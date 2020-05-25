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Шмыгаль: Продвижение украинского экспорта станет одним из показателей эффективности наших дипломатов

Шмыгаль: Продвижение украинского экспорта станет одним из показателей эффективности наших дипломатов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство должно сделать продвижение украинского экспорта одним из КРI украинских дипломатов.

Об этом Шмыгаль рассказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас работаем с Министерством иностранных дел, чтобы немного изменить направления работы дипломатической службы Украины за рубежом. Мы будем ориентировать наших дипломатов на продвижение украинского экспорта. Это такая своеобразная реформа. Продвижение украинского экспорта на мировые рынки станет одним из КРI украинских дипломатов. Еще одним КРI может стать привлечение инвестиций в Украину. Отсюда экспорт, сюда инвестиции, а импорт в Украину и так зайдет силами дипломатов иностранных государств", - сказал премьер.

Что касается инвестиций из Украины, то премьер отметил, что в сегодняшних условиях он бы "локализовался и занялся экономическим и инвестиционным национализмом, в хорошем смысле этого слова, и инвестировал бы в Украине".

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По его мнению, в стране очень хорошие условия для инвестиций, а также хорошая маржа в отдельных отраслях, с точки зрения экономических возможностей.

"Поэтому инвестировать нужно дома, развивать локальное производство, повышать качество и затем выходить с экспортом наружу", - подчеркнул Шмыгаль.

дипломатия (1463) экспорт (876) дипломаты (635) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+6
Шмыгаль назвал продвижение украинского продукта одним из показателей эффективности дипломатов: "Отсюда экспорт, сюда инвестиции"

Вот это правильно. А экспорт наш - лес и заробитчане.
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25.05.2020 11:51
+4
якого "продукта" ...ти вже гніда й землю в українців вкрав ...лівер з нирками будуть "продвигати" ?
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25.05.2020 11:50
+2
Я стидаюсь спитати. А 40% росту ВВП за 5 рочків відмінили чи ще ні?
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25.05.2020 12:00
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Правила форума Совет форумчан
якого "продукта" ...ти вже гніда й землю в українців вкрав ...лівер з нирками будуть "продвигати" ?
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25.05.2020 11:50 Ответить
Шмыгаль назвал продвижение украинского продукта одним из показателей эффективности дипломатов: "Отсюда экспорт, сюда инвестиции"

Вот это правильно. А экспорт наш - лес и заробитчане.
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25.05.2020 11:51 Ответить
Шмыгаль как иего предшественник на самокате - идиот.
Решил нагрузить диполоматов своей работой. Сначала правительство изучает структуру мирового рынка, разрабатывает стратегию развития...просчитывает экономическую выгоду ..и решает например, что нам позарез нужно наращивать экспорт семян конопли (огромные поля засеяны, силоса забиты...) причем ни куда нибудь а в Литву, а там введены заградительные пошлины и т.п. И только после этого правительство дает задание дип. службе работать по этой стране в этом направлении..... А так что дипломаты будут предлагать и что лоббировать?! В общем и ниочем. Откуда дипломаты могут знать, где мы можем и хотим нарастить экспорт, а где его нужно вообще прикрутить (как с лесом)!
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25.05.2020 14:47 Ответить
Ниодно чмо президентское небыло с визитом в той же Африке, видимо 'уровень' а для США китая франции и рашки - уровень. Смешно для страны от силы выше среднего по ввп и доходам на душу чем в странах Африки.
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25.05.2020 11:58 Ответить
А что, Зимбабве способно на инвестиции? Зачем туда ехать?
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25.05.2020 12:00 Ответить
Какие сами таких и выбираете. За шкафом. Начнем с того что это рынки сбыта, ресурсов, закончим мелким жлобковатым шовинизмом, вы с презрением смотрите на Африку, а ряд стран Африки лучше по уровню доходов и ВВП и люди там не хуже судя по всему. Так же европейский люмпен смотрит на Украину, или думаете что цвет кожи делает нас чемто лучше? Тогда у меня вдвойне плохие новости, для француза вы хуже алжирца или мароканца, стоит объяснять почему?
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25.05.2020 12:15 Ответить
Я стидаюсь спитати. А 40% росту ВВП за 5 рочків відмінили чи ще ні?
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25.05.2020 12:00 Ответить
Достижимая цифра, но не для Пороха с Зеленским.
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25.05.2020 12:16 Ответить
Не, но теперь за ее реализацию отвечают дипломаты
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25.05.2020 14:48 Ответить
КТО СДАЕТ ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ, ТОТ ПИТАЕТСЯ ОТЛИЧНО.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl09_X087pAhUp0aYKHcmaDXYQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fbooks.rusf.ru%2Funzip%2Fadd-on%2Fxussr_av%2Fvoynov01.htm%3F21%2F4&usg=AOvVaw2yITcSQpfsGTTLNRGgQ7rq
Владимир Войнович. Москва 2042 - Русская фантастика
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25.05.2020 12:02 Ответить
брата поставит продвигуном.
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25.05.2020 12:04 Ответить
дипломатам нема чим зайнятись? в міжнародних відносинах вже все вирішили?
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25.05.2020 12:11 Ответить
Якшо немає що "продвігати" то дипломати можуть хоч зі штанів вискочити - результат буде зеро...Але якщо є,і користується попитом,то бізнес без жодних дипломатів миттю знайде і купить...
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25.05.2020 12:21 Ответить
Не совсем так. Есть к примеру заградительные пошлины стран импортеров и для их снятия должны работать дипломаты. Но дипломаты должны знать, что именно им нужно продвигать и за снятие каких пошлин бороться и с кем именно. А то что ляпнул идиот Шмыгаль - это ни о чем! Просто показать зе-баранам, что мол ни он отвечает за экономику, а дипломаты плохо продвигают
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25.05.2020 14:52 Ответить
либо шмыгло олигофрен, либо олигофрены те - кому он задвигает свои бредовые тезисы
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25.05.2020 12:24 Ответить
Причем вообще дипломаты к экспорту? долб..б, в последний раз дипломаты занимались экспортом во времена "процветания " сэсэсэра, чем это закончилось - всем известно
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25.05.2020 12:26 Ответить
В Україні вперше перевантажили олію у відкритому морі

В Україні вперше здійснили операцію з довантаження у відкритому морі соняшникової олії з річкового танкера на морський. На підготовку операції витратили рік.
В компанії зазначили, що таку операцію проводять в Україні вперше, а на планування та підготовку витратили рік. Якщо перевантаження на рейді зернових для України вже буденність, то для соняшникової олії це справжній прорив, тому що умови по STS перевантаженням тля танкерів набагато вищі ніж у балкерів, що потребує набагато більшого рівня безпеки. Для таких перевантажень необхідне використання спеціальних шлангів та спеціалізованого допоміжного судна.

Олію перевантажили з річкового танкера «UBC Amosov» на морський танкер «SC Draco» в районі зовнішнього рейду Миколаївського порту «Банка Трутаєва» (біля Очакова) на замовлення компанії Kernel. Завантаження танкерів здійснив спеціалізований порт «Ніка-Тера».Морський танкер «SC Draco» завантажився в миколаївському порту «Ніка-Тера» 33200 тоннами олії на максимальну осадку 10,3 м, після чого вийшов на «Банку Трутаєва» для дозавантаження. Танкер компанії United Barge «UBC Amosov» довантажив на «SC Draco» 2600 тонн олії. Це дозволило значно зменшити витрати на фрахт всього судна і оптимізувати логістику, уникнувши витрат із суднозаходів в другій український порт, зазначили в компанії. https://uprom.info/news/agro/v-********-vpershe-perevantazhyly-oliyu-u-vidkrytomu-mori-foto/
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25.05.2020 12:26 Ответить
ШмЫгаль такую ересь гонит, как будто он никогда ни на каком производстве не работал, а был бюджетником. Когда дипломаты продвигали и какую торговлю между странами, а тем более инвестиции. Понабирали своих дебилов в МИД и сами их хвалят.
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25.05.2020 12:31 Ответить
Самое интересное, что МИД будет заниматься тем, чем должно заниматься правительство. МИД не решит проблем ни с ассортиментом, ни с качеством продукции. Внешняя политика, при нынешней власти, просрана, поэтому пусть занимается "Экспортом".
В очередной раз, показывают то, что они не знают и не умеют управлять процессами.
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25.05.2020 12:31 Ответить
от, якщо ЗСУ доручить Шмигалю забезпечити риття окопів - ото буде концерт... хотів би подивитися...
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25.05.2020 15:03 Ответить
теория вопроса правильная - посмотрим на результат . Кулеба очень ленивый , врядли он что-то будет делать.
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25.05.2020 16:09 Ответить
 
 