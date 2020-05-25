Зеленский призвал Израиль в кратчайшие сроки завершить ратификацию двустороннего соглашения о свободной торговле, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Израиль - это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", - отметил Зеленский.

Нетаньяху отметил, что израильское правительство рассмотрит этот запрос Украины, отметив дружеских отношениях двух государств.

Кроме того, Зеленский отметил, что в условиях пандемии коронавируса поддержка двусторонней торговли имеет особо важное значение для обеих стран. Он призвал израильскую сторону в кратчайшие сроки завершить ратификацию двустороннего соглашения о свободной торговле, подписанного 21 января 2019. Собеседники также обсудили проекты в Украине, интересные для израильских инвесторов, в частности перспективность участия израильской стороны в строительстве международного аэропорта в Черкассах и автодороги.

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