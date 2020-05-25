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Новости Коронавирус и карантин
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Фракция "Слуга народа" не идет на карантин в силу своей численности, результаты тестирования 71 нардепа отрицательные, - Кравчук

Фракция

Парламентская фракция "Слуга народа" не идет на карантин в связи с тем, что коронавирус выявлен у депутата этой фракции Юрия Аристова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказала замглавы фракции Евгения Кравчук

"Аристов действительно заболел. К счастью, симптомы его болезни не сложные. Фракция наша не может полностью пойти на карантин в силу своей численности. Уже установлен перечень людей, которые общались с депутатом. 71 человек сдали ПЦР-тесты, но это не только депутаты, а и сотрудники аппарата Верховной Рады. Все результаты негативные. Новых случаев не зафиксировано", - отметила Кравчук.

По ее словам, фракция получила необходимые разъяснения санитарного врача.

"Фактически на самоизоляции находятся люди, которые непосредственно общались с депутатом", - объяснила Кравчук.

Замглавы фракции добавила, что депутаты "которые контактировали с Аристовым, также планируют повторно сдать ПЦР-тесты в конце этой недели".

Депутат напомнила, что на текущей неделе депутаты работают с избирателями, а со 2 июня Верховная Рада должна вернуться к работе в пленарном режиме: "Есть календарный план. Будем наблюдать и рассчитывать, что парламент заработает. На работу комитетов и разработку законопроектов это никак не повлияет. Они работают в онлайн-режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что глава бюджетного комитета нардеп фракции "Слуга народа" Аристов заболел коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада 19 мая может разблокировать подписание "антиКоломойского" закона, - "слуга народа" Кравчук

Автор: 

карантин (16729) Слуга народа (2629) Аристов Юрий (36) Кравчук Евгения (367) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
А за чий рахунок було тестування ЗЕкоМанди?
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25.05.2020 12:21
+4
Слугі хоробрі чи безглузді?
А може, бубочка знову буде вмикати "турборежим", бо попереду місцеві вибори, території луганди та донбураса теж планує охопити виборами?
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25.05.2020 12:23
+3
Очень жаль. На карантине от Вас было бы больше пользы...
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25.05.2020 12:24
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А за чий рахунок було тестування ЗЕкоМанди?
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25.05.2020 12:21 Ответить
Слугі хоробрі чи безглузді?
А може, бубочка знову буде вмикати "турборежим", бо попереду місцеві вибори, території луганди та донбураса теж планує охопити виборами?
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25.05.2020 12:23 Ответить
Очень жаль. На карантине от Вас было бы больше пользы...
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25.05.2020 12:24 Ответить
Меньше вреда.
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25.05.2020 12:52 Ответить
все равны но некоторые равнее. правила для остальных лохов
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25.05.2020 12:29 Ответить
Погані новини: телефонували з Гааги - флешка не відкривається
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25.05.2020 12:33 Ответить
Голуби по пути обосрали? Если бы самолетом-другое дело, но они не летают((((
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25.05.2020 12:52 Ответить
Ага, это как гаишников на одну зп оставить сидеть дома, сразу такой энтузиазм нарисовывается, хлебом не корми дай поголосовать.
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25.05.2020 12:33 Ответить
Фракция "Слуга народа" не идет на карантин в силу своей численности, результаты тестирования 71 нардепа отрицательные, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3340
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25.05.2020 12:37 Ответить
Потенциально больные "слуги путена" встречаются с избирателями....Похоже, они намерены немножко почистить страну от дураков и совковой ваты....
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25.05.2020 12:40 Ответить
Рученьки тепнуть, злипаються віченьки:
Фракція "Слуга народу" не йде на карантин через свою чисельність, результати тестування 71 нардепа негативні, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7023
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25.05.2020 13:05 Ответить
якщо провести по фракції "слуга н-да" тест на IQ то результат так само буде від'ємним.
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25.05.2020 13:24 Ответить
 
 