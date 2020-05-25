Прокуратура подала ходатайство о продлении меры пресечения подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко, заседание назначено в спешном порядке, - адвокат Безпалый
Прокуратура подала ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил ее адвокат Тарас Безпалый, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, заседание назначено на сегодня, на 14:00 в Печерском райсуде столицы. Рассматривать будет судья Писанец.
"Случилось, как мы и предполагали: на заседание по изменению меры пресечения прокуроры не явились, зато по их ходатайству назначили заседание очень быстро да ещё и на удобного для ГПУ судью...
Прошу всех поручителей прибыть на заседание, мы должны наконец-то прекратить изнасилование прав человека, Конституции и норм процессуального права", - написал он.
В комментарии Цензор.НЕТ адвокат уточнил, что в пятницу 22 мая 2020 в Печерском райсуде г. Киева должно было состоятся заседание по ходатайству стороны защиты об изменении меры пресечения, Кузьменко готовы были взять на поруки бывшие и действующие народные депутаты. Но оно не состоялось, поскольку в суд не пришли прокуроры и не доставили саму Кузьменко.
"Прокуроры не явились в пятницу на заседание и его перенесли на среду. При этом прокуратура подала ходатайство сегодня и на сегодня же спешно назначено заседание", - отметил Безпалый.
По его словам, в пятницу Кузьменко уведомили об окончании досудебного расследования. Теперь следствие должно предоставить подозреваемой и ее адвокату возможность ознакомиться с материалами следствия. Но пока им не удается это сделать, правоохранители доступ к материалам дела не предоставили.
Он также подчеркнул, что сегодня в судебное заседание планирует явиться еще больше людей, которые готовы стать поручителями, чем в прошлый раз. И кроме депутатов, это будут деятели культуры и представители медицинского сообщества, которые имеют авторитет.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, правоохранители также требуют изменить меру пресечения для другой подозреваемой в этом деле – медсестры Яны Дугарь.
"Было вручено ходатайство об изменении меры пресечения на залог, согласно которому сторона обвинения просит определить залог в размере 80 необлагаемых налогов минимумов доходов граждан, то есть 168 тыс. грн", - отметил ее адвокат Денис Ломанов.
Как известно, 31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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https://www.youtube.com/watch?v=ktA18GcRL5E&list=LLiup0-cfCti0ppKmne1XS9g&index=5&t=0s Перепалка Зеленского и Мокрика по расследованию дела Павла Шеремета
Тим часом Кожара на волі, Альперін - на волі, я вже не кажу про усіляких штеп та єфрємових..
Справа у тому, що "докази", на які посилається прокурватура, принаймні ті, які були винесені на загал, виявилися нікчемними. Але запобіжний захід не послаблюють, намагаючися зліпити на ходу хочь щось схоже на правду, або просто зламати обвинувачених та змусити їх погодитися "співпрацювати зі слідством".
бути ватою так поповній
Хотел за Габера, но я его не знаю...
П.С. Народ захотел юрЫста.....
Сьогодні, 25 травня 2020 року, на 15:00 призначено судове засідання з розгляду слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва Писанцем клопотання сторони обвинувачення про продовження тримання під вартою підозрюваного Андрія Антоненка. Про це пише користувач Free Riff у https://www.facebook.com/FreeAntonenko/posts/161644042013042 Facebook .
Також на 14:00 призначили судове засідання для Юлії Кузьменко.
У Яни Дугарь засідання о 15:30, та наступне о 16:00. Всі засідання відбудуться сьогодні.
"Зустрінемось під судом. Печерський суд м. Києва, Володимирська 15", - йдеться у поведомленні.
https://www.5.ua/suspilstvo/sprava-sheremeta-u-kyievi-vidbudutsia-sudovi-zasidannia-shchodo-antonenka-kuzmenko-i-duhar-215762.html