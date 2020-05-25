Замглавы ОП Трофимов о назначении Шмыгаля премьером: Это моя зона ответственности, он понятный Зеленскому человек
Первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов рассказал, что рекомендовал назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию "Гордон".
"Это моя зона ответственности – главы ОГА. Он был главой Ивано-Франковской области, очень себя хорошо проявил. И вообще сам по себе очень системный, грамотный, хорошо образованный человек", – сказал Трофимов.
Журналист также уточнил у собеседника, можно ли считать Шмыгаля его креатурой.
"Так же, как и многих кандидатов, которых мы нашли путем собеседований, рекомендаций и так далее. Он в вертикали президента, поэтому для президента это понятный человек", – ответил первый заместитель главы Офиса президента.
Он считает, что Шмыгалю хватит опыта, чтобы справиться со всеми вызовами, в том числе экономическими.
"Буквально после его назначения у нас была возможность общаться с Денисом Анатольевичем тет-а-тет. Я задал ему вопрос: "Чего вы хотите?" Достаточно неожиданно для него, это не было каким-то планом – просто задал вопрос. Для меня важно было понимать, как мы двигаемся, как взаимодействуем. Он достаточно четко, быстро ответил. Сказал: "Хороший вопрос". Было видно, что он не готовился, речь себе не писал. И обозначил две задачи. Абсолютно искренне, это было видно. Сохранить максимальное количество жизней – это задача номер один. Как раз пандемия набирала очень активно обороты с его назначением. И второе – это экономика, повышение уровня жизни людей. Других задач он не обозначал для себя. Многие вопросы подхватили, выровняли отношения с МВФ и так далее... Я считаю, что получится. Все на это очень рассчитывают. Потому что это следующий, может быть, более серьезный, чем пандемия, вызов", – сказал Трофимов.
Напомним, Шмыгаль возглавляет украинское правительство с 4 марта. До этого он месяц проработал вице-премьером – министром развития общин и территорий и полгода – председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. До политической карьеры Шмыгаль был топ-менеджером нескольких крупных частных предприятий. Перед Шмыгалем премьером был юрист Алексей Гончарук, его правительство проработало полгода.
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****, почему он это всё так тщательно скрывает?
Зелений цирк!
Особливо, якщо зважати на те, що ці виклики створені кабміном Шмигаля... Ну ще трішечки самокатчик зі своїми "новьімі ліцамі" постарався...
Уявляєте рівень прийняття рішень
Весільного фотографа іще не пристроїли у радники? Не чули?
" http://religionpravda.com.ua/2020/02/24/%d0%97%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%9e%d0%9f-%d0%a2%d1%80%d0%be%d1%84%d1%96%d0%bc%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%82%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d1%86/ Заступник ОП Трофімов втручається в церковну політику на користь Московського Патріархату - ЗМІ "
http://religionpravda.com.ua/2019/11/28/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%9e%d0%9f-%d0%b7%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%8f-%d1%89%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82/ Трофімов - затятий вірянин Московського Патріархату , так би мовити афілійована особа, яка підтримує дружні стосунки і перебуває в постійному контакті з http://religionpravda.com.ua/2019/12/20/%d0%a3-%d0%a0%d0%9f%d0%a6%d0%b2%d0%a3-%d0%b3%d0%be%d1%82%d1%83%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb/ митрополитом Московської Церкви Антонієм Паканичем . Подейкують, що Трофімов консультується з митрополитом навіть з політичних та кадрових питань, зокрема щодо призначень ключових керівників у обласних адміністраціях. А під час візитів Трофімова у регіони митрополит Антоній організовує йому зустрічі з місцевими владиками своєї церкви.