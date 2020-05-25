Замглавы ОП Трофимов о назначении Шмыгаля премьером: Это моя зона ответственности, он понятный Зеленскому человек

Первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов рассказал, что рекомендовал назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию "Гордон".

"Это моя зона ответственности – главы ОГА. Он был главой Ивано-Франковской области, очень себя хорошо проявил. И вообще сам по себе очень системный, грамотный, хорошо образованный человек", – сказал Трофимов.

Журналист также уточнил у собеседника, можно ли считать Шмыгаля его креатурой.

"Так же, как и многих кандидатов, которых мы нашли путем собеседований, рекомендаций и так далее. Он в вертикали президента, поэтому для президента это понятный человек", – ответил первый заместитель главы Офиса президента.

Он считает, что Шмыгалю хватит опыта, чтобы справиться со всеми вызовами, в том числе экономическими.

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"Буквально после его назначения у нас была возможность общаться с Денисом Анатольевичем тет-а-тет. Я задал ему вопрос: "Чего вы хотите?" Достаточно неожиданно для него, это не было каким-то планом – просто задал вопрос. Для меня важно было понимать, как мы двигаемся, как взаимодействуем. Он достаточно четко, быстро ответил. Сказал: "Хороший вопрос". Было видно, что он не готовился, речь себе не писал. И обозначил две задачи. Абсолютно искренне, это было видно. Сохранить максимальное количество жизней – это задача номер один. Как раз пандемия набирала очень активно обороты с его назначением. И второе – это экономика, повышение уровня жизни людей. Других задач он не обозначал для себя. Многие вопросы подхватили, выровняли отношения с МВФ и так далее... Я считаю, что получится. Все на это очень рассчитывают. Потому что это следующий, может быть, более серьезный, чем пандемия, вызов", – сказал Трофимов.

Напомним, Шмыгаль возглавляет украинское правительство с 4 марта. До этого он месяц проработал вице-премьером – министром развития общин и территорий и полгода – председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. До политической карьеры Шмыгаль был топ-менеджером нескольких крупных частных предприятий. Перед Шмыгалем премьером был юрист Алексей Гончарук, его правительство проработало полгода.