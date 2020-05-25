РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5542 посетителя онлайн
Новости
6 469 51

Неизвестные напали на замглавврача Института рака Шудрака: били со спины исключительно в голову

Неизвестные напали на замглавврача Института рака Шудрака: били со спины исключительно в голову

На заместителя главного врача Института рака Анатолия Шудрака прямо перед главным входом в клинику сегодня утром напали неизвестные.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил главврач Института рака Андрей Безносенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Национальный институт рака видел много, но никто не ожидал, что в 8 утра, когда пациенты и врачи входят в клинику, перед главным входом происходит нападение на врача, моего заместителя по хирургической части, доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины и лауреата Государственной премии Анатолия Шудрака, который в 2010-15 годах работал главным военным хирургом Министерства обороны и почти год, с самого начала войны, провел в зоне АТО", - рассказал Безносенко.

По его словам, нападение на Шудрака напоминает нападение на него самого: "без слов, удары со спины, исключительно в голову, не исключено, что с использованием кастета. Да  и заказчики те же".

"Комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте недостаток материальных ценностей почти на 9 млн, а "карманного" директора уже нет для прикрытия злоупотреблений, так и остаются методы 90-х. Что должно еще произойти, чтобы правоохранительные органы адекватно и в полном объеме расследовало нападения на врачей?" - подытожил Безносенко.

Ранее сообщалось, что 11 марта 2020 вечером на главврача Национального института рака Андрея Безносенко было совершено нападение прямо у подъезда его дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Институте рака обнаружили COVID-19: закрыто одно из отделений, инфицирован врач

Автор: 

нападение (2208) Национальный институт рака (17) Безносенко Андрей (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Неизвестные напали на замглавврача Института рака Шудрака: били со спины исключительно в голову - Цензор.НЕТ 6002
показать весь комментарий
25.05.2020 12:43
+10
Да здравствует возврат в "зеленые" 90е!
показать весь комментарий
25.05.2020 12:34
+8
Так кокой сейчас президент, такая и вся власть. Криворожская шпана из 90х у власти

Невідомі напали на заступника головного Інституту раку Шудрака: били зі спини винятково в голову - Цензор.НЕТ 9525
показать весь комментарий
25.05.2020 13:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да здравствует возврат в "зеленые" 90е!
показать весь комментарий
25.05.2020 12:34 Ответить
Неизвестные напали на замглавврача Института рака Шудрака: били со спины исключительно в голову - Цензор.НЕТ 323
показать весь комментарий
25.05.2020 12:40 Ответить
Неизвестные напали на замглавврача Института рака Шудрака: били со спины исключительно в голову - Цензор.НЕТ 6002
показать весь комментарий
25.05.2020 12:43 Ответить
Тобі басой, бухать не надо...
показать весь комментарий
25.05.2020 13:14 Ответить
шо? сам справішься?
показать весь комментарий
25.05.2020 13:15 Ответить
Авакяна-на нары! Почему он занимает эту должность?
показать весь комментарий
25.05.2020 12:36 Ответить
Так судячи з почерку, це його орли і скоїли! Тому стверджувати, що він нічого не робить - це брехня!
показать весь комментарий
25.05.2020 13:08 Ответить
Это наверное "злые" выздоровшие
показать весь комментарий
25.05.2020 12:37 Ответить
Неизвестные напали на замглавврача Института рака Шудрака: били со спины исключительно в голову - Цензор.НЕТ 735
показать весь комментарий
25.05.2020 12:40 Ответить
Что должно еще произойти, чтобы правоохранительные органы адекватно и в полном объеме расследовало нападения на врачей?" - подытожил Безносенко.

А других правоохранителей и не будет. Это лучшие из лучших. Золотой фонд. Дети потужных реформ.
показать весь комментарий
25.05.2020 12:43 Ответить
Какая теперь новая власть -- такие и рехформы

Невідомі напали на заступника головного Інституту раку Шудрака: били зі спини винятково в голову - Цензор.НЕТ 5822
показать весь комментарий
25.05.2020 12:58 Ответить
тобі шо 145 потужних не вистачило?

Невідомі напали на заступника головного Інституту раку Шудрака: били зі спини винятково в голову - Цензор.НЕТ 7464
показать весь комментарий
25.05.2020 13:08 Ответить
Так кокой сейчас президент, такая и вся власть. Криворожская шпана из 90х у власти

Невідомі напали на заступника головного Інституту раку Шудрака: били зі спини винятково в голову - Цензор.НЕТ 9525
показать весь комментарий
25.05.2020 13:14 Ответить
бубніст по клавішах
показать весь комментарий
25.05.2020 13:51 Ответить
Обычно в таких заведениях прекрасно знают, что пациент не выживет, но обнадеживают родственников, те влазят в долги, кредиты, продают автомобили и квартиры....Ответка прилетела.
показать весь комментарий
25.05.2020 12:49 Ответить
ответка ответкой.. але когось і рятують.. тепер когось не врятують бо дохтор болєн
показать весь комментарий
25.05.2020 13:09 Ответить
Замглавврача не "дохтор", он бабки собирает.
показать весь комментарий
25.05.2020 13:13 Ответить
"Комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте недостаток материальных ценностей почти на 9 млн, а "карманного" директора уже нет для прикрытия злоупотреблений"

Кому-то перекрыли доходную реку.
показать весь комментарий
25.05.2020 13:13 Ответить
Реформа медицины под чутким ротшильдо-соросовским руководством.
показать весь комментарий
25.05.2020 13:14 Ответить
Офигеть, а где остальные масоно-люминаты?Невідомі напали на заступника головного Інституту раку Шудрака: били зі спини винятково в голову - Цензор.НЕТ 9725Невідомі напали на заступника головного Інституту раку Шудрака: били зі спини винятково в голову - Цензор.НЕТ 9725

Невідомі напали на заступника головного Інституту раку Шудрака: били зі спини винятково в голову - Цензор.НЕТ 7091
показать весь комментарий
25.05.2020 13:25 Ответить
Остальные масоно-люминаты работают директорами зоопарков с обезьянками.
показать весь комментарий
25.05.2020 14:23 Ответить
Непорядок, на такой злачной должности украинец. А должен быть швондер. Реформировать, реформировать и еще раз реформировать.
показать весь комментарий
25.05.2020 13:18 Ответить
>Что должно еще произойти, чтобы правоохранительные органы адекватно и в полном объеме расследовало нападения на врачей?


Арест верхушки МВД, полная люстрация нынешнего личного состава; создание нового МВД.
Больше не поможет ничто.

показать весь комментарий
25.05.2020 13:35 Ответить
уже была переаттестация и что?))
показать весь комментарий
25.05.2020 13:50 Ответить
Вам напомнить какие меры следует предпринять в борделе если упал поток покупателей ?
показать весь комментарий
25.05.2020 14:28 Ответить
а если в борделе работали самые лучшие ?))) нельзя по двум идиотам судить всю систему. да и я не думаю что на з.п в 10-15 тыс будет много желающих. вспомните что с горем пополам набрали патрульную полицию
показать весь комментарий
26.05.2020 05:19 Ответить
Рыба гниёт с головы...
показать весь комментарий
26.05.2020 05:57 Ответить
ну если сравнивать с предыдущими министрами мвд то аваков совсем хорош, а если с европейскими то полное дерьмо))))
показать весь комментарий
26.05.2020 06:20 Ответить
Да, "хорош".
Никто давно не видел живыми ни Антоненко, ни Кузьменко.
показать весь комментарий
26.05.2020 06:31 Ответить
о, началось))) из них сделали консервы))) я не обвиняю их, может они и не виновны, но дыма без огня не бывает.
показать весь комментарий
26.05.2020 07:06 Ответить
Мотивации нет. Кому был нахрен нужен этот шнырь Березовского.
показать весь комментарий
26.05.2020 07:26 Ответить
деньги это не мотивация? логика у тебя детская, все мы чьи то шныри, так устроен мир. жить в обществе и быть независимым от общества невозможно. не забывай что березовский был личным врагом *****
показать весь комментарий
26.05.2020 10:09 Ответить
Детский кардиохирург занялась заказными убийствами ? Равно как поэт-песенник ?
Для такой работы нанимают совсем других людей.
>все мы чьи то шныри,
Чепуха. Не нравится одна работа - ищешь другую. "Работать" и "служить" - это разные глаголы.
>березовский был личным врагом *****
И какое это имеет отношение к какому-то журналисту, которого в Украине почти никто не знал ?
показать весь комментарий
26.05.2020 10:29 Ответить
знаешь почему мы так плохо живем? потому что каждый суслик строит из себя агронома))) вот и мы с тобой устроили на цензоре судебное разбирательство. при чем не зная деталей дела. я не думаю что наши прокуроры и судьи настолько тупы что бы на ровном месте арестовывать людей. а журналист у развитых людей был очень популярным и был критиком *****, как и бабченко сбежал от рашисткого режима в киев
показать весь комментарий
26.05.2020 11:37 Ответить
>я не думаю что наши прокуроры и судьи настолько тупы


Oни не тупы, а просто подобраны по принципу "чего изволите ?". Из этого "дела" торчат белые нитки во все стороны, но влада будет цепляться за него до последнего, иначе она сама распадаться начнёт.
показать весь комментарий
26.05.2020 11:42 Ответить
не знаю что там у тебя торчит, но я знаю что прокуроры с судьями прекрасно понимают что власть поменяется, и они не хотят уходить вместе с ней))) поживем, увидим. лучше думайте о том, кто придет вместо зели? вот это страшно
показать весь комментарий
26.05.2020 11:49 Ответить
Бойко. Или Пиночетенко. Других вариантов нет.
Прокуроры и судьи ставят на Бойко. Напрасно.
показать весь комментарий
26.05.2020 12:27 Ответить
давай ужесразу ленина или сталина))) наш народ неадекватный, но не до таой степени что бы выбрать бойко
показать весь комментарий
27.05.2020 22:42 Ответить
A 73% за Бубочку - это признак адекватности ?
показать весь комментарий
28.05.2020 01:57 Ответить
бубочка был кот в мешке. люди хотят новые лица, но ошибаются. если бы вакарчук не струсил и пошел в презы то у бубочки был бы совсем другой результат. хотя и народ виноват, хотят все и сразу
показать весь комментарий
28.05.2020 10:15 Ответить
Если у вас заболел зуб, вы идёте к стоматологу.
Если нужно заменить шину - вы идёте в автосервис.
Если хотите высшее образование - вы идёте в вуз.
---
Попытка выбрать гетмана среди скоморохов - это то же самое что искать часовых дел мастера среди ассенизаторов.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:26 Ответить
Если у вас заболел зуб, вы идёте к стоматологу. Дуже спірне ствердження... Підозрюю, що виборці переможця Зе!напарда І-го, у 75% використовують метод прив'язування зуба до дверей та очікування... Гірше ж не буде? Задом поржём?
показать весь комментарий
28.05.2020 11:10 Ответить
У меня тесть так всю жизнь и лечил зубы. После 70 остался без зубов. Но голосовал не за бубочку.
показать весь комментарий
28.05.2020 11:32 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2020 11:50 Ответить
А чем вакарчук был бы лучше? Скорее всего тем, что президентство ему уже надоело бы и он ушел по собственному.
Он же с депутатскими обязанностями - и то дважды справиться не мог.
показать весь комментарий
28.05.2020 11:34 Ответить
абсолютно ничем, ваша правда, но он оттянул бы голоса малолеток именно у бубочки. во второй тур вышла бы юля и как всегда проиграла
показать весь комментарий
28.05.2020 11:52 Ответить
Это всё гипотетически; и вообще, СМИ топили за Бубочку
показать весь комментарий
28.05.2020 12:00 Ответить
и главного мусорского носорога посадить в клетку во вновь открывшкмся зоопарке.
показать весь комментарий
25.05.2020 17:13 Ответить
А охорону Гордону!
показать весь комментарий
25.05.2020 14:23 Ответить
И почему все считают врачей святыми? Выучились по системе, и выписывают кому не попадя одно и то же до конца дней.
показать весь комментарий
25.05.2020 14:56 Ответить
Зеленсукий спрашивает такой - а чё у меня тётка умерла? ЕМУ ОТВЕЧАЮТ - дык у неё рак. а он такой - так а **** мы врачам деньги давали? - дык медицина бесплатная. Так, едьте в институт рака, заберите все деньги назад, раз тётка умерла
показать весь комментарий
25.05.2020 18:38 Ответить
 
 