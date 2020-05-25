Разоблачена изготовлявшая и продававшая амфетамин преступная группа, в которую входил сотрудник СБУ. Ликвидированы 4 нарколаборатории, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве, совместно с военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины и ГУ внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили преступную группу, которая занималась незаконным изготовлением и распространением особенно опасного наркотического средства - амфетамина. В состав группы входил действующий сотрудник СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, с марта по май 2020 года участники группы занимались изготовлением и реализацией психотропных веществ. Продажа осуществлялась путем размещения "закладок" на территории города Киева и области", - говорится в сообщении.

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Ежемесячного участники группы производили более 5 килограммов психотропного вещества - амфетамина.

Следователи ГБР разоблачили местонахождение 4-х нарколабораторий, где в ходе проведенных обысков изъяли свыше 3 килограммов прекурсоров (веществ, из которых изготавливаются наркотические средства) и оборудование для изготовления наркотиков.

22 мая 2020 года следователи ГБР задержали сотрудника СБУ, который приобрел психотропное вещество для дальнейшего сбыта. Во время обыска его автомобиля следователи ГБР обнаружили и изъяли амфетамин общим весом более 100 граммов.

Сейчас следователи ГБР сообщили о подозрении работнику Службы безопасности Украины и трем гражданским лицам в незаконном производстве и сбыте особо опасных наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

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В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.









