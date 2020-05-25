Замглавы ОП Трофимов об отношениях Зеленского и Коломойского: "Есть какие-то понятные взаимоотношения. Они давние"

У Президента Владимира Зеленского есть диалог со всеми олигархами, но взаимоотношения он формирует сам.

Об этом рассказал первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов в интервью "Гордону", передает Цензор.НЕТ.

"Есть у него (Зеленского. - Ред.) отношения и диалог со всеми олигархами, безусловно. Не общаться с такими людьми невозможно. Отношения он сам формирует. Но я точно понимаю, что он движим интересами развития страны и консолидации сил, если это возможно, если это рабочая конструкция. Формировать чей-то капитал он не будет", - сказал Трофимов.

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В то же время на уточняющий вопрос, нет ли сейчас дружбы между Игорем Коломойским и Президентом, Трофимов ответил: "Есть какие-то понятные взаимоотношения. Они давние. Потому что мы работали на канале ("1+1". - Ред.) и с каналом".