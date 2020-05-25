С начала карантина от жителей Киева на "Телефон доверия" поступило 113 обращений из-за суицидальных намерений, 97 из них от мужчин

С начала введения карантина на "Телефон доверия" Киевского городского Центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию поступило 113 обращений с суицидальными намерениями, из них 97 - от мужчин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ответ на запрос УНН сообщили в департаменте социальной политики КГГА.

"С 12 марта 2020 года в городскую службу "Телефон доверия" с суицидальными намерениями поступило 113 обращений, из них: 97 - от мужчин и 16 - от женщин", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что по тематике все звонки киевлян на "Телефон доверия" в основном касались вопросов:

• домашнего насилия и/или насилия по признаку пола;

• отношений детей и родителей (в частности обращения матерей взрослых детей, которые имеют различного рода химические зависимости и которые часто становятся обидчиками);

• кризисных жизненных ситуаций (коронавирус, потеря работы, возрастные кризисы, рождение ребенка и т.д.);

• проблем в отношениях с партнером/кой (супружеские измены);

• эмоциональных состояний (тревожность, самообвинение, послеродовая депрессия);

• проблем социальной адаптации (в том числе выход из карантина);

• лиц с психическими расстройствами;

• суицидальных мыслей и намерений;

• преодоления кризисов и конфликтов в общении и семейной жизни;

• преодоления эмоционального выгорания.

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