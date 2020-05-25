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Новости Коронавирус и карантин
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С начала карантина от жителей Киева на "Телефон доверия" поступило 113 обращений из-за суицидальных намерений, 97 из них от мужчин

С начала карантина от жителей Киева на

С начала введения карантина на "Телефон доверия" Киевского городского Центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию поступило 113 обращений с суицидальными намерениями, из них 97 - от мужчин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ответ на запрос УНН сообщили в департаменте социальной политики КГГА.

"С 12 марта 2020 года в городскую службу "Телефон доверия" с суицидальными намерениями поступило 113 обращений, из них: 97 - от мужчин и 16 - от женщин", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что по тематике все звонки киевлян на "Телефон доверия" в основном касались вопросов:

• домашнего насилия и/или насилия по признаку пола;
• отношений детей и родителей (в частности обращения матерей взрослых детей, которые имеют различного рода химические зависимости и которые часто становятся обидчиками);
• кризисных жизненных ситуаций (коронавирус, потеря работы, возрастные кризисы, рождение ребенка и т.д.);
• проблем в отношениях с партнером/кой (супружеские измены);
• эмоциональных состояний (тревожность, самообвинение, послеродовая депрессия);
• проблем социальной адаптации (в том числе выход из карантина);
• лиц с психическими расстройствами;
• суицидальных мыслей и намерений;
• преодоления кризисов и конфликтов в общении и семейной жизни;
• преодоления эмоционального выгорания.

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карантин (16729) самоубийство (996) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Бедненькие мужчины, этот жестокий женский мир?!
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25.05.2020 11:48 Ответить
а кажуть і пишуть, що ми до жінок погано ставимося.... вот Вам і статистика
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25.05.2020 12:15 Ответить
Жены запилили за время карантина!
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25.05.2020 13:17 Ответить
вот вам и статистика домашнего насилия, сразу видно, что в обществе господствует феминизм.
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25.05.2020 22:15 Ответить
 
 