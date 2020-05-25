В этом году переводы заробитчан в Украину сократятся на $2 млрд, - Нацбанк

В 2020 году переводы заробитчан в Украину составят 10 млрд долларов, что на 2 млрд долларов меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.

"За 2019 год трудовые мигранты перевели в Украину 12 млрд долл. США. Это более 8% ВВП. Из-за коронавируса и карантинных ограничений в текущем году переводы гастарбайтеров будут скромнее. Впрочем, все равно составят значительную сумму – около 10 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

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По оценкам НБУ, в прошлом году за рубежом одновременно находилось в среднем около 2,5 млн граждан Украины.