Шмыгаль: Продвижение украинского экспорта станет одним из показателей эффективности наших дипломатов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство должно сделать продвижение украинского экспорта одним из КРI украинских дипломатов.

Об этом Шмыгаль рассказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас работаем с Министерством иностранных дел, чтобы немного изменить направления работы дипломатической службы Украины за рубежом. Мы будем ориентировать наших дипломатов на продвижение украинского экспорта. Это такая своеобразная реформа. Продвижение украинского экспорта на мировые рынки станет одним из КРI украинских дипломатов. Еще одним КРI может стать привлечение инвестиций в Украину. Отсюда экспорт, сюда инвестиции, а импорт в Украину и так зайдет силами дипломатов иностранных государств", - сказал премьер.

Что касается инвестиций из Украины, то премьер отметил, что в сегодняшних условиях он бы "локализовался и занялся экономическим и инвестиционным национализмом, в хорошем смысле этого слова, и инвестировал бы в Украине".

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По его мнению, в стране очень хорошие условия для инвестиций, а также хорошая маржа в отдельных отраслях, с точки зрения экономических возможностей.

"Поэтому инвестировать нужно дома, развивать локальное производство, повышать качество и затем выходить с экспортом наружу", - подчеркнул Шмыгаль.