://censor.net/user/427783
Потому что дебилы из МОЗ Степанова прописали его в протоколе лечения. Хотя во всем мире от него попробовали и сразу отказались из-за негативных побочных эффектов.
Если бы ты, умник, взял на себя труд прочитать то, на что ты ссылаешься, то ты бы понял, что обосрался, ибо например в "INTERIM CLINICAL GUIDANCE FOR ADULTS WITH SUSPECTED OR CONFIRMED COVID-19 IN BELGIUM" этот препарат прописан для лечения.
И вообще в протоколе лечения чёрным по белому написано:
На момент затвердження протоколу відсутнє специфічне противірусне лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), в світі проводиться понад 350 клінічних досліджень різних лікарських засобів. Клінічний протокол містить інформацію щодо лікарських засобів, які зареєстровані з іншими показаннями або не зареєстровані в Україні, але застосовуються для лікування окремих груп пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) в таких країнах, визначених Законом України від 30 березня 2020 року № 539-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби
Уловил, гавочерпий?
Информацию о препаратах, используемых для лечения в других странах.