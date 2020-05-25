Фракция "Слуга народа" не идет на карантин в силу своей численности, результаты тестирования 71 нардепа отрицательные, - Кравчук

Парламентская фракция "Слуга народа" не идет на карантин в связи с тем, что коронавирус выявлен у депутата этой фракции Юрия Аристова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказала замглавы фракции Евгения Кравчук

"Аристов действительно заболел. К счастью, симптомы его болезни не сложные. Фракция наша не может полностью пойти на карантин в силу своей численности. Уже установлен перечень людей, которые общались с депутатом. 71 человек сдали ПЦР-тесты, но это не только депутаты, а и сотрудники аппарата Верховной Рады. Все результаты негативные. Новых случаев не зафиксировано", - отметила Кравчук.

По ее словам, фракция получила необходимые разъяснения санитарного врача.

"Фактически на самоизоляции находятся люди, которые непосредственно общались с депутатом", - объяснила Кравчук.

Замглавы фракции добавила, что депутаты "которые контактировали с Аристовым, также планируют повторно сдать ПЦР-тесты в конце этой недели".

Депутат напомнила, что на текущей неделе депутаты работают с избирателями, а со 2 июня Верховная Рада должна вернуться к работе в пленарном режиме: "Есть календарный план. Будем наблюдать и рассчитывать, что парламент заработает. На работу комитетов и разработку законопроектов это никак не повлияет. Они работают в онлайн-режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что глава бюджетного комитета нардеп фракции "Слуга народа" Аристов заболел коронавирусом.

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