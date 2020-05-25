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Новости Изменения Конституции
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Шмыгаль рассчитывает до июля принять изменения в Конституцию по децентрализации: "Коронакризис внес коррективы во все планы"

Шмыгаль рассчитывает до июля принять изменения в Конституцию по децентрализации:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает выйти на изменения в Конституцию в части децентрализации власти до избирательного процесса местных выборов в июле этого года.

"Коронакризис внес свои коррективы во все планы, которые у нас были. В идеале, хотелось бы это сделать к избирательному процессу, до июля", - сказал Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, когда будут готовы изменения в Конституцию в части децентрализации, ередает Цензор.НЕТ.

По его словам, власти активно завершают реформу децентрализации, и в ближайшее время будет сформирован весь перспективный план областей, что позволит переходить к следующему этапу, а именно избирательному процессу.

"На сегодняшний день у нас создано 1 029 громад. Общее количество громад, которые должны быть созданы, - 1 300. Конфликтных - порядка 110, то есть в 8% громад есть напряжение. Большинство этих конфликтных случаев было создано через местные элиты. Для такой глобальной реформы 8% напряжения в громадах, это приемлемый показатель", - считает премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Реформа децентрализации идет к завершению, конфликта вокруг перспективных планов ОТГ нет, - уполномоченный президента по земельным вопросам Лещенко

Среди прочего, Шмыгаль отметил, что на данный момент продолжаются дискуссии, какой будет субрегиональный уровень административно-территориального устройства.

"По моему мнению, субрегиональные образования нужны, потому что 1 300 громадам будет трудно договариваться и принимать совместные решения. Бюджетов в районе не должно быть, но этот объединительный и координационный элемент должен остаться", - заявил он.

Премьер добавил, что по результату дискуссий экспертная группа должна выделить три варианта субрегионального устройства, которые будут переданы в комитеты и парламентский зал для принятия решения.

Как сообщалось, Кабмин уже утвердил перспективные планы формирования территорий громад Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Луганской, Винницкой, Черновицкой, Донецкой, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Сумской и Ровенской областей.

Всеукраинская ассоциация ОТГ выступает за сохранение 127 существующих ОТГ в процессе окончательного утверждения планов формирования громад областей.

Украинская ассоциация районных и областных советов (УАРОС) призывает центральные власти урегулировать возможные нарушения при проведении реформы децентрализации, в частности, при укрупнении районов и ликвидации райсоветов.

Кроме того, уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявлял, что намечается очень серьезный скандал по вопросу перспективных планов ОТГ, и что он считает, что этот процесс будет продлен. Позже он выразил другое мнение, заявив, что реформа децентрализации в Украине идет к логическому завершению и уверен, что ее удастся завершить в ближайшее время.

Автор: 

Конституция (2236) децентрализация (582) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+14
У найближчі роки зелебобіки всі свої косяки будуть пов"язувати з коронавірусом.
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25.05.2020 12:10
+11
Кожна влада намагається кроїти Конституцію на свій лад.
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25.05.2020 12:08
+10
бідний бубачка, йому і так важко, бо Порошенко йому регулярно в штанці сере, а тут ще коронавірус підкладати буде))
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25.05.2020 12:14
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Правила форума Совет форумчан
Дезинтеграции скорей. Украине только зла от них надо ожидать.
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25.05.2020 12:08 Ответить
Кожна влада намагається кроїти Конституцію на свій лад.
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25.05.2020 12:08 Ответить
Якби не коронавірус вже б Європу в економічному розвитку наздогнали!
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25.05.2020 12:08 Ответить
наздогнали вдарились і в обратну сторону би покотились.
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25.05.2020 12:10 Ответить
У найближчі роки зелебобіки всі свої косяки будуть пов"язувати з коронавірусом.
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25.05.2020 12:10 Ответить
бідний бубачка, йому і так важко, бо Порошенко йому регулярно в штанці сере, а тут ще коронавірус підкладати буде))
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25.05.2020 12:14 Ответить
Бог таки допомагає своєму улюбленому народові.
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25.05.2020 12:26 Ответить
ой-вей, шмігаль, давай вже хочь щось роби реального для економіки країни, а не тільки для рудого татарина.
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25.05.2020 12:14 Ответить
- Куме вы слышали, ахметовский Шмыгал заговорил про децентрализацию.
- Значит будут грабить.
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25.05.2020 12:24 Ответить
Ще потрібно набрати 300 голосів. Не кажи гоп.
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25.05.2020 12:25 Ответить
До липня повернеться Пэтро i стане нашим Великим Гетьманом назавжди.
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25.05.2020 12:25 Ответить
Ключевое слово - ВЫБОРЫ. Это и есть то, что в первую очередь волнует зюзь.
Под это они готовы и Конституцию перековырять и пенсам подачку кинуть
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25.05.2020 12:31 Ответить
_Выборы им и на не на. Им корыто бюджетное нужно и взятки/откаты. А выборы, даже такие напёрстки с олигархами, они бы вообще отменили, будь их воля.
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25.05.2020 12:44 Ответить
Ага.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает выйти на изменения в Конституцию в части децентрализации власти до избирательного процесса местных выборов в июле этого года.

В идеале, хотелось бы это сделать к избирательному процессу, до июля
По его словам, власти активно завершают реформу децентрализации, и в ближайшее время будет сформирован весь перспективный план областей, что позволит переходить к следующему этапу, а именно избирательному процессу.


Рейтинги у зелени падают, а так хочется не упустить из своих цепких ручонок местные возможности
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25.05.2020 12:53 Ответить
Да все очень просто - забираем в июле деньги у местной власти, до октябра по телику разгоняем зраду на местах, дескать вот местная власть говно и ничего не делает (понятно же, денег ведь не будет), а новые зеленые вот придут и точно порядок наведут. Только деньги назад никто никому уже не вернет, а с местной зеленью "мудрый нарид" получит то же, что уже получили с клоуном на уровне страны.
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25.05.2020 13:02 Ответить
Шмигалю треба "розраховути" на більш короткий термін...До іюля він може і не допрацювати...
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25.05.2020 12:55 Ответить
Смотришь на эти дебильные хари, и одна мысль-куда вы ***@и вылезли, нах оно вам надо, министры, премьеры, припизедент. Сидите у себя по норам, не кукарекайте! Дебил на дебиле, и туда же-менять Конституцию! Вас в колхоз отправить, за пол года доведете до разрухи, до краха!
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25.05.2020 12:57 Ответить
Одна зі справді толкових реформ, яка зеленим очі муляє. Так і хочуть запустити рученята в грошики місцевих громад. Бо там, де була нормальна місцева влада, і дороги почали робити, і будувати щось, і грошей, як виявилося, може вистачати на багато корисних речей.
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25.05.2020 12:58 Ответить
ОТАКА "адмін реформа від МАФІЇ сіоністів що захопила ОБМАНОМ - маніпуляцією 25 кадру Голобородько Свати владу у ВР Уряді...України --. і що чисельність Населення ..смертність ВДВІЧІ перевищує народжуваність .. а Бюджет ОТГ що більший чим сумарний колишніх сіл ? ..зато ЗЕМЕЛЬКУ прихопили .... отак ВЛЯПАЄТЕСЬ в "реформу" .. а тепер ПЛАЧИТЕ ? .. "така адмін " РЕФОРМА" ..це ОДНА "програма" олігархічної БАНДИ доморощених і Світової МАФІЇ . . прибрати до рук СвЗемлі України... перший крок ЗНИЩЕННЯ Села .т.зв ОТГ ..... ДРУГИЙ намагання ЗНИЩИТИ Малі Міста і СМТ .. які Історично СУТНІСТЬ України .. Магдебурське право ..більше 500 років історії .. пережили ТРИ імперії .. а от БАНДА Зе сионістів-ТЕРОРИСТІВ думає що це ПРОКОВТНУТЬ ..НЕ потягнете УБЛЮДКИ ..Палестини 2.0 НЕ буде сіоністи - ТЕРОРИСТИ і їх посіпаки БУДУТЬ нейтралізовані ..якщо вчасно НЕ здриснуть .... то як Вам Українці .. ще довго БУДЕТЕ терпіти цих "Слуг ... потроху ПРОЗРІВАЄ Нарід обдурений сіоністською МАФІЄЮ + паРаша ...що фактично одне і те ж .. Шановні і Дорогі .. Діяти Діяти з Розумом і Мудро Наснаги
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25.05.2020 13:01 Ответить
Тут за дітьми око і око. Бо там може бути чийсь статус.
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25.05.2020 14:12 Ответить
Почему у районов не будет бюджетов?
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25.05.2020 17:36 Ответить
 
 