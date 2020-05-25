Замглавы ОП Трофимов об отношениях Зеленского и Коломойского: "Есть какие-то понятные взаимоотношения. Они давние"
У Президента Владимира Зеленского есть диалог со всеми олигархами, но взаимоотношения он формирует сам.
Об этом рассказал первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов в интервью "Гордону", передает Цензор.НЕТ.
"Есть у него (Зеленского. - Ред.) отношения и диалог со всеми олигархами, безусловно. Не общаться с такими людьми невозможно. Отношения он сам формирует. Но я точно понимаю, что он движим интересами развития страны и консолидации сил, если это возможно, если это рабочая конструкция. Формировать чей-то капитал он не будет", - сказал Трофимов.
В то же время на уточняющий вопрос, нет ли сейчас дружбы между Игорем Коломойским и Президентом, Трофимов ответил: "Есть какие-то понятные взаимоотношения. Они давние. Потому что мы работали на канале ("1+1". - Ред.) и с каналом".
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Крепкая мужская дружба. Защищённая.
Данные показания - это показания [ фамилия не разглашается], в прошлом одного из ближайших соратников лиц-ответчиков по данному делу. Фамилия этого человека всплыла в результате глобального расследования по акту RICO. Его показания - результат сделки со следствием по которой он выводится из-под действия акта RICO и обеспечивается защитой американского правосудия как свидетель обвинения. Показания содержат точные схемы и документальные подтверждения факта вывода денег, списки подставных фирм на счета которых они выводились и документальное подтверждение факта использования этих фирм для приобретения недвижимости в США. Для Украины важно то, что суд в рамках обычного судопроизводства, получил документальные данные свидетельствующие об использовании для этих операций фирм принадлежащих гражданину Украины имеющему высокий государственный статус [ фамилия не разглашается]. Согласно законодательству США в случае принятия судом в рамках обычного судопроизводства решения о виновности этого лица данное решение автоматически становится решением по акту RICO c выдвижением обвинения не зависимо от статуса обвиняемого лица. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов заявив, що робить тест на коронавірус щотижня, аби не наражати на небезпеку главу держави.
Про це він розповів в https://m.gordonua.com/ukr/publications/zastupnik-glavi-ofsu-prezidenta-trofmov-yakshcho-prezident-zaproponu-men-stati-glavoyu-ofsu-pogodzhusya-1499925.html інтерв'ю "Го-ну" .
"Роблю його (тест - ред.) щотижня.
Важливо не наражати на небезпеку главу держави в моменти спілкування з ним", - сказав Трофімов.
понЯтные или понятнЫе?