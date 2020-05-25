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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве 29 случаев COVID-19, один человек умер, всего 2 652 инфицированных, - Кличко

За сутки в Киеве 29 случаев COVID-19, один человек умер, всего 2 652 инфицированных, - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве коронавирусом заболели трое медиков.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Среди них - трое медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии - 60 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2 652 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - рассказал глава КГГА.

Отмечается, что среди заболевших: 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет. И две девочки -11 и 12 лет. А также 11 мужчин от 37 до 75 лет. И 10-летний мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 2 человека. Всего коронавирус побороли 360 жителей столицы.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25490) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Он, что диктором подрабатывает? В Киеве бардак, акции протестов, а Виталик не знает чем заняться!
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25.05.2020 12:10 Ответить
 
 