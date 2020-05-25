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Новости Убийство Шеремета
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Прокуратура подала ходатайство о продлении меры пресечения подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко, заседание назначено в спешном порядке, - адвокат Безпалый

Прокуратура подала ходатайство о продлении меры пресечения подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко, заседание назначено в спешном порядке, - адвокат Безпалый

Прокуратура подала ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил ее адвокат Тарас Безпалый, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, заседание назначено на сегодня, на 14:00 в Печерском райсуде столицы. Рассматривать будет судья Писанец.

"Случилось, как мы и предполагали: на заседание по изменению меры пресечения прокуроры не явились, зато по их ходатайству назначили заседание очень быстро да ещё и на удобного для ГПУ судью...

Прошу всех поручителей прибыть на заседание, мы должны наконец-то прекратить изнасилование прав человека, Конституции и норм процессуального права", - написал он.

Читайте также: "Была уверена, что весь этот абсурд не может продлиться дольше недели", - Кузьменко о задержании по делу Шеремета

В комментарии Цензор.НЕТ адвокат уточнил, что в пятницу 22 мая 2020 в Печерском райсуде г. Киева должно было состоятся заседание по ходатайству стороны защиты об изменении меры пресечения, Кузьменко готовы были взять на поруки бывшие и действующие народные депутаты. Но оно не состоялось, поскольку в суд не пришли прокуроры и не доставили саму Кузьменко.

"Прокуроры не явились в пятницу на заседание и его перенесли на среду. При этом прокуратура подала ходатайство сегодня и на сегодня же спешно назначено заседание", - отметил Безпалый.

По его словам, в пятницу Кузьменко уведомили об окончании досудебного расследования. Теперь следствие должно предоставить подозреваемой и ее адвокату возможность ознакомиться с материалами следствия. Но пока им не удается это сделать, правоохранители доступ к материалам дела не предоставили.

Он также подчеркнул, что сегодня в судебное заседание планирует явиться еще больше людей, которые готовы стать поручителями, чем в прошлый раз. И кроме депутатов, это будут деятели культуры и представители медицинского сообщества, которые имеют авторитет.

Читайте также: Подозреваемым в убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования, - адвокат Безпалый

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, правоохранители также требуют изменить меру пресечения для другой подозреваемой в этом деле – медсестры Яны Дугарь.

"Было вручено ходатайство об изменении меры пресечения на залог, согласно которому сторона обвинения просит определить залог в размере 80 необлагаемых налогов минимумов доходов граждан, то есть 168 тыс. грн", - отметил ее адвокат Денис Ломанов.

Как известно, 31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Также читайте: Полиция просит продлить досудебное следствие по делу об убийстве Шеремета до июня, - прокурор Зузак

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Шеремет Павел (564) Кузьменко Юлия (168)


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Топ комментарии
+34
фабрикування справи продовжується
Тим часом Кожара на волі, Альперін - на волі, я вже не кажу про усіляких штеп та єфрємових..
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25.05.2020 12:09
+29
да конечно! она ведь не мент, убивший 5-летнего ребёнка.
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25.05.2020 12:00
+24
теперь полный комплект охраны кодлана Коломойского -к безобразиям Авакова и Баканова присоединилась Венедиктова.
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25.05.2020 12:05
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да конечно! она ведь не мент, убивший 5-летнего ребёнка.
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25.05.2020 12:00 Ответить
Орджоникидзевский суд Харькова вынес приговор отцу и сыну, которые убили и съели собутыльника.
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25.05.2020 12:14 Ответить
теперь полный комплект охраны кодлана Коломойского -к безобразиям Авакова и Баканова присоединилась Венедиктова.
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25.05.2020 12:05 Ответить
Ох як Главзебіла коробило від питань на тему Шеремета...
https://www.youtube.com/watch?v=ktA18GcRL5E&list=LLiup0-cfCti0ppKmne1XS9g&index=5&t=0s Перепалка Зеленского и Мокрика по расследованию дела Павла Шеремета
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25.05.2020 12:06 Ответить
Зєлю чути, а Бігусу мікрофона не дали. Зєлє треба було просто вибачитись за свою присутність на тому бріфінгу Авакова і сказати, що він зробив помилку, бо баран в юрипруденції, і все. Ну і потім подивитись правді в очі і визнати, що Аваков натягує сову на глобус, бо навіть по зросту вбивці з відіо різняться з затриманими. Але Зєлє треба, щоб добровольці і волонтери боялись, що їх раптом звинуватять у будь якому абсурдному звинуваченню, незважаючи на алібі і обставини. Геть чмирка зеленого
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25.05.2020 13:27 Ответить
фабрикування справи продовжується
Тим часом Кожара на волі, Альперін - на волі, я вже не кажу про усіляких штеп та єфрємових..
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25.05.2020 12:09 Ответить
Кожара грохнул чувака в нетрезвом состоянии, своего кореша, у себя дома. Пашинский ранил в ногу бухого лоха, посреди леса, ночью, который кидался на него с бутылкой. Разные подходы, разные....
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25.05.2020 12:42 Ответить
які такі "підходи"?
Справа у тому, що "докази", на які посилається прокурватура, принаймні ті, які були винесені на загал, виявилися нікчемними. Але запобіжний захід не послаблюють, намагаючися зліпити на ходу хочь щось схоже на правду, або просто зламати обвинувачених та змусити їх погодитися "співпрацювати зі слідством".
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25.05.2020 12:51 Ответить
Не рви сердце! Причем тут дело Шеремета? Я о разных подходах к аналогичным делам. Считаю, что даже если завалили они, этого росийского шпиона, надо было просто вызвать, спросить-да, нет, и отпустить.
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25.05.2020 13:01 Ответить
а, Ви у цьому сенсі))
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25.05.2020 13:23 Ответить
а что там насчет 7 пристрелянных орлов Авакова ?
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25.05.2020 12:12 Ответить
Зеленский войдёт в историю ,как президент ,которого таки да ,люстрируют на стадионе или на Крещатике🤦🐸🐸🐸
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25.05.2020 12:19 Ответить
Прокуратура подала клопотання про продовження запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві Шеремета Кузьменко, засідання призначене поспіхом, - адвокат Безпалий - Цензор.НЕТ 2410
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25.05.2020 12:37 Ответить
Якщо не помиляюся, жінку зліва звали Єлєною?
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25.05.2020 12:45 Ответить
Саме так!
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25.05.2020 12:51 Ответить
"Помер тот, помрет и этот" ?
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25.05.2020 13:49 Ответить
зе вперто ..
бути ватою так поповній
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25.05.2020 12:20 Ответить
Да Кожара убийца и врун отпущен под залог, это правосудие???🤣😂
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25.05.2020 12:21 Ответить
с Зелей закон и правосудие погибло
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25.05.2020 12:23 Ответить
а коли воно було?
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26.05.2020 11:13 Ответить
Лицемерные мрази...
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25.05.2020 12:23 Ответить
Луценко, Шокин, дурвдиктова нашё всё, нужны коррупционеры чтобы посадить коррупционеров, а Сакварелидзе улетел с самолетом денег, 5й канал и 1+1 не соврут. Сидите дальше на допе когда за ГП голосуют, не выходите на майдан, вам олигархи и ********* выбирут ГП который их посадит, уж на этот 15й раз точно. Это ж не ваше дело, страна и жизнь, дяди всё порешают за 40 миллионов терпил.
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25.05.2020 12:29 Ответить
Йшов 20.. рік, на екранах крутили 1.... серію "Слуги народу", рекламні паузи були зайняті відосиками вже далеко не 42-річного преЗедента. Печерський суд 1... раз продовжував термін попереднього затримання пенсіонери Кузьменко у справі вбивства Шеремета, якого пам'ятали деякі громадяни пенсійного віку. Зачарований електорат 40 відсотками готувався підтримати хорошого пацана на чергових президентських виборах, щоб завадити дорватися до корита барищі Порошенку, який вже давно відійшов від політики. Епоха кінця зубожіння демонструвалася разючу стабільність.
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25.05.2020 12:44 Ответить
Зєлє час визнати відкрито, що Антоненка і Кузьменко судять за те, що перший - доброволець, а друга - волонтер і більше не розмазувати кашу по столу. Бо до вбивства Шеремета вони не мають жодного стосунку, це зрозуміло вже і козі. Навіть ексгенпрокурор Рябошапка це визнав.
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25.05.2020 13:04 Ответить
Зєлю геть. Дострокові. Але кого оберем на дострокових цього літа? Є консенсус в українців?
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25.05.2020 13:06 Ответить
они сидят по прямому указанию охметовского квартальщика
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25.05.2020 13:12 Ответить
охметозеленский
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25.05.2020 13:11 Ответить
Вы представляете, что творилось бы в стране, если бы на месте преЗедента был бы не юрЫст, а какой-то дурачок!?
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25.05.2020 13:27 Ответить
А за кого пан голосував у першому турі?
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25.05.2020 13:29 Ответить
Из 39 кандидатов, достойных не было!
Хотел за Габера, но я его не знаю...
П.С. Народ захотел юрЫста.....
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25.05.2020 13:42 Ответить
Гарбар - реєструється для того, щоб продати місця в виборчих комісіях. Це мені знайомо ще з 2004-го року.
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25.05.2020 14:18 Ответить
А если "два в одном", как сейчас? Я уже не только представляю, я это вижу каждый день.
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25.05.2020 13:50 Ответить
Справа Шеремета: у Києві відбудуться судові засідання щодо Антоненка, Кузьменко і Дугарь
Сьогодні, 25 травня 2020 року, на 15:00 призначено судове засідання з розгляду слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва Писанцем клопотання сторони обвинувачення про продовження тримання під вартою підозрюваного Андрія Антоненка. Про це пише користувач Free Riff у https://www.facebook.com/FreeAntonenko/posts/161644042013042 Facebook .
Також на 14:00 призначили судове засідання для Юлії Кузьменко.
У Яни Дугарь засідання о 15:30, та наступне о 16:00. Всі засідання відбудуться сьогодні.
"Зустрінемось під судом. Печерський суд м. Києва, Володимирська 15", - йдеться у поведомленні.
https://www.5.ua/suspilstvo/sprava-sheremeta-u-kyievi-vidbudutsia-sudovi-zasidannia-shchodo-antonenka-kuzmenko-i-duhar-215762.html
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25.05.2020 14:11 Ответить
Все уже давно прекрасно понимают что дело не в отсутствии доказательств, а в том что не знают что делать в таком случае с Аваковым. Сам он признать свою ошибку пока не собирается( слишком большой резонанс), а его увольнение сопряжено с другими рисками. Зе рассчитывает что оно ( это дело) или само разрешится, или рассосется.
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25.05.2020 15:34 Ответить
выпускайте - доказательств нет- а они не признаются.
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25.05.2020 18:39 Ответить
 
 