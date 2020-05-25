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На этой неделе будут завершены все необходимые процедуры для начала госзакупки лекарств, - Степанов

На этой неделе будут завершены все необходимые процедуры для начала госзакупки лекарств, - Степанов

На этой неделе будут завершены все необходимые процедуры по закупка лекарств и Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" начнет проводить тендеры.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге в понедельник, 25 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что касается закупки лекарственных средств, вы должны понимать, каким образом это происходит. То есть сначала надо было определить перечень лекарственных средств, которые нам нужно закупить, в том числе, собрав заявки из всех регионов по количеству, о необходимости закупки тех или иных лекарственных средств. К сожалению, на время моего прихода в Министерство здравоохранения, это 30 марта, эти заявки даже почему-то не собирались", - сказал Степанов.

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Он добавил, что после сбора заявок было принято соответствующее решение правительства, - утвержден перечень лекарственных средств.

"Кроме того, есть еще определенные бюрократические процедуры, которые необходимы и которые установлены законодательством, и которые необходимо пройти. Все эти процедуры сегодня на стадии полного завершения, на этой неделе они все будут пройдены и непосредственно предприятие "Медицинские закупки" начнет все тендерные процедуры. Относительно обеспеченности в 2020 году лекарственными средствами наших пациентов, то я еще раз хочу подчеркнуть, что они все будут обеспечены", - отметил Степанов.

Он напомнил, что Украина получает поставки лекарственных средств за счет 2018 и 2019, которые были предусмотрены в соответствующих бюджетах. "То, что касается закупки лекарственных средств централизованно, за бюджетные средства, то у нас выделяются большие суммы - около 8 млрд грн выданы в этом году", - рассказал Степанов.

По его словам, эти средства распределяются через ГП "Медицинские закупки Украины", созданное в 2018 году. "И мы считаем, что действительно это очень хороший механизм, и все без исключения закупки централизованные должны происходить именно через эту структуру", - отметил министр.

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Кроме того, обратил внимание Степанов, в этом году некоторые лекарственные средства будут закупаться через международные организации. "То есть определенная сумма, которая будет идти через международные закупочные организации", - добавил он.

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госзакупки (960) лекарства (1223) Минздрав (4899) тендер (668)


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***. Навіть півроку не пройшло.Як мєтєор.
Думаю,за спрощеною процедурою і без конкурсу ?
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25.05.2020 11:08 Ответить
Степанов, людям это по барабану.
Людей интересует только одно: есть лекарство в аптеке на полке, или нет. Всё.
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25.05.2020 11:22 Ответить
И цена того, что есть

Цього тижня будуть завершені всі необхідні процедури для початку держзакупівлі ліків, - Степанов - Цензор.НЕТ 2317
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25.05.2020 11:39 Ответить
Да, то была программа Гройсмана.
Зелебобам, вообще-то, и лекарства не нужны. Они неизлечимы.
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25.05.2020 11:41 Ответить
К сожалению, на время моего прихода в Министерство, это 30 марта, эти заявки даже почему-то не собирались", все тебя просто заждались, оказывается никто бюджетные средства не мог пилить потому и заминка вышла.
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25.05.2020 11:25 Ответить
Цього тижня будуть завершені всі необхідні процедури для початку держзакупівлі ліків, - Степанов - Цензор.НЕТ 4659
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25.05.2020 11:29 Ответить
Білл Гейтс нас приїде і спасе.
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25.05.2020 11:54 Ответить
богатирьова на старті....
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25.05.2020 12:20 Ответить
 
 