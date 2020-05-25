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Замглавы ОП Трофимов об отношениях Зеленского и Коломойского: "Есть какие-то понятные взаимоотношения. Они давние"

Замглавы ОП Трофимов об отношениях Зеленского и Коломойского:

У Президента Владимира Зеленского есть диалог со всеми олигархами, но взаимоотношения он формирует сам.

Об этом рассказал первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов в интервью "Гордону", передает Цензор.НЕТ.

"Есть у него (Зеленского. - Ред.) отношения и диалог со всеми олигархами, безусловно. Не общаться с такими людьми невозможно. Отношения он сам формирует. Но я точно понимаю, что он движим интересами развития страны и консолидации сил, если это возможно, если это рабочая конструкция. Формировать чей-то капитал он не будет", - сказал Трофимов.

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В то же время на уточняющий вопрос, нет ли сейчас дружбы между Игорем Коломойским и Президентом, Трофимов ответил: "Есть какие-то понятные взаимоотношения. Они давние. Потому что мы работали на канале ("1+1". - Ред.) и с каналом".

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Коломойский Игорь (1791) олигарх (1027) Трофимов Сергей (41)


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Топ комментарии
+8
Замглавы ОП Трофимов об отношениях Зеленского и Коломойского: "Есть какие-то понятные взаимоотношения. Они давние" - Цензор.НЕТ 2344
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25.05.2020 13:43
+4
Мудрый НАРИТ требуе ясности АТНАШЕНИЙ!!!
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25.05.2020 13:43
+4
очередной "шедевр": олигархов как-бы уже нет, а "отношения и диалог со всеми олигархами" есть. как чеширский кот - кота нет, а улыбка есть.
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25.05.2020 13:45
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Замглавы ОП Трофимов об отношениях Зеленского и Коломойского: "Есть какие-то понятные взаимоотношения. Они давние" - Цензор.НЕТ 2344
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25.05.2020 13:43 Ответить
Мудрый НАРИТ требуе ясности АТНАШЕНИЙ!!!
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25.05.2020 13:43 Ответить
Замглавы ОП Трофимов об отношениях Зеленского и Коломойского: "Есть какие-то понятные взаимоотношения. Они давние" - Цензор.НЕТ 6986
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25.05.2020 13:46 Ответить
"Взаимоотношения он формирует сам" Какой же он у нас самостоятельный.....
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25.05.2020 13:44 Ответить
👍😁
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25.05.2020 13:47 Ответить
"Есть какие-то понятные взаимоотношения.

Крепкая мужская дружба. Защищённая.
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25.05.2020 13:44 Ответить
Понятные взаимотношения: Коломойский предоставил ЗЕлупе Г+Г и пианино, ЗЕлупа сыграл
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25.05.2020 13:47 Ответить
очередной "шедевр": олигархов как-бы уже нет, а "отношения и диалог со всеми олигархами" есть. как чеширский кот - кота нет, а улыбка есть.
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25.05.2020 13:45 Ответить
ага-ага... а старая любовь не ржавеет )))
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25.05.2020 13:46 Ответить
Замглавы ОП Трофимов об отношениях Зеленского и Коломойского: "Есть какие-то понятные взаимоотношения. Они давние" - Цензор.НЕТ 2086
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25.05.2020 13:48 Ответить
Майские зелебобики: "ой я политикой не интересуюсь!" ... "ой они все пид..... -шо тот шо этот без разницы!" ..."не знаешь- может нужен кому охранник вахтёр водитель?".
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25.05.2020 13:51 Ответить
Рабу нужна не свобода, а свои рабы, працюку голосувальныку нужен другой пан, бо этот мелок и говорит по-русски. Мне насрать кто там сидит, мне нужно 1000 человек на то чтобы прийти к Коломойше домой и попросить его посетить США на 200 лет строгого режима, а потом к Ахмету, если не отзовёт лоббистов. Тогда и кандидаты появятся и руки развяжутся у любого президента. Продолжайте топить за Пе и Зе, а не за себя против олигархов, получите 2й тур Бойко против Рабиновича. Достойный результат работы ботами, крипаки на большее не способны.
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25.05.2020 13:53 Ответить
Одним словом - ПОДЕЛЬНИКИ.
Данные показания - это показания [ фамилия не разглашается], в прошлом одного из ближайших соратников лиц-ответчиков по данному делу. Фамилия этого человека всплыла в результате глобального расследования по акту RICO. Его показания - результат сделки со следствием по которой он выводится из-под действия акта RICO и обеспечивается защитой американского правосудия как свидетель обвинения. Показания содержат точные схемы и документальные подтверждения факта вывода денег, списки подставных фирм на счета которых они выводились и документальное подтверждение факта использования этих фирм для приобретения недвижимости в США. Для Украины важно то, что суд в рамках обычного судопроизводства, получил документальные данные свидетельствующие об использовании для этих операций фирм принадлежащих гражданину Украины имеющему высокий государственный статус [ фамилия не разглашается]. Согласно законодательству США в случае принятия судом в рамках обычного судопроизводства решения о виновности этого лица данное решение автоматически становится решением по акту RICO c выдвижением обвинения не зависимо от статуса обвиняемого лица. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
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25.05.2020 13:53 Ответить
Берегут как зеницу ока.

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов заявив, що робить тест на коронавірус щотижня, аби не наражати на небезпеку главу держави.
Про це він розповів в https://m.gordonua.com/ukr/publications/zastupnik-glavi-ofsu-prezidenta-trofmov-yakshcho-prezident-zaproponu-men-stati-glavoyu-ofsu-pogodzhusya-1499925.html інтерв'ю "Го-ну" .
"Роблю його (тест - ред.) щотижня.
Важливо не наражати на небезпеку главу держави в моменти спілкування з ним", - сказав Трофімов.
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25.05.2020 14:06 Ответить
Треба перестати бреханти!!!
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25.05.2020 14:10 Ответить
редакторы, ударения ставьте
понЯтные или понятнЫе?
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25.05.2020 16:33 Ответить
 
 