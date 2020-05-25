В этом году переводы заробитчан в Украину сократятся на $2 млрд, - Нацбанк
В 2020 году переводы заробитчан в Украину составят 10 млрд долларов, что на 2 млрд долларов меньше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.
"За 2019 год трудовые мигранты перевели в Украину 12 млрд долл. США. Это более 8% ВВП. Из-за коронавируса и карантинных ограничений в текущем году переводы гастарбайтеров будут скромнее. Впрочем, все равно составят значительную сумму – около 10 млрд долл. США", - говорится в сообщении.
По оценкам НБУ, в прошлом году за рубежом одновременно находилось в среднем около 2,5 млн граждан Украины.
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Що я бачив, так це, що величезна маса народу працює далекобійниками і будівельниками (а це зарплата вище середньої в Європі). Особисто я брав участь в будівництві електростанції з нуля, також була робота в газопорті (звідки швидше за все будуть доставки в Україну) і т.д.
Де ці фото? Зробили з Європи суцільну ферму, клоуни.
Эта часть экономики, по крайней мере в Германии, здорово просела. "К началу апреля интенсивность движения коммерческого транспорта в Европе сократилась на треть." Двое знакомых дальнобойщиков потеряли работу в Германии и вернулись домой. На автобанах реально куда меньше грузовиков.
В первом квартале 2020 ВВП еврозоны https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/30/7109382/ снизился на рекордные 3,8% вместо прогнозируемых 3,5%.А кто первыми полетит с работы? ест, гасты.