Вопрос выборов на оккупированном Донбассе еще не решен, - замглавы ОП Трофимов
Первый замглавы Офиса Президента Сергей Трофимов заявил, что еще не решен вопрос проведения выборов на оккупированном Донбассе одновременно с местными по всей стране.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трофимов рассказал в интервью изданию "Гордон".
По его словам, местные выборы состоятся осенью 2020 года. Трофимов также отметил, что их проведению может помешать только "какой-то общий форс-мажор, о котором мы не знаем".
Он отметил, что еще не решен вопрос выборов на оккупированном Донбассе одновременно с украинскими.
"Вопрос еще не решили, да. Поэтому не готов комментировать, чтобы не ввести в заблуждение", - добавил Трофимов.
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Які можуть бути вибори на території, яка не звільнена від ворога?!!
Оккупированные территории могли бы выбирать свою, местную власть. Но признанными эти выборы будут только после де-оккупации, де-рашизации, после разминирования, после формирования списков избирателей, по украинским законам, с участием всех украинских партий, украинских СМИ и т. д. и т. п..
В общем, через столько же времени, сколько длилась оккупация.
Выборы там будут не раньше, чем через 7 лет, если московия в этом году выведет своих головорезов. Если в следующем, то выборы через 8 лет. И так далее.
Всё, сгинь!