РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6140 посетителей онлайн
Новости
1 257 14

В этом году переводы заробитчан в Украину сократятся на $2 млрд, - Нацбанк

В этом году переводы заробитчан в Украину сократятся на $2 млрд, - Нацбанк

В 2020 году переводы заробитчан в Украину составят 10 млрд долларов, что на 2 млрд долларов меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.

"За 2019 год трудовые мигранты перевели в Украину 12 млрд долл. США. Это более 8% ВВП. Из-за коронавируса и карантинных ограничений в текущем году переводы гастарбайтеров будут скромнее. Впрочем, все равно составят значительную сумму – около 10 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проблемы с выездом заробитчан возникли из-за отсутствия регулярного авиасообщения, а не из-за желания Кабмина что-то ограничить, - Кулеба

По оценкам НБУ, в прошлом году за рубежом одновременно находилось в среднем около 2,5 млн граждан Украины.

В этом году переводы заробитчан в Украину сократятся на $2 млрд, - Нацбанк 01

Автор: 

мигранты (980) НБУ (4835) трудовая миграция (247) заробитчане (587)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
То подякуйте клоуну за свідомо роздуту паніку з коронавірусом щоб заробітчани повернулись додому, а потім закрив кордон і не випустив. Замість 1 тис євро в Польщі нехай ідуть на 6 тис грн дороги ремонтують.
показать весь комментарий
25.05.2020 11:44
+3
где ещё те доходы от заробитчан, а нбу уже не только посчитал их, но и как шкуру неубитого медведя разделил меж своими нацело, без остатка.
показать весь комментарий
25.05.2020 11:49
+2
В этом году переводы заробитчан в Украину сократятся на $2 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 9575
показать весь комментарий
25.05.2020 11:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В этом году переводы заробитчан в Украину сократятся на $2 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 9575
показать весь комментарий
25.05.2020 11:19 Ответить
То подякуйте клоуну за свідомо роздуту паніку з коронавірусом щоб заробітчани повернулись додому, а потім закрив кордон і не випустив. Замість 1 тис євро в Польщі нехай ідуть на 6 тис грн дороги ремонтують.
показать весь комментарий
25.05.2020 11:44 Ответить
Шо, пагано працюють?
показать весь комментарий
25.05.2020 11:47 Ответить
где ещё те доходы от заробитчан, а нбу уже не только посчитал их, но и как шкуру неубитого медведя разделил меж своими нацело, без остатка.
показать весь комментарий
25.05.2020 11:49 Ответить
Это направление нужно щащищать как строку доходов, а ********* способны только всё сломать чтобы мойше и ахмету были копеечны працюки и дисфункциональный эректорат.
показать весь комментарий
25.05.2020 12:21 Ответить
Фото до новини повністю не адекватне. Уявлення про Європу в редактора на рівні капапських коментаторів.
Що я бачив, так це, що величезна маса народу працює далекобійниками і будівельниками (а це зарплата вище середньої в Європі). Особисто я брав участь в будівництві електростанції з нуля, також була робота в газопорті (звідки швидше за все будуть доставки в Україну) і т.д.
Де ці фото? Зробили з Європи суцільну ферму, клоуни.
показать весь комментарий
25.05.2020 12:37 Ответить
Переводы, которые контролирует и учитывает НБУ - только часть реального потока денег, всего в 2019 было 15-20 млд от заробитчан. Так что его прогнозы может и будут б/м соответствовать банковским переводам, а вот внебанковские деньги просядут куда больше хотя бы потому, что 3 месяца гасты практ не ездили и дальше будут ездить куда меньше - ограничения.
показать весь комментарий
25.05.2020 12:49 Ответить
Що я бачив, так це, що величезна маса народу працює далекобійниками і будівельниками (а це зарплата вище середньої в Європі).

Эта часть экономики, по крайней мере в Германии, здорово просела. "К началу апреля интенсивность движения коммерческого транспорта в Европе сократилась на треть." Двое знакомых дальнобойщиков потеряли работу в Германии и вернулись домой. На автобанах реально куда меньше грузовиков.
показать весь комментарий
25.05.2020 13:14 Ответить
Европейская комиссия прогнозирует снижение ВВП еврозоны в 2020 году на рекордные 7,75%.
В первом квартале 2020 ВВП еврозоны https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/30/7109382/ снизился на рекордные 3,8% вместо прогнозируемых 3,5%.А кто первыми полетит с работы? ест, гасты.
показать весь комментарий
25.05.2020 13:24 Ответить
заробитчаны инвесторы в Украинскую экономику!порошенко-барыга ахметов- раковая опухоль Украины и прочие пылесосы по выводу денег из развития экономики выводят деньги в оффшоры!
показать весь комментарий
25.05.2020 13:54 Ответить
Якісь сумнівні в них підрахунки-щонайменьше на 50%-ів меньше.
показать весь комментарий
25.05.2020 14:14 Ответить
Срочно в Аргєнтіну і Венесуелу треба вислать делегацію,досвід переймать.
Цього року перекази заробітчан в Україну скоротяться на $2 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 5805
показать весь комментарий
25.05.2020 14:43 Ответить
шкура не убитого медведя
показать весь комментарий
25.05.2020 15:10 Ответить
Плохо. Эти доллары идут на продажу и поддерживают валютный курс.
показать весь комментарий
25.05.2020 22:00 Ответить
 
 