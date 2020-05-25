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Киев в первый день работы метро сковали пробки: стоит Северный мост, парализован центр. ФОТО

Киев в первый день работы метро сковали пробки: стоит Северный мост, парализован центр. ФОТО

Утром 25 мая столицу сковали сильные пробки на дорогах, особенно вблизи станций метро. Самая сложная ситуация на Троещине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Ситуацию в частности спровоцировала дождливая погода и запуск наземного пассажирского транспорта.

Так, пробки образовались на всех мостах в направлении с левого берега на правый. Самый крупный затор - на Северном мосту со стороны Троещины, который ремонтируют. 

Сложная ситуация сложилась возле большинства станций столичного метро. Кроме того, существенные заторы парализовали бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки и Вацлава Гавела, а также проспекты Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры и Воздухофлотский. Трудно проехать и по улице Набережно-Крещатицкая, а также по улицам Сечевых Стрельцов, Крещатик, Вадима Гетьмана, Бассейной, Грушевского, Семена Скляренко, Елены Телиги и по Набережному шоссе.

Читайте также: С 18 мая будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев в часы пик, - КГГА

Киев в первый день работы метро сковали пробки: стоит Северный мост, парализован центр 01

Обстановка на 10 утра

Киев в первый день работы метро сковали пробки: стоит Северный мост, парализован центр 02

Обстановка на 11 утра

Как сообщалось, в Киеве и Харькове после двух месяцев вынужденного перерыва вследствие карантина открылось метро.

карантин (16729) Киев (25490) пробки (353) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Оо уже Виталик крайний???
ЗАПОМНИ - ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПОРОШЕНКО И ТОЛЬКО ОН!
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25.05.2020 11:29
+12
Зависла над назвою статті. Довго думала...
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25.05.2020 11:40
+7
Радий, що ти це визнаєш, але "истина дороже"!)
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25.05.2020 11:33
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Дык отчего ему не стоять, если педалик вырыл окопы на подъезде к мосту?
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25.05.2020 11:26 Ответить
Єто исчо с 9 мая осталось - фошызм ні прайдьот!!
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25.05.2020 11:34 Ответить
А если б не "вырыл", кричали бы почему не делается ремонт. Виталя не волшебник.
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25.05.2020 12:22 Ответить
Виталик, шо происходит?
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25.05.2020 11:27 Ответить
Оо уже Виталик крайний???
ЗАПОМНИ - ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПОРОШЕНКО И ТОЛЬКО ОН!
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25.05.2020 11:29 Ответить
Радий, що ти це визнаєш, але "истина дороже"!)
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25.05.2020 11:33 Ответить
Почему Порошенко не продал свой бизнес?
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25.05.2020 11:44 Ответить
Наверное потому что ты не купил?
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25.05.2020 12:05 Ответить
Кацапчику, це не твоя козляча справа. Здрисни, ти спалився. І не мекай у відповідь, тут тобі не там.
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25.05.2020 14:32 Ответить
Селюк во всей красе.
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25.05.2020 15:37 Ответить
Канючиш чергову відповідь заради трольської копійки. Заздалегідь знаючи що тебе опустять.
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25.05.2020 19:33 Ответить
Ну да, чтобы не случилось - это Порох Зюзеньке развернутся не дает
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25.05.2020 12:24 Ответить
Ремонт Северного моста. Рабочие пашут денно и ношно.
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25.05.2020 12:23 Ответить
Страна - дебилия! И что что первый день работы метро? Никто не знает пустят тебя в метро или нет, вот потому и едут на авто...
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25.05.2020 11:28 Ответить
или "паэду на авто, хуже ні будіт!"
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25.05.2020 11:37 Ответить
До чого тут пробки до відкриття метро? Пробки завжди були, бо Київ переповнений транспортом. А під час карантину їх не було, бо люди сиділи вдома, а сьогодні закінчився карантин і всі поїхали на роботу.
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25.05.2020 11:35 Ответить
таких не було. вже минулого тижня затори були колосальні.
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25.05.2020 11:50 Ответить
Бо минулого тижня більшість організацій почали працювати і виїхав весь приватний транспорт. Порівнюйте ситуацію сьогодні не з карантином, а до карантину.
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25.05.2020 11:57 Ответить
порівнюючи з тим, що було до карантину - весь минулий тиждень були колосальні затори )
люди у нас на роботі добирались з троєщини на поділ більше 3 годин. я в п'ятницю ввечері годину їхав по 20-хвилинному пішому маршруту і ще вважаю, що легко відбувся, бо пару разів вдало пробрався манівцями))
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25.05.2020 12:27 Ответить
Минулого тижня еще не ходил транспорт. Вчера уже пошел, но людей в транспорте было очень мало. Еще опасаются выдвигаться. Со временем все утрясется
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25.05.2020 12:26 Ответить
Зависла над назвою статті. Довго думала...
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25.05.2020 11:40 Ответить
що тут думати -метро з Троєщини поїхало нарешті по автотрасі, тому і пробки)))
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25.05.2020 11:50 Ответить
Київ у перший день роботи метро скували затори: Якись оксиморон. А як би метро не запрацювало то пробок не було б? Була б тиха економічна дупа!
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25.05.2020 11:52 Ответить
Із заголовку новини виходить що так.
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25.05.2020 11:58 Ответить
Києві транспортний колапс, люди стоять в чергах. Але все можна поправити. Простой способ избежать транспортного коллапса - равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра. И еще. Одно из главных предохранительных мер от распространения коронавируса - соблюдение разумной дистанции между людьми . Опасность на транспорте от СКОПЛЕНИЯ пассажиров, упакованных как шпроты в консервной банке .
Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда.
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25.05.2020 11:58 Ответить
Всем же срочно надо.

"Мне в Париж по делу срочно!!!"

Бизнесмены итить...
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25.05.2020 12:44 Ответить
Київ сковали пробки,і тільки Кличко,як гордий бурєвєснік возвишаясь над всіма пензлює на роботу на ровері...тобто на велосипеді...
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25.05.2020 12:53 Ответить
пока в центре парковки не будут стоить минимум 20-30 уе за день, пробок не избежать
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25.05.2020 13:54 Ответить
Будь то ты при своей зп будешь платить за такую парковку) ты тоже хочешь все и сразу и безплатно))
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25.05.2020 15:03 Ответить
если у тебя маленькая з.п то откуда у тебя авто ?))
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26.05.2020 05:14 Ответить
Марку уточнять нужно)
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26.05.2020 14:28 Ответить
любую марку нужно заправлять))
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27.05.2020 22:40 Ответить
Ну, жигули разве марка?))
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28.05.2020 22:56 Ответить
детка, вот как раз жигули очень дорогая в обслуживании , и откуда у нищего народа деньги что бы платить за 10 л на 100 км?))
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29.05.2020 06:25 Ответить
Пробки) конечно, каждому ведь корыто подавай, а некоторые занимают и того места больше. Никто о других думать не хочет, все хотят что бы о них не забывала власть и другие. ага, щаз.
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25.05.2020 15:02 Ответить
Да пробки на мосту и Оболони и всю предшествующую неделю, потому как долбодятлы решили перекрывать для ремонтов развязку на пересечении проспектов Бандуры и Героев Сталинграда.
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25.05.2020 15:21 Ответить
Яких-яких проспектів? І що таке "сталінград"? Партія в преферанс чи альбом британської групи "Bachdenkel"?
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25.05.2020 19:36 Ответить
Троєщинська "аристократія" поїхала своїми авто на роботу ,нехочуть вони разом з бідняками -простолюдинами їхати на тролейбусі.
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25.05.2020 17:16 Ответить
а еще водители выходят и сцут прямо в пробках. Когда в Киеве будет достаточное количество биотуалетов?
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25.05.2020 18:45 Ответить
всяк рагуль должен сесть в своё корыто и ехать час пик два часа в пробках. это комфот.
а на метро им не по статусу.
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25.05.2020 22:13 Ответить
 
 