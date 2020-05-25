Киев в первый день работы метро сковали пробки: стоит Северный мост, парализован центр. ФОТО
Утром 25 мая столицу сковали сильные пробки на дорогах, особенно вблизи станций метро. Самая сложная ситуация на Троещине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Ситуацию в частности спровоцировала дождливая погода и запуск наземного пассажирского транспорта.
Так, пробки образовались на всех мостах в направлении с левого берега на правый. Самый крупный затор - на Северном мосту со стороны Троещины, который ремонтируют.
Сложная ситуация сложилась возле большинства станций столичного метро. Кроме того, существенные заторы парализовали бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки и Вацлава Гавела, а также проспекты Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры и Воздухофлотский. Трудно проехать и по улице Набережно-Крещатицкая, а также по улицам Сечевых Стрельцов, Крещатик, Вадима Гетьмана, Бассейной, Грушевского, Семена Скляренко, Елены Телиги и по Набережному шоссе.
Обстановка на 10 утра
Обстановка на 11 утра
Как сообщалось, в Киеве и Харькове после двух месяцев вынужденного перерыва вследствие карантина открылось метро.
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люди у нас на роботі добирались з троєщини на поділ більше 3 годин. я в п'ятницю ввечері годину їхав по 20-хвилинному пішому маршруту і ще вважаю, що легко відбувся, бо пару разів вдало пробрався манівцями))
Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда.
"Мне в Париж по делу срочно!!!"
Бизнесмены итить...
а на метро им не по статусу.