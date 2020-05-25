На этой неделе будут завершены все необходимые процедуры для начала госзакупки лекарств, - Степанов

На этой неделе будут завершены все необходимые процедуры по закупка лекарств и Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" начнет проводить тендеры.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге в понедельник, 25 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что касается закупки лекарственных средств, вы должны понимать, каким образом это происходит. То есть сначала надо было определить перечень лекарственных средств, которые нам нужно закупить, в том числе, собрав заявки из всех регионов по количеству, о необходимости закупки тех или иных лекарственных средств. К сожалению, на время моего прихода в Министерство здравоохранения, это 30 марта, эти заявки даже почему-то не собирались", - сказал Степанов.

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Он добавил, что после сбора заявок было принято соответствующее решение правительства, - утвержден перечень лекарственных средств.

"Кроме того, есть еще определенные бюрократические процедуры, которые необходимы и которые установлены законодательством, и которые необходимо пройти. Все эти процедуры сегодня на стадии полного завершения, на этой неделе они все будут пройдены и непосредственно предприятие "Медицинские закупки" начнет все тендерные процедуры. Относительно обеспеченности в 2020 году лекарственными средствами наших пациентов, то я еще раз хочу подчеркнуть, что они все будут обеспечены", - отметил Степанов.

Он напомнил, что Украина получает поставки лекарственных средств за счет 2018 и 2019, которые были предусмотрены в соответствующих бюджетах. "То, что касается закупки лекарственных средств централизованно, за бюджетные средства, то у нас выделяются большие суммы - около 8 млрд грн выданы в этом году", - рассказал Степанов.

По его словам, эти средства распределяются через ГП "Медицинские закупки Украины", созданное в 2018 году. "И мы считаем, что действительно это очень хороший механизм, и все без исключения закупки централизованные должны происходить именно через эту структуру", - отметил министр.

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Кроме того, обратил внимание Степанов, в этом году некоторые лекарственные средства будут закупаться через международные организации. "То есть определенная сумма, которая будет идти через международные закупочные организации", - добавил он.