Прокуратура подала ходатайство о продлении меры пресечения подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко, заседание назначено в спешном порядке, - адвокат Безпалый

Прокуратура подала ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил ее адвокат Тарас Безпалый, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, заседание назначено на сегодня, на 14:00 в Печерском райсуде столицы. Рассматривать будет судья Писанец.

"Случилось, как мы и предполагали: на заседание по изменению меры пресечения прокуроры не явились, зато по их ходатайству назначили заседание очень быстро да ещё и на удобного для ГПУ судью...

Прошу всех поручителей прибыть на заседание, мы должны наконец-то прекратить изнасилование прав человека, Конституции и норм процессуального права", - написал он.

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В комментарии Цензор.НЕТ адвокат уточнил, что в пятницу 22 мая 2020 в Печерском райсуде г. Киева должно было состоятся заседание по ходатайству стороны защиты об изменении меры пресечения, Кузьменко готовы были взять на поруки бывшие и действующие народные депутаты. Но оно не состоялось, поскольку в суд не пришли прокуроры и не доставили саму Кузьменко.

"Прокуроры не явились в пятницу на заседание и его перенесли на среду. При этом прокуратура подала ходатайство сегодня и на сегодня же спешно назначено заседание", - отметил Безпалый.

По его словам, в пятницу Кузьменко уведомили об окончании досудебного расследования. Теперь следствие должно предоставить подозреваемой и ее адвокату возможность ознакомиться с материалами следствия. Но пока им не удается это сделать, правоохранители доступ к материалам дела не предоставили.

Он также подчеркнул, что сегодня в судебное заседание планирует явиться еще больше людей, которые готовы стать поручителями, чем в прошлый раз. И кроме депутатов, это будут деятели культуры и представители медицинского сообщества, которые имеют авторитет.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, правоохранители также требуют изменить меру пресечения для другой подозреваемой в этом деле – медсестры Яны Дугарь.

"Было вручено ходатайство об изменении меры пресечения на залог, согласно которому сторона обвинения просит определить залог в размере 80 необлагаемых налогов минимумов доходов граждан, то есть 168 тыс. грн", - отметил ее адвокат Денис Ломанов.

Как известно, 31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

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Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.