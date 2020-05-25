"Не делайте из можжевельника слона", - Кличко обещает вернуть каштаны на Крещатик после реконструкции улицы
Кусты можжевельника на части улицы Крещатик высадили временно. После реконструкции главной улицы, которую планируют осуществить в следующем году, на ней высадят каштаны, а можжевельник пересадят в парки и скверы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кличко рассказал во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.
"На днях вдоль части Крещатика высадили можжевельник - там, где на данный момент отсутствовали деревья. Подчеркну: такое решение - временное. В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее делали много лет, только обновляли асфальт. Поэтому в этом году высаживать крупномерные деревья не было смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города, - сказал Кличко. - Мы учитываем предыдущий опыт. Потому что во время масштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную часть улицы. И каштаны оказались вплотную к дороге ", - подчеркнул мэр.
Он отметил, что на Крещатике - большой трафик и высокая загазованность воздуха. А смесь, которой посыпают дороги зимой, также негативно влияет на деревья. - Они слабеют и болеют. Чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварной зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов.
"То есть мы создадим условия, чтобы в каждой лунке - а их от Бессарабской до Европейской площади 249 - росли, а не чахли, дерева, - сказал Кличко. - Конечно, каштаны - символ Киева. Они растут в парках и скверах, на городских бульварах и улицах. Расти каштаны будут и на Крещатике! Будем искать выносливые сорта. Каштаны будут! Поэтому прошу не делать из можжевельника слона, - пошутил мэр. - Можжевельником тоже не надо пренебрегать, но его с Крещатика в следующем году пересадят. А вот каштаны пересаживать не рекомендуется. Поэтому перед реконструкцией их пока и не высаживали на главной улице", - отметил Кличко.
Напомним, киевляне в соцсетях разразились бурей возмущений, после того как заметили, что на Крещатике на местах, где раньше были каштаны, появился можжевельник.
Отметим также, что еще в 2013 году на Крещатике высадили 289 мясокрасных каштанов Бриотти, в том числе 115 подаренных спонсором. Так говорили в КГГА. Стоимость высадки одного каштана составляла 5,4 тыс. гривен, а само дерево, подаренное спонсором стоило 6 тыс. гривен.
Однако когда каштаны начали цвести, оказалось, что высаженные вдоль дороги деревья – обычные конские каштаны, на что указывают белые соцветия. Прокуратура Киева тогда занялась проверкой закупки каштанов. В итоге, итальянские поставщики согласились заменить деревья на ранее заявленный сорт.
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Педаля решил, что обычно двацатиметровые сажают.
Правильно. В следующем году пересадим в парки, ещё в следующем - в поля, потом- в леса. Бабло ж нужно осваивать.
Киевские чиновники превратили в традицию каждые два года срезать старые каштаны на Крещатике и высаживать новые - подороже,.
Для главной улицы страны за последние N лет по меньшей мере 5 раз закупали молодые саженцы. Космос во время своего правления не пожалел на Майдан шокирующую сумму в 6,5 миллионов бюджетных гривен, чтобы заменить балканские каштаны немецкими липами и обещал, что деревья и его самого переживут. Однако, липы засохли, а на их месте появились клумбы.
На Крещатике вырубают символ Киева - каштаны
вырубкой "визитных карточек столицы" стала подготовка к Евро-2012. Хотя тогда и говорили, что срежут только сухие деревья, однако ни одно не устояло.
Теперь каштаны закупает уже администрация NN.
не пожалел лакированных туфель ради каштанов на Крещатике
Глава города сам принимает участие в высадке деревьев, рассказывает, что итальянские красные каштаны обошлись столице в 5,5 тыс. грн каждый и уверяет, что на этот раз деревья устойчивы и к вредителям, и неблагоприятным городским условиям.
2020 "Не делайте из можжевельника слона", - Кличко обещает вернуть каштаны на Крещатик после реконструкции улицы слоны и обезьяны КАШТАНЫ принесут деньги львам
Людям, що прийшли на цю акцію, «набридли бруд та антисанітарія у центрі міста», на які до того ж зовсім не звертають уваги комунальні служби.
«Балансоутримувачем цього переходу значиться КП ШЕУ Шевченківського району комунальної корпорації "Київавтодор" , але, як ми бачимо, весь благоустрій від цього КП обмежується замітанням недопалків», - пояснює Єлисей Ходоловський.
Ходоловський також розповів «https://hmarochos.kiev.ua/2020/05/25/kyyany-samostijno-vidmyly-vhid-do-pidzemnogo-perehodu-na-ploshhi-lva-tolstogo-foto/?fbclid=IwAR2iZbPJ40UWhmNOqNRlbU8JlREFwf3_AD8CoUJkjCACF9o5ZsgqajkMmIs Хмарочосу », що на це прибирання (стіни очищали за допомогою міні-мийки високого тиску) довелося витратити набагато більше часу, ніж сподівалися. Мовляв, стіни переходу облицьовані бежевим ракушняком, який легко забруднити, але набагато складніше - відчистити.
«У прибиранні нам дуже допоміг місцевий McDonalds, який дозволив підключитися до свого водопостачання. Пліснява, бруд, клей від об'яв і мох змилися легко, проблема лише у https://hmarochos.kiev.ua/2020/02/06/grafiti-v-kyyevi-chy-maye-sens-borotys-z-tsiyeyu-subkulturoyu/ графіті та написах маркером . Фарба в'їлася настільки глибоко, що її доведеться лише зішліфовувати», - каже Ходоловський.
Також під час прибирання довелося відволіктись на спілкування з патрульними, яких викликала співробітниця КП ШЕУ Шевченківського району. Активісти кажуть, що вона звинуватила їх у «незаконному прибиранні комунальної території» та «шумних роботах у вихідний день», а недоглянутість переходу з боку комунальників пояснила «відсутністю повноважень».
Організатор акції Віталій Онопрієнко наголосив, що це прибирання - лише початок міського руху https://www.facebook.com/razvelibardak/ «Києве, мий» . Він каже, що міні-мийка та витратні матеріали обійшлися волонтерам майже у тисячу євро - втім сподівається, що якщо до команди долучатимуться нові люди, то вона зможе закупити додаткове обладнання.
НЕ БУДУТ РАСТИ КАШТАНЫ НА ЗАГАЗОВАННОМ КРЕЩАТИКЕ!
Сделайте Крещатик пешеходным или хоть проезд ограничьте!