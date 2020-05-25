Шмыгаль рассчитывает до июля принять изменения в Конституцию по децентрализации: "Коронакризис внес коррективы во все планы"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает выйти на изменения в Конституцию в части децентрализации власти до избирательного процесса местных выборов в июле этого года.

"Коронакризис внес свои коррективы во все планы, которые у нас были. В идеале, хотелось бы это сделать к избирательному процессу, до июля", - сказал Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, когда будут готовы изменения в Конституцию в части децентрализации, ередает Цензор.НЕТ.

По его словам, власти активно завершают реформу децентрализации, и в ближайшее время будет сформирован весь перспективный план областей, что позволит переходить к следующему этапу, а именно избирательному процессу.

"На сегодняшний день у нас создано 1 029 громад. Общее количество громад, которые должны быть созданы, - 1 300. Конфликтных - порядка 110, то есть в 8% громад есть напряжение. Большинство этих конфликтных случаев было создано через местные элиты. Для такой глобальной реформы 8% напряжения в громадах, это приемлемый показатель", - считает премьер.

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Среди прочего, Шмыгаль отметил, что на данный момент продолжаются дискуссии, какой будет субрегиональный уровень административно-территориального устройства.

"По моему мнению, субрегиональные образования нужны, потому что 1 300 громадам будет трудно договариваться и принимать совместные решения. Бюджетов в районе не должно быть, но этот объединительный и координационный элемент должен остаться", - заявил он.

Премьер добавил, что по результату дискуссий экспертная группа должна выделить три варианта субрегионального устройства, которые будут переданы в комитеты и парламентский зал для принятия решения.

Как сообщалось, Кабмин уже утвердил перспективные планы формирования территорий громад Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Луганской, Винницкой, Черновицкой, Донецкой, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Сумской и Ровенской областей.

Всеукраинская ассоциация ОТГ выступает за сохранение 127 существующих ОТГ в процессе окончательного утверждения планов формирования громад областей.

Украинская ассоциация районных и областных советов (УАРОС) призывает центральные власти урегулировать возможные нарушения при проведении реформы децентрализации, в частности, при укрупнении районов и ликвидации райсоветов.

Кроме того, уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявлял, что намечается очень серьезный скандал по вопросу перспективных планов ОТГ, и что он считает, что этот процесс будет продлен. Позже он выразил другое мнение, заявив, что реформа децентрализации в Украине идет к логическому завершению и уверен, что ее удастся завершить в ближайшее время.