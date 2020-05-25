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Меморандум с представителями "зеленой" энергетики готов, дискутируется один вопрос: компромисс будет найден, - Шмыгаль

Меморандум с представителями

Правительство и инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) согласовали почти все условия меморандума об урегулировании проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Меморандум готов. Есть расчеты всех возможных сценариев. Мы согласовали почти все, за исключением одной детали, относительно которой еще дискутируем. И будем выходить на финиш", – сказал Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

При этом он не стал уточнять суть спорного вопроса, допустив, что понадобится еще определенное время для его отработки, но выразил уверенность, что в результате документ будет подписан.

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"Не факт, что он (финиш. - Ред.) будет быстрым, но мы знаем и видим, чего хотим. Представители "зеленой" энергетики тоже знают, на что они готовы согласиться, поэтому компромисс будет найден", – отметил глава правительства.

По его словам, правительству и представителям отрасли уже длительное время приходится решать сложный вопрос по пересмотру условий поддержки возобновляемой энергетики.

"Сложный вопрос, который прошел шесть месяцев медиации, почти месяц наших переговоров с основными игроками, представляющими до 90% этого рынка", – подчеркнул он.

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Напомним. 14 мая состоялась вторая встреча премьер-министра Дениса Шмыгаля и и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики.

Ранее СБУ доложила о критической ситуации в энергетике: нет денег для выплат зеленого тарифа, дефицит 15 миллиардов в 2020-м. В Кабмине заявили, что в Украине начался самый большой энергокризис за 20 лет. Тем временем, Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность.

Напомним, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

29 апреля прошло первое заседание Антикризисного энергетического штаба. Для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго утвердило новый энергобаланс и предложило ряд антикризисных мер.

6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики. По ее словам, в объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги. Эксперты критикуют решение руководства Минэнерго как такое, что защищает интересы частных компаний-монополистов за счет граждан.

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7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как выяснили журналисты, мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс. МВт.

Автор: 

энергетика (2553) альтернативная энергетика (123) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+4
Шмигаль, проти рудого господаря свого не підеш.
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25.05.2020 13:09
+3
как можно было за год довести до такого - но нет не чего не возможного, шоб сделать хуже,для зебилов
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25.05.2020 13:08
+3
Ответ очевидный. Это не рынок.
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25.05.2020 13:20
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Ответ очевидный. Это не рынок.
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25.05.2020 13:20 Ответить
как можно было за год довести до такого - но нет не чего не возможного, шоб сделать хуже,для зебилов
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25.05.2020 13:08 Ответить
Шмигаль, проти рудого господаря свого не підеш.
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25.05.2020 13:09 Ответить
Поэтому везде трындят о повышении цены для населения и промышленности! Ахметов не может опускаться в Форбс! Вот сейчас и Ляшко по 208 Черниговскому округув Раду протянут вместо убитого депутата.
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25.05.2020 13:12 Ответить
Меморандум с представителями "зеленой" энергетики готов, дискутируется один вопрос: компромисс будет найден, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1115
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25.05.2020 13:20 Ответить
Неактуально уже. Второй год пошел без ПП.
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25.05.2020 15:24 Ответить
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/25/660919/ Приватбанк вимагає переглянути справи "А-Банку" і ФК "Динамо Київ": хоче повернути 400 мільйонів

"Підставою для подачі заяв стало встановлення Приватбанком обставини, що сам Ігор Суркіс підтвердив свою спільну власність з колишнім акціонером Приватбанку Ігорем Коломойським у медіагрупі "1+1". Таке підтвердження міститься в позові пана Суркіса, що був поданий співвласником "А-Банку" наприкінці минулого року до суду в Лондоні.
Це є однією з підстав для висновку про його пов'язаність з Приватбанком", - йдеться у повідомленні."
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25.05.2020 13:29 Ответить
в уряді зараз думають як новину про підвищення цін для населення піднести як переможний компроміс)
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25.05.2020 13:35 Ответить
Я бы на их месте не парился: ну что мы можем сделать? Побээкаем недельку да и стерпим. Как сотни раз до этого.
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25.05.2020 13:40 Ответить
по реакції плебсу схоже на те,що так і буде
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25.05.2020 13:54 Ответить
Значит будут грабить...
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25.05.2020 13:50 Ответить
Представитель "зеленой" энергетики - это Коломойский?
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25.05.2020 15:25 Ответить
Решение найдено - повышение тарифов для населения)))
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25.05.2020 15:53 Ответить
Какой компромис?выключаютАЭС ,чтобы выручать ахметова!нахер с пляжа в днр!
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25.05.2020 16:57 Ответить
 
 