РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6162 посетителя онлайн
Новости
6 978 18

Разоблачена изготовлявшая и продававшая амфетамин преступная группа, в которую входил сотрудник СБУ. Ликвидированы 4 нарколаборатории, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве, совместно с военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины и ГУ внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили преступную группу, которая занималась незаконным изготовлением и распространением особенно опасного наркотического средства - амфетамина. В состав группы входил действующий сотрудник СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, с марта по май 2020 года участники группы занимались изготовлением и реализацией психотропных веществ. Продажа осуществлялась путем размещения "закладок" на территории города Киева и области", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 10 кг сырья для наркотиков каждый месяц ввозили в Украину из Египта, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ежемесячного участники группы производили более 5 килограммов психотропного вещества - амфетамина.

Следователи ГБР разоблачили местонахождение 4-х нарколабораторий, где в ходе проведенных обысков изъяли свыше 3 килограммов прекурсоров (веществ, из которых изготавливаются наркотические средства) и оборудование для изготовления наркотиков.

22 мая 2020 года следователи ГБР задержали сотрудника СБУ, который приобрел психотропное вещество для дальнейшего сбыта. Во время обыска его автомобиля следователи ГБР обнаружили и изъяли амфетамин общим весом более 100 граммов.

Сейчас следователи ГБР сообщили о подозрении работнику Службы безопасности Украины и трем гражданским лицам в незаконном производстве и сбыте особо опасных наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Девушка и ее сожитель выращивали марихуану на конспиративных квартирах и продавали жителям столицы, - полиция. ФОТОрепортаж

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Разоблачена изготовлявшая и продававшая амфетамин преступная группа, в которую входил сотрудник СБУ. Ликвидированы 4 нарколаборатории, - ГБР 01
Разоблачена изготовлявшая и продававшая амфетамин преступная группа, в которую входил сотрудник СБУ. Ликвидированы 4 нарколаборатории, - ГБР 02
Разоблачена изготовлявшая и продававшая амфетамин преступная группа, в которую входил сотрудник СБУ. Ликвидированы 4 нарколаборатории, - ГБР 03
Разоблачена изготовлявшая и продававшая амфетамин преступная группа, в которую входил сотрудник СБУ. Ликвидированы 4 нарколаборатории, - ГБР 04
Разоблачена изготовлявшая и продававшая амфетамин преступная группа, в которую входил сотрудник СБУ. Ликвидированы 4 нарколаборатории, - ГБР 05

Автор: 

Киев (25490) наркотики (2144) СБУ (19871) ГБР (2978)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Обмельчало ныне СБУ при Зели раз занимается такими мелкими ментовскими делами (наркотой, крышиванием проституции, похищением людей за выкуп) теснят сАбаковцев к поборам на вокзалах и мелким вымогательствам. Не было такого "позора и нищеты" ни при Порохе, ни при Зеке (они тогда "по крупному" дерибанили)!
показать весь комментарий
25.05.2020 10:54
+3
А лейтенант Баканов был в доле?
показать весь комментарий
25.05.2020 10:43
+2
Начальник личной охраны мародёра Коломойского ещё и немножко шьёт .По привычке. В 2011 г. Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн
показать весь комментарий
25.05.2020 10:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хтось здивований?
показать весь комментарий
25.05.2020 10:43 Ответить
А лейтенант Баканов был в доле?
показать весь комментарий
25.05.2020 10:43 Ответить
22 мая 2020 года следователи ГБР задержали сотрудника СБУ, который приобрел психотропное вещество для дальнейшего сбыта. Во время обыска его автомобиля следователи ГБР обнаружили и изъяли амфетамин общим весом более 100 граммов, это сколько 101 или 200 граммов?
показать весь комментарий
25.05.2020 10:59 Ответить
Какая доля???? Он даже в теме вряд ли был!
показать весь комментарий
25.05.2020 12:37 Ответить
Обмельчало ныне СБУ при Зели раз занимается такими мелкими ментовскими делами (наркотой, крышиванием проституции, похищением людей за выкуп) теснят сАбаковцев к поборам на вокзалах и мелким вымогательствам. Не было такого "позора и нищеты" ни при Порохе, ни при Зеке (они тогда "по крупному" дерибанили)!
показать весь комментарий
25.05.2020 10:54 Ответить
ще й як було
показать весь комментарий
25.05.2020 11:02 Ответить
ну, не так мелко, как сейчас!
показать весь комментарий
25.05.2020 11:12 Ответить
Чоти несеш ОРК. При Порошенку таке було що в голову не вкладається.
показать весь комментарий
25.05.2020 12:11 Ответить
еще раз внимательно прочти и чуть-чуть задумайся!
показать весь комментарий
25.05.2020 12:31 Ответить
Прочитал, задумался это внутреннее расследование в лавах СБУ. gggg
показать весь комментарий
25.05.2020 13:03 Ответить
Начальник личной охраны мародёра Коломойского ещё и немножко шьёт .По привычке. В 2011 г. Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн
показать весь комментарий
25.05.2020 10:55 Ответить
Дійсно, такого класного голови СБУ ще не було!
показать весь комментарий
25.05.2020 10:55 Ответить
Лейтенант, старшой Я.
показать весь комментарий
25.05.2020 11:00 Ответить
Бакановцы снова погорели
показать весь комментарий
25.05.2020 11:01 Ответить
Все нормально - Баканов самый главный начальник, упырек очкастый, жлоб первостепенный, дружок с яслей и детского садика Вовочки Зеленского - вместе в песочнице письками ерзали. Значит, квалификации достаточно и опыта работы не занимать - лучшей кандидатуры в Украине не найти. Вот и харятся сотрудники-шпиены в наркоторговле - все можно, все простится, жизнь идёт - просто сказка.
показать весь комментарий
25.05.2020 11:06 Ответить
у нас пропозицій побільшало..
на парканах свіжі графіті з адресами
і переліком
показать весь комментарий
25.05.2020 11:28 Ответить
4 закрыли - 8 открылось. Сейчас почти весь молодняк на этой херне! Спасибо "новой полиции" за счастливую молодежь.
показать весь комментарий
25.05.2020 12:30 Ответить
Ничего удивительного, если паяц поставил во главе сбу своего кореша, аналогичная картина по всей Украине, во всех отраслях жизни, но 73% быдла продолжают ждать чуда от своего выбора.
показать весь комментарий
25.05.2020 12:59 Ответить
 
 