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Замглавы ОП Трофимов о назначении Шмыгаля премьером: Это моя зона ответственности, он понятный Зеленскому человек

Замглавы ОП Трофимов о назначении Шмыгаля премьером: Это моя зона ответственности, он понятный Зеленскому человек

Первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов рассказал, что рекомендовал назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию "Гордон".

"Это моя зона ответственности – главы ОГА. Он был главой Ивано-Франковской области, очень себя хорошо проявил. И вообще сам по себе очень системный, грамотный, хорошо образованный человек", – сказал Трофимов.

Журналист также уточнил у собеседника, можно ли считать Шмыгаля его креатурой.

"Так же, как и многих кандидатов, которых мы нашли путем собеседований, рекомендаций и так далее. Он в вертикали президента, поэтому для президента это понятный человек", – ответил первый заместитель главы Офиса президента.

Он считает, что Шмыгалю хватит опыта, чтобы справиться со всеми вызовами, в том числе экономическими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый замглавы ОП Трофимов: Если президент скажет возглавить Офис, то скажу - да

"Буквально после его назначения у нас была возможность общаться с Денисом Анатольевичем тет-а-тет. Я задал ему вопрос: "Чего вы хотите?" Достаточно неожиданно для него, это не было каким-то планом – просто задал вопрос. Для меня важно было понимать, как мы двигаемся, как взаимодействуем. Он достаточно четко, быстро ответил. Сказал: "Хороший вопрос". Было видно, что он не готовился, речь себе не писал. И обозначил две задачи. Абсолютно искренне, это было видно. Сохранить максимальное количество жизней – это задача номер один. Как раз пандемия набирала очень активно обороты с его назначением. И второе – это экономика, повышение уровня жизни людей. Других задач он не обозначал для себя. Многие вопросы подхватили, выровняли отношения с МВФ и так далее... Я считаю, что получится. Все на это очень рассчитывают. Потому что это следующий, может быть, более серьезный, чем пандемия, вызов", – сказал Трофимов.

Напомним, Шмыгаль возглавляет украинское правительство с 4 марта. До этого он месяц проработал вице-премьером – министром развития общин и территорий и полгода – председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. До политической карьеры Шмыгаль был топ-менеджером нескольких крупных частных предприятий. Перед Шмыгалем премьером был юрист Алексей Гончарук, его правительство проработало полгода. 

назначение (2170) Трофимов Сергей (41) Офис Президента (1796) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+21
Виявляєтся, призначення прем"єра - "зона відповідальності" не парламентської більшості, а кварталівця с освітою будівельного технікума
Зелений цирк!
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25.05.2020 12:55
+18
Нагадайте, будь-ласка, хто, згідно Конституції України призначає премьєра? Цей Трофимов спалив свого шефа - тут явний кейс узурпації влади. Але...какая, блдь, разніца.
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25.05.2020 12:56
+17
И вообще сам по себе очень системный, грамотный, хорошо образованный человек", - сказал Трофимов.

****, почему он это всё так тщательно скрывает?
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25.05.2020 12:53
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И вообще сам по себе очень системный, грамотный, хорошо образованный человек", - сказал Трофимов.

****, почему он это всё так тщательно скрывает?
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25.05.2020 12:53 Ответить
Замглавы ОП Трофимов о назначении Шмыгаля премьером: Это моя зона ответственности, он понятный Зеленскому человек - Цензор.НЕТ 934
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25.05.2020 13:10 Ответить
Зеленському зрозумілі всі "викормиши" Кучми. Мєнтально блізкій.
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25.05.2020 12:54 Ответить
Виявляєтся, призначення прем"єра - "зона відповідальності" не парламентської більшості, а кварталівця с освітою будівельного технікума
Зелений цирк!
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25.05.2020 12:55 Ответить
Там все такие - эрзац заменители отсутствия присутствия управленческих способностей у Зе.
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25.05.2020 15:41 Ответить
Нагадайте, будь-ласка, хто, згідно Конституції України призначає премьєра? Цей Трофимов спалив свого шефа - тут явний кейс узурпації влади. Але...какая, блдь, разніца.
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25.05.2020 12:56 Ответить
Я в ах...е дорогая редакция
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25.05.2020 12:59 Ответить
"Он считает, что Шмыгалю хватит опыта, чтобы справиться со всеми вызовами, в том числе экономическими." Источник: https://censor.net/n3197742

Особливо, якщо зважати на те, що ці виклики створені кабміном Шмигаля... Ну ще трішечки самокатчик зі своїми "новьімі ліцамі" постарався...
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25.05.2020 12:59 Ответить
Этот самоовлюбленый чиновничек даже не знает, что вся его контора находится в антиконституционном поле. А это значит - он есть никто.
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25.05.2020 15:46 Ответить
Нормальное состояние Шмыгаля- транс.И сегодня он пророчит и блажит : Шмыгаль рассчитывает /будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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25.05.2020 13:01 Ответить
фсьо БУДЕТ харашо! КОГДА - не понятно, но БУДЕТ...
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25.05.2020 13:07 Ответить
"Кухарка" співбесіди проводить з тими, кому керувати урядом
Уявляєте рівень прийняття рішень
Весільного фотографа іще не пристроїли у радники? Не чули?
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25.05.2020 13:01 Ответить
охметовские стебутся с лохов
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25.05.2020 13:02 Ответить
Сколько он брату Ермака занёс?
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25.05.2020 13:03 Ответить
Ясно. Спалился, что Зеленский и его команда живут "по понятиям" Это жесть.
Замглавы ОП Трофимов о назначении Шмыгаля премьером: Это моя зона ответственности, он понятный Зеленскому человек - Цензор.НЕТ 4424
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25.05.2020 13:03 Ответить
та тебе и Кирилл - моральный авторитет .........
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25.05.2020 13:04 Ответить
особенно радует шмыга Буславеу с её 15 копеек за киловатт
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25.05.2020 13:04 Ответить
Ця мавпа разом з іншою зє-командою не "проста какая разніца", а люті вороги України. Періодичні вьісєри в ЗМІ та щоденні "зашквари" - це звичайний спосіб відволікти увагу від їхньої повсякденної методичної роботи з розвалу Неньки. Пам'ятай-те!
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25.05.2020 13:04 Ответить
Я тепер розумію, чому Зеля про другий термін заговорив. Вони уже на стільки термінів наговорили, що владу мирно не віддадуть. Будуть руками і ногами чіплятися
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25.05.2020 13:07 Ответить
"понятный Зеленскому человек"...А вот народу понять дефицит бюджета в 300 млрд грн. трудно, тем более впервые за 30 лет... Чем покрывать то будете ? (здесь игра на пианино не поможет!)
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25.05.2020 13:31 Ответить
А какое у Зе может быть понятие, если он до сих пор даже не усвоил своих конституционных полномочий?
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25.05.2020 15:48 Ответить
Чого ви очікуєте від сектанта ворожої секти?
" http://religionpravda.com.ua/2020/02/24/%d0%97%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%9e%d0%9f-%d0%a2%d1%80%d0%be%d1%84%d1%96%d0%bc%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%82%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d1%86/ Заступник ОП Трофімов втручається в церковну політику на користь Московського Патріархату - ЗМІ "
http://religionpravda.com.ua/2019/11/28/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%9e%d0%9f-%d0%b7%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%8f-%d1%89%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82/ Трофімов - затятий вірянин Московського Патріархату , так би мовити афілійована особа, яка підтримує дружні стосунки і перебуває в постійному контакті з http://religionpravda.com.ua/2019/12/20/%d0%a3-%d0%a0%d0%9f%d0%a6%d0%b2%d0%a3-%d0%b3%d0%be%d1%82%d1%83%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb/ митрополитом Московської Церкви Антонієм Паканичем . Подейкують, що Трофімов консультується з митрополитом навіть з політичних та кадрових питань, зокрема щодо призначень ключових керівників у обласних адміністраціях. А під час візитів Трофімова у регіони митрополит Антоній організовує йому зустрічі з місцевими владиками своєї церкви.
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25.05.2020 17:11 Ответить
Трофімов, ми вже й самі зрозуміли, що він, Шмигаль, зрозуміла для Зе людина, а ви, його протеже Трофімов, - проросійська і прокирилівська, але аж ніяк не проукраїнська людина.
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25.05.2020 23:19 Ответить
 
 