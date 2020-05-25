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В этом году интернам первого года обучения впервые будут выплачивать средства из госбюджета, - Степанов

В этом году интернам первого года обучения впервые будут выплачивать средства из госбюджета, - Степанов

На выплаты врачам-интернам первого года обучения предусмотрены 99 млн гривен из государственного бюджета.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"До 2020 года никогда не было никаких государственных программ, из которых уплачивались бы средства интернам. В 2020 году появилась такая программа, это касается интернов первого года обучения, которым будут выплачиваться средства из государственного бюджета. Эти средства предусмотрены в сумме 99 млн гривен ", - сказал Степанов.

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Он отметил, что все интерны-бюджетники, которые в этом году вступают в интернатуру, за счет государственных средств будут получать соответствующую заработную плату. Раньше врач-интерн получал средства непосредственно от больницы.

"Что касается второго и третьего года обучения врачей-интернов, они работают в соответствующих больницах и будут получать средства, определенные в коллективном договоре, и которые есть в больницах", - добавил Степанов.

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Минздрав (4899) помощь (7784) врачи (1514) Степанов Максим (2062)


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Вы долги медикам верните, сказочники. И финансирование медицины верните хотя-бы к уровню 2018-2019 годов. Докерувались уже
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25.05.2020 11:32 Ответить
99 миллионов, это у нас интернов вообще нет?
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25.05.2020 11:40 Ответить
Фактически перекинули деньги с одного счета на другой. Они и так выплачивались. А написано как достижение, а как же , начали выплачивать
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25.05.2020 11:42 Ответить
Типа народное ополчение уже кидают в бой?
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25.05.2020 11:49 Ответить
 
 