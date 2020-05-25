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"Слуга народа" Гетманцев о скандальном налоговом законе №1210: "Не эскимо, чтобы всем нравиться"

Бизнес всегда враждебно воспринимает любые налоговые нововведения, однако часть бизнес-ассоциаций поддержала законопроект №1210.

Об этом председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев сказал в интервью "Экономической правде".

"Бизнес выступил не только против. Ряд ассоциаций (например, СУП) выступили против, ряд ассоциаций выступили за. Украинский Совет бизнеса и Бизнес 100 выступили с очень взвешенными оценками. В Американской торговой палате и Европейской бизнес ассоциации тоже сказали, что что-то им нравится, а что-то не нравится. Но налоговый закон - это не эскимо, чтобы всем нравиться. Любые налоговые нововведения всегда воспринимаются бизнесом в штыки. И это нормально", - сказал Гетманцев, комментируя подписание президентом закона о поправках в Налоговый кодекс.

Он отметил, что закон вступает в силу с момента опубликования. Некоторые его части начнут действовать с 1 января 2021 г., некоторые - с июля 2020-го. По словам автора законопроекта, сейчас рассматривается возможность переноса срока начала действия положений, касающихся контролируемых иностранных компаний (КИК), еще на год (на январь 2022).

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Напомним, 16 января 2020 парламент одобрил во втором чтении и в целом скандальный законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины назвали законопроект №1210 "налоговым террором".

Эксперты Союза украинских предпринимателей предостерегали, что часть нововведений, предусмотренных законопроектом, существенно увеличивают фискальное давление на предпринимателей и может негативно сказаться на условиях ведения бизнеса в Украине.

налоги (3238) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+52
"Слуга народа" Гетманцев о скандальном налоговом законе №1210: "Не эскимо, чтобы всем нравиться" - Цензор.НЕТ 5595
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25.05.2020 14:06
+48
А можно чтобы зебилы управляли только малоросами которые за них проголосовали и не мешали жить украинцам?
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25.05.2020 14:06
+45
Девиз этого умника:
"Слуга народа" Гетманцев о скандальном налоговом законе №1210: "Не эскимо, чтобы всем нравиться" - Цензор.НЕТ 7283
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25.05.2020 14:03
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Девиз этого умника:
"Слуга народа" Гетманцев о скандальном налоговом законе №1210: "Не эскимо, чтобы всем нравиться" - Цензор.НЕТ 7283
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25.05.2020 14:03 Ответить
-В Україні стрімко руйнується енергетика та нищиться довкілля, але міністерство енергетики та захисту довкілля є...
- В Україні стрімко падає якість охорони здоров'я, зростають захворюваність та смертність, але міністерство охорони здоров'я є...
-В Україні стрімко зростає корупція і контрабанда , але міністерств охорони корупції і контрабанди - немає...
- То може для знищення корупції і контрабанди слід заснувати ще й міністерство охорони корупції та контрабанди?
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26.05.2020 15:44 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев о скандальном налоговом законе №1210: "Не эскимо, чтобы всем нравиться" - Цензор.НЕТ 5595
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25.05.2020 14:06 Ответить
Прочитав "рукоблудства")))
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25.05.2020 14:17 Ответить
Ботинки одолжить? Вижу разграбили тебя совсем
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25.05.2020 14:40 Ответить
Ні дякую, мені Порошенко гарно платить.
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25.05.2020 14:52 Ответить
А можно чтобы зебилы управляли только малоросами которые за них проголосовали и не мешали жить украинцам?
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25.05.2020 14:06 Ответить
Сорта говна, при Порохе начали разваливать мелкий бизнес налогами в убыточный и нулевой месяц, он такой же враг среднего класса как и этот, хотя при этом оброк сняли, но то что они готовят - обложить двойными налогами бизнес в других странах это не менее настоящая классовая война олигархов с людьми.
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25.05.2020 14:24 Ответить
Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України"
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25.05.2020 15:38 Ответить
Пока петицию на выстрел к рпг привязывать не будут при передаче , никаких измерений не будет.
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25.05.2020 16:21 Ответить
можна ці два ящички сміливо нести до парламентського туалету депутатські жопи витирати після їх різноманітних публічних висерів
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25.05.2020 22:29 Ответить
Да то шо вы говно на палочке мы уже все поняли!
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25.05.2020 14:08 Ответить
на зоне тебе дадут эскимо..... много эскимо.....
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25.05.2020 14:09 Ответить
а возможно и не эскимо....но дадут
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25.05.2020 14:11 Ответить
І він даватиме....
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25.05.2020 14:34 Ответить
Увеличивать фискальное давление на бизнес в сегодняшних условиях,надо быть либо вредителем либо дегенератом !Давать больше прав налоговикам при том что они ни какой ответственности не несут за свои действия или бездействие,это то что происходит реально,это добивать мертвую экономику! Надо отменить НДС вообще,малые предприятия с оборотом до миллиона в год вообще освободить от каких либо налогов,только требовать платить нормальные зарплаты сотрудникам,а вместо харь налоговиков должен стоять компьютер!
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25.05.2020 14:11 Ответить
Придется платить налоги, придется...
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25.05.2020 14:11 Ответить
Ты, мальчик, декларацию хоть раз в глаза видел? Бизнес в ЕС уже обложен налогами и вывод средств уже облагается здесь сильнее чем в рашке, они просто хотят сделать невозможным ведение мелкого бизнеса в ес при гражданстве украины, а лошки типа тебя думают что чем хуже 'багатым' тем лучше. Такие герои как ты будут жить в дерьме и ничего в жизни не создадут, ни налогов ни рабочих мест, ничего кроме высера в косэментах. Типичный совок, - раб, рабов породишь рабом помрешь, недоукраинец.
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25.05.2020 14:29 Ответить
Пусть тебе короновирус налоги платит.
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25.05.2020 14:59 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев о скандальном налоговом законе №1210: "Не эскимо, чтобы всем нравиться" - Цензор.НЕТ 4883
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25.05.2020 14:12 Ответить
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25.05.2020 14:36 Ответить
Жрі-ТЄ ))))
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25.05.2020 14:16 Ответить
Привык у Бени эскимо сосать!!!
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25.05.2020 14:16 Ответить
Поясню, кто не в теме: это аналог эмиграции но в бизнесе, в один прекрасный момент вас настолько достает здешняя уродская бизнес среда что вы на законных основаниях отказываетесь от этого рабства и экономической тюрьмы, открываете компанию в США или Европе и ведете бизнес, а рарод нанимаете, например тут. Здесь платите налоги, в том числе с дивидендов и живете. Отличая тема для граждан стран 3го мира доказать умом и талантом что можете в ЕС вести бизнес. ********** вдруг захотелось влезть в доходы вашей европейской компании с которых вы уже заплатили здесь налоги (то что сняли) потомучто...нихрена. просто так. Потому что так сделали в сраной рашке. 1 в 1 закон отуда.
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25.05.2020 14:19 Ответить
Ты хоть сам понял что тут накарлякал?
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25.05.2020 14:20 Ответить
Да. То что ты не понимаешь как работают налоги и резидентство налоговое и компании это твой выбор, не понимаешь на срм в комментах.
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25.05.2020 14:32 Ответить
Клоун то что ты пишешь как дебил с псих больницы еще не значит что тебя не понимают!
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25.05.2020 14:38 Ответить
Если зебилоиды реально хотят облапошить таких идиотов как ты то как раз пришло время!
Ты чучело три слова в кучу слепить не можешь, а пытаешься рассказать о том как космические корабли бороздят просторы нашей вселенной!
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25.05.2020 14:40 Ответить
Людям в теме насрать чей портрет висит, главное развитие и защита интересов страны, людей, среднего класа.
Ты пришел сернуть. Просто у тебя фимоз головного мозга, при слове налоговая резиденция и двойное налогооблажение. Ты ботня которой нада на бобика или пороха срать, а тема не имеет значения.
Не растраивайся, будешь в 60 лет тоже коменты писать, полезная работа. допишешься что Аваков или Бойко станут президентом.
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25.05.2020 14:56 Ответить
Чел, прочел твои комменты - у тебя реально винегрет в голове!
Разве что выпускники Оксфорда смогут понять твой словесный понос...
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25.05.2020 15:50 Ответить
Его словесный понос сможет понять только психиатр высшей категории!
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25.05.2020 16:10 Ответить
Те кто в теме поймут, думаю понятно что я в ахере, но нет ни времени, ни желания объяснять с мобилы и прописывать трактат о налогах, экономике, управлении, капитале
То что они пропихивают - фактически эквивалент запрета международного бизнеса для среднего класса, это чудовищные потери для бюджета и выпиливание среднего класса, точнее принуждение вообще отказаться от налоговой резиденции здесь или уйти в десткую тень. Такая себе азаровщина на стероидах.
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25.05.2020 16:17 Ответить
Думаю что ты в ахере родился!!!
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25.05.2020 19:43 Ответить
Так по твоему это не зебилоиды виноваты??? С кем обьеденяться??? С дебилами как ты или с зебиламилишьбынепорошенко??? Пошли в н***й все вместе!
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25.05.2020 19:45 Ответить
Оо Господи, какое ты придурошное...!
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25.05.2020 16:11 Ответить
Тебя кроме "зебилоидов" и о том что они не правы чтото в жизни интересует? Здоровье близких, благосостояние твое и народа? Развитие страны? Победа над рашкой, хоЯбы экономическая? Нет, потому что ты умственно ребенок, тебе нада не объединятся со всем против госпидаров типа автора закона и олигархов, а мочить "зебилов" комментах, пусть хоть страна развалится, а если оных нету, то ты как дурачек когото типа меня так называешь живя в своем чернобелом местечковом мирке. Батарейка в матрице. Мы в разных измерениях живем. У меня есть временно выбранные чиновники, их всех нужно строть и развивать народ чтобы не голосовали за хер знает кого 30 лет и искать вещи которые народ объединяют.
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25.05.2020 16:31 Ответить
Меня интересует, когда дебилы как ты начнут писать что бы их могли понят нормальные и адекватные люди, как я, разумеется!
Надо специалиста с псих больницы что бы тебя понять! Задам пару вопросов, для написания диссертации по неадекватам!
1. хоЯбы экономическая? - что за ***** такая экономическая? Это в Гарварде такому обучают?
2. Нет, потому что ты умственно ребенок - это еще что за высер маразма?
3. тебе нада не объединятся со всем против гос*****ов типа автора закона и олигархов - откуда мне знать что ты не *****? Тут сначала надо все хорошенько прояснить, а потом уже принять решение, а то малоли!
4. то ты как дурачек когото типа меня так называешь живя в своем чернобелом местечковом мирке - тут согласен! Дурачек ты 100%!
5. Батарейка в матрице.- Нео там не встречал???
6. Мы в разных измерениях живем. - ну да,все психи так думают!
7. У меня есть временно выбранные чиновники, их всех нужно строть и развивать народ чтобы не голосовали за хер знает кого 30 лет и искать вещи которые народ объединяют. - Ну тут вообще жесть. Казнить нельзя помиловать!!!...
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25.05.2020 19:41 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев о скандальном налоговом законе №1210: "Не эскимо, чтобы всем нравиться" - Цензор.НЕТ 804
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25.05.2020 14:23 Ответить
А вот здесь я этово таварищя патдержу! Нарид должен быть сделан, независимо от того каким образом! Ноющий, измученный празднованием конца эпохи нищеты и извергающий пламя из нижнего полушария мозга зебил - вот тот показатель, по которому по достоинству можно будет оценить эпоху правления квартальных уполномоченных!
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25.05.2020 14:28 Ответить
Черти в аду котел с евреями охраняют, а холаинцами не охраняют, ведь они друг друга за ноги стаскивают назад чтоб никто не выбрался из чана с дерьмом. Трайбализм удел биомусора и духовно неполноценных с обоих сторон, вы, 90% такие нищие потому что глупые и душевнобольные, really.
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25.05.2020 14:46 Ответить
Ты чего сказать то хотел?
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25.05.2020 14:51 Ответить
Что интеллектуально тебе 12 лет.
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25.05.2020 15:00 Ответить
И это говорит "интелектуалл" который на прошлых выборах голосовал за клоуна!? Ты в свойом уме, Шарик?
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25.05.2020 15:08 Ответить
Из сортов говна Порох для меня менее вонючий чем Зеленский, но хуже обоих особый сорт - люди которые вместо того чтобы объединятся против олигархов, защиты среднего класа и оьычных людей, давления на зеленского в сторону ЕС 5 лет будут топить за то что "ха наголосовали". Топить строну чтобы комуто чтото доказать удел людей в развитии подростка или копеечных ботов, мне попути с теми кто способен дать отпор олигархам, а не поддерживать одного из них разваливая страну чтобы снова туда засунуть свалившуюся от провала реформ тушу. Да порох лучше, но это не мессия, а олигарх с тонной комплексов и коррупцией, проваливший судебную реформу - причину того почему нет и не будет даты вступления в ЕС.
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25.05.2020 15:27 Ответить
до чого ж мудра людина!
акт про капітуляцію теж не ескімо, так?
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25.05.2020 14:40 Ответить
А что есть те кому этот закон понравился? Вот интересно, хоть один отзовется?
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25.05.2020 14:41 Ответить
Заныли ограбленные Зеленским соевые. Так не хочется налоги платить
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25.05.2020 14:42 Ответить
а ти заплати двічі, якщо хочеться
ги
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25.05.2020 14:44 Ответить
Откуда у зебилоидов деньги? Их мечта была, жить на то что отберут у Порошенка.
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25.05.2020 14:48 Ответить
Ты Никонор не босой а анальный.
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25.05.2020 15:27 Ответить
Никонор, набридло вас ВаЗелинових утримувати. Самі ви без нас з голоду передохнете.
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25.05.2020 15:31 Ответить
Слуги уроды делают все для уничтожения малого и среднего бизнеса под дудку олигархов.
https://censor.net/comments/locate/3197452/019214ed-42f2-733f-8577-671608d4833a
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25.05.2020 14:49 Ответить
Гетманцев "9. Имеет корпоративные права и является одним из соучредителей ООО «М.С.Л.» - оператора украинских государственных лотерей.
Компания была создана в 1998 году на базе государственного оператора лотерей "Молодьспортлото". "М.С.Л." проводит самые популярные в Украине лотереи: "Лото-Забава", "Спортлига", "Мегалот". Президентом компании является Георгий Ложенко. Компания активно поддерживает различные социальные проекты." і так далі....https://ru.espreso.tv/article/2019/05/11/10_faktov_o_danyle_getmanceve_sovetnyke_zelenskogo_po_publychnym_fynansam_y_nalogooblozhenyyu десять фактів За своє життя Гетманец хоть якийсь продукт виробив, послугу реальну надав...?
Цей Закон № 1210 дуже швидко буде обліплений підзаконними суперечливими актами, роз'ясненнями-поясненнями податкової і т.д. і т.і. як лайно мухами. Якісь норми, як завжди, відтерміновані у часі.... Роби, як розумієш з першого липня, а штрафи - неминучі.
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25.05.2020 15:27 Ответить
Это тот хмыренок,который изучает российское законодательство и требует принятия в Украине законов скопированных с российских.Зелька туманоголовый,нам путинский агент в парламенте не нужен.
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25.05.2020 15:34 Ответить
Это приговор бизнесу в ес = возможности завести сюда кредиты и капитал = проигрыш рашке в экономической войне, такого ада даже в рашке нет, а ******** заспамила ветку.
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25.05.2020 15:47 Ответить
бизнес, ЕС,российское, кредитыкапитал, экономическая война, ад в рашке и самое не понятное что такое "********".
----------------------------------------------------------------------------------------------
Тут на ум только Лермонтов приходит!
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…
----------------------------------------------------------------------------------------------
Янукович ты штоле?
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25.05.2020 16:16 Ответить
Ой ржу не могу.......
Налоговый конекс Яныка!!!!! И базар чинуш тот же!!!!!! Еще "5 колонны и врагов нации" не хватает в базаре!
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25.05.2020 15:58 Ответить
Ще не встигло висохнути чорнило підписаного Закону ,а вже готують його зміни. ну хто тоді при владі--назвати дебілами це мало,во вони повні ідіоти ці "нові молоді обличчя"
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25.05.2020 17:12 Ответить
Хто отримає вигоду від ускладнення ведення підприємницької діяльності в Україні? Наші зовнішні і внутрішні вороги. Так чиї ці Слуги? Явно не українського народу.
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25.05.2020 17:56 Ответить
Издевается лишенец.
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25.05.2020 19:54 Ответить
Неужели непонятно Гетманцеву и прочим "гигантам зеленой мысли", что с таким налогообложением никакого развития экономики не может быть в принципе? На что они надеятся?
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25.05.2020 20:20 Ответить
Надеюсь, когда Зебила скинут - эта гнида не убежит...
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25.05.2020 22:09 Ответить
Эскимо по кацапцки мороженое.
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25.05.2020 23:26 Ответить
А шо они будут делать, если бизнес решит прикрыться и подождать нормального бизнес климата?
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26.05.2020 00:10 Ответить
Ага не эскимо... Зеленский рассказывал что они инвесторов в страну приведут. А на деле не то что сюда теперь никто не придёт, так ещё украинский бизнес уходит из страны в другие страны где налоговая нарузка адекватная.
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26.05.2020 00:45 Ответить
Это чмо запомнилось ещё тем,что предлагало восстановить подачу воды в крым. Теперь, это чмо, вызывает только неприязнь.
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26.05.2020 01:02 Ответить
Ну него на роже всё написано. Это такой типаж, чмо по-жизни. Что-то вроде Мураева или Дмитрия Крючкова.
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26.05.2020 04:53 Ответить
Этим дебилам ну как вариант для начала надо выучить , что такое кривая Лаффера и понять , что все их художества приведут к еще большей дырке в бюджете и как следствие голодным бунтам и повешенным слугам Бени на Майдане.
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26.05.2020 09:12 Ответить
 
 