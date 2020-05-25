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Новости Агрессия России против Украины
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Украинские производители продукции военного назначения смогут экспортировать ее без госпосредника, - замглавы МИД Божок

Украинские производители продукции военного назначения смогут экспортировать ее без госпосредника, - замглавы МИД Божок

В рамках реформы государственного концерна "Укроборонпром" принято решение позволить украинским производителям самим экспортировать продукцию военного назначения и двойного использования собственного производства, без государственного посредника, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Долгое время единственным субъектом, который имел право спецэкспортера, был концерн "Укроборонпром", а именно семь его дочерних предприятий: "Укрспецэкспорт", "Прогресс", "Спецтехноэкспорт", "Укроборонсервис", "Промоборонэкспорт", "Таско-экспорт", "Укринмаш". Сейчас в рамках реформы принято решение отказаться от этой монополии и позволить украинским производителям самим экспортировать продукцию (подчеркиваю) собственного производства", - сказал Божок в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это означает, что если есть предприятие, которое производит какой-то интересный отечественный продукт в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), ему больше не нужны услуги государственного посредника, он может осуществлять экспорт самостоятельно.

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Кроме того, замминистра рассказал, что МИД и западные партнеры Украины отстаивают идею о том, чтобы оставить одно предприятие-спецэкспортер оборонной продукции.

"Видение есть такое, что семь "дочек" много. Сейчас идут дискуссии, сколько их должно быть. Наши западные партнеры, и МИД это поддерживает, рекомендуют нам оставить одно предприятие - мощное, современное, гибкое, квалифицированное, то есть способно достойно конкурировать на мировом рынке вооружений и военной техники, а не только "воевать" в кабинетах "Укроборонпрома" "лакомый" контракт", - пояснил он.

Божок также отметил необходимость провести аудит во всех предприятиях ОПК Украины и оставить в государственном управлении только те предприятия, которые будут признаны эффективными и важными.

"Замысел состоит в том - и сейчас это происходит - чтобы провести аудит во всех предприятиях ОПК Украины на предмет их важности для национальной безопасности и эффективности для экономики Украины, и, по результатам, оставить в государственном управлении только те предприятия, которые будут признаны эффективными и важными. Остальные предприятия, которые либо находятся в стагнации или просто не нужны на сегодняшнее время, отдать в приватизацию для того, чтобы привлечь дополнительные инвестиции в экономику Украины. Преимущество в этом вопросе будет отдаваться, конечно, инвестициям из стран-членов НАТО в контексте нашей взаимоинтеграции", - подчеркнул он.

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Божок добавил, что реформа ГК "Укроборонпром" важна и в контексте предоставления США материально-технической и финансовой помощи для развития Вооруженных сил Украины. Общий объем этой помощи, согласованный Конгрессом США на этот год, составляет $250 млн. Речь идет о поставках высокотехнологичных средств, подготовку персонала и другие виды помощи.

Автор: 

МИД (6938) оружие (10203) Укрспецэкспорт (88) экспорт (876) Укроборонпром (1238) Божок Егор (62)


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Топ комментарии
+3
Украинские производители продукции военного назначения смогут экспортировать ее без госпосредника, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 592
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25.05.2020 13:24
+3
Почнуть підприємства експортувати турбіни на кацапські кораблі, двигуни на кацапські гелікоптери, і т. д. Правда чудово?
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25.05.2020 13:32
+3
Якщо є факти такого експорту, то це питання потрібно ставити коміку Баканову.
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25.05.2020 13:47
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Украинские производители продукции военного назначения смогут экспортировать ее без госпосредника, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 592
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25.05.2020 13:24 Ответить
Если обезьяну посадить за клавиатуру, она наугад будет тыкать клавиши.

Вроде и работа, а результата ноль.
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25.05.2020 13:29 Ответить
Экспорт оружия в Украине это бизнес президента, Зеленский видимо не вкурсе или не хочет, это + ему.
Правда представляю сколько бездельников будут неудел, которые харчевались в гос.фирме-прослойке по экспорту оружия.
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25.05.2020 13:29 Ответить
Почнуть підприємства експортувати турбіни на кацапські кораблі, двигуни на кацапські гелікоптери, і т. д. Правда чудово?
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25.05.2020 13:32 Ответить
А хто зараз заважає Богуслаєву експортувати нарасію коплектуючі та двигуни?
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25.05.2020 13:44 Ответить
Якщо є факти такого експорту, то це питання потрібно ставити коміку Баканову.
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25.05.2020 13:47 Ответить
они и не переставали это делать и перепродавая через Укрспецэкспорт сейчас.
Там такие сумашедшие откаты руслики дают в Укрспецэкспорте всем кто учавствует в продаже им технику для военных, что писарь обычный 1000 баксов в конверте на раз-два за бумажку получает, по этому переодически-раз в десятилетие "обнуляется" (типо самоубийство) начальник Укрспецэкспорта, к.г. "концы в воду"
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25.05.2020 14:49 Ответить
Жодна держава, а тим більш Україна, не дозволить торгувати оборонною продукцією без державного посередника. Вже така практика була з алкоголем.
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25.05.2020 13:43 Ответить
Вы не совсем правильно понимаете функцию госпосредника. Его задача не допустить попадания в руки третьих недружественных стран продукции военного назначения. Читай и тех же террористов, читай и в обход санкций ООН, ЕС и т.д. После того как эта продукция попадает им начинается дипломатический конфликт, и тут выскакивает из кустов...госпосредник.
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25.05.2020 13:50 Ответить
Если бы дело касалось экспорта миномёта "Молот" , никто бы и не почухался .
Но тут кухня другая , воровская ...
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25.05.2020 15:04 Ответить
Экспорт вооружения это очень специфический рынок связанный со спецслужбами и дипломатическими миссиями многих стран, которые могут как противодействовать, так и содействовать заключению сделки. Кроме того, поставка или отказ от поставки вооружения могут сильно влиять на взаимоотношения стран, и это нужно учитывать при заключении контрактов. А зебильные дегенераты похоже решили оставить все это на откуп руководителям предприятий и фирм? Да у нас половина заводов с радостью начнет поставлять вооружения и комплектующие кацапам, невзирая на войну. ну и конечно же не обошлось без анонса большого дерибана остатков военпрома, без гешефта пархатым мародерам ну никак нельзя.
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25.05.2020 15:31 Ответить
 
 