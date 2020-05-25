РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5739 посетителей онлайн
Новости
1 421 12

Украина успешно продвинется в присоединении к Программе усиленных возможностей НАТО в этом году, - замглавы МИД Божок

Украина успешно продвинется в присоединении к Программе усиленных возможностей НАТО в этом году, - замглавы МИД Божок

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок считает, что в этом году Украине удастся достичь положительных результатов в процессе присоединения к Программе усиленных возможностей НАТО.

Об этом сказал Божок в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Присоединение к Программе усиленных возможностей важно не только нам, но и нашим партнерам по НАТО с прикладной точки зрения, поскольку это позволит нашим военным значительно расширить свое сотрудничество в области сдерживания в регионах совместного интереса (таким, например, есть Черное море), а также ситуационной осведомленности, что является важным для надлежащего обеспечения национальной безопасности не только Украины, но и стран-членов НАТО", - сказал Божок.

"Этот процесс сейчас активно продолжается. На своем уровне активно работают министры иностранных дел и обороны. Работают дипломаты и военные атташе в странах-членах НАТО. Я лично тоже нахожусь в активных консультациях с партнерами и убежден, что в этом году нам удастся достичь положительных результатов", - добавил он.

Замминистра добавил, что в присоединении Украины к Программе усиленных возможностей НАТО есть общий интерес и Украины, и Альянса, и высказал убеждение в том, что этот общий интерес позволит преодолеть бюрократию.

"Соответствующие решения принимаются на высоком политическом уровне, и площадка для принятия такого решения - это всегда событие, то есть это будет или заседание министров иностранных дел или министров обороны стран НАТО в формате Украина-НАТО", - рассказал он.

"Мы сейчас готовим соответствующие решения, завершаем соответствующие процедурные вопросы, и рассчитываем, что на одном из мероприятий на соответствующем уровне в этом году соответствующее решение будет принято, по крайней мере, президент Украины поставил нам такое поручение, и мы над этим активно работаем", - добавил Божок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские производители продукции военного назначения смогут экспортировать ее без госпосредника, - замглавы МИД Божок

Автор: 

МИД (6938) НАТО (9968) Божок Егор (62)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Вот чем мне нравится зеленая пошесть -- У них все в будущем времени. Как будто это не они уже год при власти.
показать весь комментарий
25.05.2020 13:55
+2
Вот только оборонку гробят успешно уже сейчас.
показать весь комментарий
25.05.2020 13:56
+2
потом будет Программа еще более усиленных возможностей,а потом - Дорожная карта по укреплению Программы еще более усиленных возможностей,и т.д. и т.п...
показать весь комментарий
25.05.2020 13:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот чем мне нравится зеленая пошесть -- У них все в будущем времени. Как будто это не они уже год при власти.
показать весь комментарий
25.05.2020 13:55 Ответить
"успешно продвинется"...

"12 стульев ◦ Двенадцать стульев
Часть 3. Сокровище мадам Петуховой
Глава 37. Междупланетный шахматный конгресс"
http://gatchina3000.ru/literatura/koreiko_a_i/12-chairs_37.htm
показать весь комментарий
25.05.2020 14:40 Ответить
тут важливий не факт, а вектор - "продвінуцца" можна і по низхідній
показать весь комментарий
25.05.2020 13:55 Ответить
Так переможемо!
показать весь комментарий
25.05.2020 13:55 Ответить
Вот только оборонку гробят успешно уже сейчас.
показать весь комментарий
25.05.2020 13:56 Ответить
потом будет Программа еще более усиленных возможностей,а потом - Дорожная карта по укреплению Программы еще более усиленных возможностей,и т.д. и т.п...
показать весь комментарий
25.05.2020 13:57 Ответить
він бабаванга? приписують собі успіхи які ще не відбулися.
показать весь комментарий
25.05.2020 13:58 Ответить
"Украина успешно продвинется"?!
Это с вами-то, плесень зеленая?! Один, обещавший 40% роста ВВП, уже сидит в Испании. И где ты будешь завтра?
Как известно, благими намерениями выстлана дорога в ад.
показать весь комментарий
25.05.2020 13:59 Ответить
Вірю,а чому б і не зеНАТОвати?
показать весь комментарий
25.05.2020 14:03 Ответить
Ну хоть кто-то делом занимается!
показать весь комментарий
25.05.2020 14:05 Ответить
Безвиз, например, - это дело, потому что он есть, а у зе-власти одна болтовня о "движении" и "продвижении". И никаких результатов.
показать весь комментарий
25.05.2020 16:54 Ответить
Украина успешно продвинется, но не присоединится. К какой-то расширенной программе взаимодействия с НАТО. Потом, в следующем году, ещё продвинется, потом ещё и ещё - и, главное, без результата. О вступлении в НАТО зе-клоуны даже заикаться боятся.
показать весь комментарий
25.05.2020 16:52 Ответить
 
 