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Новости Коронавирус и карантин
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В РФ более 353 тыс. инфицированных COVID-19, за сутки 8,9 тыс. новых случаев

В РФ более 353 тыс. инфицированных COVID-19, за сутки 8,9 тыс. новых случаев

За последние сутки в РФ зарегистрировано 8 946 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Темп прироста продолжает снижаться: 25 мая он составил 2,60%, накануне 2,56%, 21-23 мая в диапазоне 2,80 - 2,90%.

Число заболевших по всей стране за весь период достигло 353 427.

Больше всего новых эпизодов выявлено в Москве - 2560.

В Подмосковье 831 новый инфицированный, в Петербурге - 374, в Свердловской области - 279, в Нижегородской области - 229.

За последние сутки скончались 92 пациентa с COVID-19, из них 41 - в Москве. Этот показатель снизился на треть после рекордно высокой смертности накануне, когда в стране было 153 смерти за сутки. Общее количество жертв в стране достигло 3633.

Поправились за весь период 118 798 человек.

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Автор: 

карантин (16729) россия (95413) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
В РФ более 353 тыс. инфицированных COVID-19, за сутки 8,9 тыс. новых случаев - Цензор.НЕТ 4725
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25.05.2020 10:49
+8
закройте наглухо границы с этой заразной недостраной
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25.05.2020 10:52
+4
Кацапи брешут, сейчас у них по 3 тисячи в день умирает, с тенденцией к увеличению. Раха опережает бразилию.
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25.05.2020 11:57
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В РФ более 353 тыс. инфицированных COVID-19, за сутки 8,9 тыс. новых случаев - Цензор.НЕТ 4725
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25.05.2020 10:49 Ответить
Эти цифры можна смело умножать на два...
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25.05.2020 12:55 Ответить
закройте наглухо границы с этой заразной недостраной
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25.05.2020 10:52 Ответить
Ну и к чему эта инфа каждый день.
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25.05.2020 11:11 Ответить
Она к вам идет!
У РФ понад 353 тис. інфікованих COVID-19, за добу 8,9 тис. нових випадків - Цензор.НЕТ 1667
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25.05.2020 11:18 Ответить
Господь, не останавливайся!
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25.05.2020 11:21 Ответить
У РФ понад 353 тис. інфікованих COVID-19, за добу 8,9 тис. нових випадків - Цензор.НЕТ 2952
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25.05.2020 11:26 Ответить
Кацапи брешут, сейчас у них по 3 тисячи в день умирает, с тенденцией к увеличению. Раха опережает бразилию.
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25.05.2020 11:57 Ответить
Откуда инфа?
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25.05.2020 12:16 Ответить
https://censor.net/user/470471 руським веры нет...
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25.05.2020 12:56 Ответить
Да и самих русских тоже нет. Есть татары, якуты, удмурты, мокши, ханты, чудь, и т.п...
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25.05.2020 16:50 Ответить
Правдоподобной информации в паРаши отсутствует с 1917г.
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25.05.2020 12:45 Ответить
 
 