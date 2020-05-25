В РФ более 353 тыс. инфицированных COVID-19, за сутки 8,9 тыс. новых случаев
За последние сутки в РФ зарегистрировано 8 946 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Темп прироста продолжает снижаться: 25 мая он составил 2,60%, накануне 2,56%, 21-23 мая в диапазоне 2,80 - 2,90%.
Число заболевших по всей стране за весь период достигло 353 427.
Больше всего новых эпизодов выявлено в Москве - 2560.
В Подмосковье 831 новый инфицированный, в Петербурге - 374, в Свердловской области - 279, в Нижегородской области - 229.
За последние сутки скончались 92 пациентa с COVID-19, из них 41 - в Москве. Этот показатель снизился на треть после рекордно высокой смертности накануне, когда в стране было 153 смерти за сутки. Общее количество жертв в стране достигло 3633.
Поправились за весь период 118 798 человек.
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