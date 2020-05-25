Зеленский призвал Израиль в кратчайшие сроки завершить ратификацию двустороннего соглашения о свободной торговле, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Израиль - это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", - отметил Зеленский.
Нетаньяху отметил, что израильское правительство рассмотрит этот запрос Украины, отметив дружеских отношениях двух государств.
Кроме того, Зеленский отметил, что в условиях пандемии коронавируса поддержка двусторонней торговли имеет особо важное значение для обеих стран. Он призвал израильскую сторону в кратчайшие сроки завершить ратификацию двустороннего соглашения о свободной торговле, подписанного 21 января 2019. Собеседники также обсудили проекты в Украине, интересные для израильских инвесторов, в частности перспективность участия израильской стороны в строительстве международного аэропорта в Черкассах и автодороги.
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Вова,сходи в церкву і помолися за імпічмент
А може все це від того, що Україна йому не зовсім рідна?
І порівняння п'ятого президента із зеленим лайном виявляється очевидним вже для багатьох громадян.
А якщо він винен, то тоді чому досі не покараний?
І, до речі, за 5 років зумів "накопати" на нього лише лист в Росію.
Голодомор в Украине 1932-1933. Имена организаторов
Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ в Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - еврей. Его потомок сегодня в Запорожье активно борется за «русский мир»… Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся в Украину - еврей. Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации в Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей. Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Реденс, Станислав Францевич Председатель ДПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Карлсон Карл Мартынович Заместитель Председателя ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кацнельсон Зиновий Борисович Начальник Харьковского облотдела ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Каминский Яков Зельманович Заместитель начальника Одесского облотдела ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Козельский Борис Владимирович Вр. и. о. начальника Секретно-политического отдела (СПВ) ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Букшпан Михаил Маркович начальник Учётно-статистического отдела ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Друскис Франц Семёнович начальник Транспортного отдела (ТВ) ДПУ УСРР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ивановский Израиль Давидович начальник ЭКВ ПП ОГПУ в Крыму - еврей.
Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич, Фрадков Савелий Ефимович и "примкнувший к ним" Ситов Иван Петрович, идейным вдохновителем перечисленной группы товарищей выступил Лазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана.
Плюнь ты, ведь Порошенко ничего хорошего не делал и даже того, чем ты в Канаде отчитывался в начале своего презедентства, что реформы в Украине успешно реализуются 30 месяцев...
помощи."
Подайте Христа ради
Червончик золотой...
Кажется, кто-то готов принять с любой стороны в любом количестве?
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