Шмыгаль: Продвижение украинского экспорта станет одним из показателей эффективности наших дипломатов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство должно сделать продвижение украинского экспорта одним из КРI украинских дипломатов.
Об этом Шмыгаль рассказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Мы сейчас работаем с Министерством иностранных дел, чтобы немного изменить направления работы дипломатической службы Украины за рубежом. Мы будем ориентировать наших дипломатов на продвижение украинского экспорта. Это такая своеобразная реформа. Продвижение украинского экспорта на мировые рынки станет одним из КРI украинских дипломатов. Еще одним КРI может стать привлечение инвестиций в Украину. Отсюда экспорт, сюда инвестиции, а импорт в Украину и так зайдет силами дипломатов иностранных государств", - сказал премьер.
Что касается инвестиций из Украины, то премьер отметил, что в сегодняшних условиях он бы "локализовался и занялся экономическим и инвестиционным национализмом, в хорошем смысле этого слова, и инвестировал бы в Украине".
По его мнению, в стране очень хорошие условия для инвестиций, а также хорошая маржа в отдельных отраслях, с точки зрения экономических возможностей.
"Поэтому инвестировать нужно дома, развивать локальное производство, повышать качество и затем выходить с экспортом наружу", - подчеркнул Шмыгаль.
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Вот это правильно. А экспорт наш - лес и заробитчане.
Решил нагрузить диполоматов своей работой. Сначала правительство изучает структуру мирового рынка, разрабатывает стратегию развития...просчитывает экономическую выгоду ..и решает например, что нам позарез нужно наращивать экспорт семян конопли (огромные поля засеяны, силоса забиты...) причем ни куда нибудь а в Литву, а там введены заградительные пошлины и т.п. И только после этого правительство дает задание дип. службе работать по этой стране в этом направлении..... А так что дипломаты будут предлагать и что лоббировать?! В общем и ниочем. Откуда дипломаты могут знать, где мы можем и хотим нарастить экспорт, а где его нужно вообще прикрутить (как с лесом)!
Владимир Войнович. Москва 2042 - Русская фантастика
В Україні вперше здійснили операцію з довантаження у відкритому морі соняшникової олії з річкового танкера на морський. На підготовку операції витратили рік.
В компанії зазначили, що таку операцію проводять в Україні вперше, а на планування та підготовку витратили рік. Якщо перевантаження на рейді зернових для України вже буденність, то для соняшникової олії це справжній прорив, тому що умови по STS перевантаженням тля танкерів набагато вищі ніж у балкерів, що потребує набагато більшого рівня безпеки. Для таких перевантажень необхідне використання спеціальних шлангів та спеціалізованого допоміжного судна.
Олію перевантажили з річкового танкера «UBC Amosov» на морський танкер «SC Draco» в районі зовнішнього рейду Миколаївського порту «Банка Трутаєва» (біля Очакова) на замовлення компанії Kernel. Завантаження танкерів здійснив спеціалізований порт «Ніка-Тера».Морський танкер «SC Draco» завантажився в миколаївському порту «Ніка-Тера» 33200 тоннами олії на максимальну осадку 10,3 м, після чого вийшов на «Банку Трутаєва» для дозавантаження. Танкер компанії United Barge «UBC Amosov» довантажив на «SC Draco» 2600 тонн олії. Це дозволило значно зменшити витрати на фрахт всього судна і оптимізувати логістику, уникнувши витрат із суднозаходів в другій український порт, зазначили в компанії. https://uprom.info/news/agro/v-********-vpershe-perevantazhyly-oliyu-u-vidkrytomu-mori-foto/
В очередной раз, показывают то, что они не знают и не умеют управлять процессами.