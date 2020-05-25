Неизвестные напали на замглавврача Института рака Шудрака: били со спины исключительно в голову

На заместителя главного врача Института рака Анатолия Шудрака прямо перед главным входом в клинику сегодня утром напали неизвестные.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил главврач Института рака Андрей Безносенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Национальный институт рака видел много, но никто не ожидал, что в 8 утра, когда пациенты и врачи входят в клинику, перед главным входом происходит нападение на врача, моего заместителя по хирургической части, доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины и лауреата Государственной премии Анатолия Шудрака, который в 2010-15 годах работал главным военным хирургом Министерства обороны и почти год, с самого начала войны, провел в зоне АТО", - рассказал Безносенко.

По его словам, нападение на Шудрака напоминает нападение на него самого: "без слов, удары со спины, исключительно в голову, не исключено, что с использованием кастета. Да и заказчики те же".

"Комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте недостаток материальных ценностей почти на 9 млн, а "карманного" директора уже нет для прикрытия злоупотреблений, так и остаются методы 90-х. Что должно еще произойти, чтобы правоохранительные органы адекватно и в полном объеме расследовало нападения на врачей?" - подытожил Безносенко.

Ранее сообщалось, что 11 марта 2020 вечером на главврача Национального института рака Андрея Безносенко было совершено нападение прямо у подъезда его дома.

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