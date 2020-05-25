Вопрос выборов на оккупированном Донбассе еще не решен, - замглавы ОП Трофимов

Первый замглавы Офиса Президента Сергей Трофимов заявил, что еще не решен вопрос проведения выборов на оккупированном Донбассе одновременно с местными по всей стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трофимов рассказал в интервью изданию "Гордон".

По его словам, местные выборы состоятся осенью 2020 года. Трофимов также отметил, что их проведению может помешать только "какой-то общий форс-мажор, о котором мы не знаем".

Он отметил, что еще не решен вопрос выборов на оккупированном Донбассе одновременно с украинскими.

"Вопрос еще не решили, да. Поэтому не готов комментировать, чтобы не ввести в заблуждение", - добавил Трофимов.

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