"Не делайте из можжевельника слона", - Кличко обещает вернуть каштаны на Крещатик после реконструкции улицы

Кусты можжевельника на части улицы Крещатик высадили временно. После реконструкции главной улицы, которую планируют осуществить в следующем году, на ней высадят каштаны, а можжевельник пересадят в парки и скверы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кличко рассказал во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"На днях вдоль части Крещатика высадили можжевельник - там, где на данный момент отсутствовали деревья. Подчеркну: такое решение - временное. В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее делали много лет, только обновляли асфальт. Поэтому в этом году высаживать крупномерные деревья не было смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города, - сказал Кличко. - Мы учитываем предыдущий опыт. Потому что во время масштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную часть улицы. И каштаны оказались вплотную к дороге ", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что на Крещатике - большой трафик и высокая загазованность воздуха. А смесь, которой посыпают дороги зимой, также негативно влияет на деревья. - Они слабеют и болеют. Чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварной зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов.

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"То есть мы создадим условия, чтобы в каждой лунке - а их от Бессарабской до Европейской площади 249 - росли, а не чахли, дерева, - сказал Кличко. - Конечно, каштаны - символ Киева. Они растут в парках и скверах, на городских бульварах и улицах. Расти каштаны будут и на Крещатике! Будем искать выносливые сорта. Каштаны будут! Поэтому прошу не делать из можжевельника слона, - пошутил мэр. - Можжевельником тоже не надо пренебрегать, но его с Крещатика в следующем году пересадят. А вот каштаны пересаживать не рекомендуется. Поэтому перед реконструкцией их пока и не высаживали на главной улице", - отметил Кличко.

Напомним, киевляне в соцсетях разразились бурей возмущений, после того как заметили, что на Крещатике на местах, где раньше были каштаны, появился можжевельник.

Отметим также, что еще в 2013 году на Крещатике высадили 289 мясокрасных каштанов Бриотти, в том числе 115 подаренных спонсором. Так говорили в КГГА. Стоимость высадки одного каштана составляла 5,4 тыс. гривен, а само дерево, подаренное спонсором стоило 6 тыс. гривен.

Однако когда каштаны начали цвести, оказалось, что высаженные вдоль дороги деревья – обычные конские каштаны, на что указывают белые соцветия. Прокуратура Киева тогда занялась проверкой закупки каштанов. В итоге, итальянские поставщики согласились заменить деревья на ранее заявленный сорт.