Неизвестные напали на замглавврача Института рака Шудрака: били со спины исключительно в голову
На заместителя главного врача Института рака Анатолия Шудрака прямо перед главным входом в клинику сегодня утром напали неизвестные.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил главврач Института рака Андрей Безносенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Национальный институт рака видел много, но никто не ожидал, что в 8 утра, когда пациенты и врачи входят в клинику, перед главным входом происходит нападение на врача, моего заместителя по хирургической части, доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины и лауреата Государственной премии Анатолия Шудрака, который в 2010-15 годах работал главным военным хирургом Министерства обороны и почти год, с самого начала войны, провел в зоне АТО", - рассказал Безносенко.
По его словам, нападение на Шудрака напоминает нападение на него самого: "без слов, удары со спины, исключительно в голову, не исключено, что с использованием кастета. Да и заказчики те же".
"Комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте недостаток материальных ценностей почти на 9 млн, а "карманного" директора уже нет для прикрытия злоупотреблений, так и остаются методы 90-х. Что должно еще произойти, чтобы правоохранительные органы адекватно и в полном объеме расследовало нападения на врачей?" - подытожил Безносенко.
Ранее сообщалось, что 11 марта 2020 вечером на главврача Национального института рака Андрея Безносенко было совершено нападение прямо у подъезда его дома.
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А других правоохранителей и не будет. Это лучшие из лучших. Золотой фонд. Дети потужных реформ.
Кому-то перекрыли доходную реку.
Арест верхушки МВД, полная люстрация нынешнего личного состава; создание нового МВД.
Больше не поможет ничто.
Никто давно не видел живыми ни Антоненко, ни Кузьменко.
Для такой работы нанимают совсем других людей.
>все мы чьи то шныри,
Чепуха. Не нравится одна работа - ищешь другую. "Работать" и "служить" - это разные глаголы.
>березовский был личным врагом *****
И какое это имеет отношение к какому-то журналисту, которого в Украине почти никто не знал ?
Oни не тупы, а просто подобраны по принципу "чего изволите ?". Из этого "дела" торчат белые нитки во все стороны, но влада будет цепляться за него до последнего, иначе она сама распадаться начнёт.
Прокуроры и судьи ставят на Бойко. Напрасно.
Если нужно заменить шину - вы идёте в автосервис.
Если хотите высшее образование - вы идёте в вуз.
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Попытка выбрать гетмана среди скоморохов - это то же самое что искать часовых дел мастера среди ассенизаторов.
Он же с депутатскими обязанностями - и то дважды справиться не мог.