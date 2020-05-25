Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов позиции ВСУ возле Песков, - Минобороны

По состоянию на 12.30 сегодня зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов оборонительных позиций ВСУ, все - на донецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, в период с 5:00 до 6:00 утра оккупанты выпустили 4 мины 120-мм калибра по позициям украинских войск, оборудованных в районе населенного пункта Пески, а возле Марьинки вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Павлополя по опорным пунктам подразделений Объединенных сил противник открывал огонь дважды - после 7:00 из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия со стороны Верхнешироковского, а после 9 часов - со стороны Украинского из вооружения боевой машины пехоты и пулемета.

После 11 часов провокацию с использованием крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия враг осуществил неподалеку от Богдановки.

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По имеющейся информации, потерь в рядах Объединенных сил с начала суток нет.

"Не оставляя действия противника безнаказанными, подразделения Объединенных сил в ответ вели огонь исключительно по вражеским опорным пунктам из дежурных огневых средств.

Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.

Также в Минобороны отметили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.