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Вопрос выборов на оккупированном Донбассе еще не решен, - замглавы ОП Трофимов

Вопрос выборов на оккупированном Донбассе еще не решен, - замглавы ОП Трофимов

Первый замглавы Офиса Президента Сергей Трофимов заявил, что еще не решен вопрос проведения выборов на оккупированном Донбассе одновременно с местными по всей стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трофимов рассказал в интервью изданию "Гордон".

По его словам, местные выборы состоятся осенью 2020 года. Трофимов также отметил, что их проведению может помешать только "какой-то общий форс-мажор, о котором мы не знаем".

Он отметил, что еще не решен вопрос выборов на оккупированном Донбассе одновременно с украинскими.

"Вопрос еще не решили, да. Поэтому не готов комментировать, чтобы не ввести в заблуждение", - добавил Трофимов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы ОП Трофимов об отношениях Зеленского и Коломойского: "Есть какие-то понятные взаимоотношения. Они давние"

Автор: 

выборы (24725) Донбасс (26955) Трофимов Сергей (41) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+13
дурко, сьогодні вже ті "виборці" обстріляли наші позиції зі 120-мм мінометів..
Які можуть бути вибори на території, яка не звільнена від ворога?!!
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25.05.2020 13:58
+11
Дауны ЗЕбанутые
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25.05.2020 14:02
+9
Закон о местном самоуправлении, который монобольшинство продлило в декабре 2019 ода, не мешало бы прочитать уЗеленским, там чётко написано: вывод с территории Украины незаконных вооруженных формирований и вооружения.
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25.05.2020 14:02
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дурко, сьогодні вже ті "виборці" обстріляли наші позиції зі 120-мм мінометів..
Які можуть бути вибори на території, яка не звільнена від ворога?!!
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25.05.2020 13:58 Ответить
Дауны ЗЕбанутые
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25.05.2020 14:02 Ответить
Надеюсь это не про тех, кого выбрали, а те, кто выбрал?
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25.05.2020 14:03 Ответить
Закон о местном самоуправлении, который монобольшинство продлило в декабре 2019 ода, не мешало бы прочитать уЗеленским, там чётко написано: вывод с территории Украины незаконных вооруженных формирований и вооружения.
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25.05.2020 14:02 Ответить
Зебилы не только Законы Украины не читают, но и классику не смотрят.
Питання виборів на окупованому Донбасі ще не вирішене, - заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 191
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25.05.2020 14:39 Ответить
Це той прихожанин незаконної московської церкви в Україні, шеф якого наш Томос обізвав термосом? Тоді звичайно вони специ і з Донбасу зроблять термос.
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25.05.2020 14:09 Ответить
за украинский бюджет проводить Выборы боевиков в ОРДЛО! Це щось! твари, шо еще можно сказать...
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25.05.2020 14:23 Ответить
Ты о какой власти выборной-нелигитимной, Абраша?
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25.05.2020 15:39 Ответить
Ты всё перепутал. Осенью у нас местные выборы. Кто где живёт, там местную власть и выбирает.
Оккупированные территории могли бы выбирать свою, местную власть. Но признанными эти выборы будут только после де-оккупации, де-рашизации, после разминирования, после формирования списков избирателей, по украинским законам, с участием всех украинских партий, украинских СМИ и т. д. и т. п..
В общем, через столько же времени, сколько длилась оккупация.
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25.05.2020 16:02 Ответить
Абраша, в Минске мы вместе с ОБСЕ держим вашу рашу за яйца. Она хочет спихнуть на нас весь тот ЛуганДон, который она устроила. Наша зелёная власть готова к этому, но патриоты не разрешают.
Выборы там будут не раньше, чем через 7 лет, если московия в этом году выведет своих головорезов. Если в следующем, то выборы через 8 лет. И так далее.
Всё, сгинь!
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25.05.2020 16:36 Ответить
они(ордло) уже давно проголосовали... ногами! за укро-пенсии - так понятней?
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25.05.2020 16:38 Ответить
а я взагалi не розумiю, що ти тут робиш пiд мериканським прапором на цьому ресурсi - свiй вибiр ти теж зробив - так яснiше?
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25.05.2020 17:16 Ответить
Только очень больное пророссийское воображение может себе представить выборы в ОРДЛО этой осенью.
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25.05.2020 16:56 Ответить
Які вибори? Років на 50 про них там і мови не може бути, вони звикли тільки до батога.
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25.05.2020 20:48 Ответить
 
 