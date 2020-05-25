"Слуга народа" Гетманцев о скандальном налоговом законе №1210: "Не эскимо, чтобы всем нравиться"
Бизнес всегда враждебно воспринимает любые налоговые нововведения, однако часть бизнес-ассоциаций поддержала законопроект №1210.
Об этом председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев сказал в интервью "Экономической правде".
"Бизнес выступил не только против. Ряд ассоциаций (например, СУП) выступили против, ряд ассоциаций выступили за. Украинский Совет бизнеса и Бизнес 100 выступили с очень взвешенными оценками. В Американской торговой палате и Европейской бизнес ассоциации тоже сказали, что что-то им нравится, а что-то не нравится. Но налоговый закон - это не эскимо, чтобы всем нравиться. Любые налоговые нововведения всегда воспринимаются бизнесом в штыки. И это нормально", - сказал Гетманцев, комментируя подписание президентом закона о поправках в Налоговый кодекс.
Он отметил, что закон вступает в силу с момента опубликования. Некоторые его части начнут действовать с 1 января 2021 г., некоторые - с июля 2020-го. По словам автора законопроекта, сейчас рассматривается возможность переноса срока начала действия положений, касающихся контролируемых иностранных компаний (КИК), еще на год (на январь 2022).
Напомним, 16 января 2020 парламент одобрил во втором чтении и в целом скандальный законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".
В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины назвали законопроект №1210 "налоговым террором".
Эксперты Союза украинских предпринимателей предостерегали, что часть нововведений, предусмотренных законопроектом, существенно увеличивают фискальное давление на предпринимателей и может негативно сказаться на условиях ведения бизнеса в Украине.
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- В Україні стрімко падає якість охорони здоров'я, зростають захворюваність та смертність, але міністерство охорони здоров'я є...
-В Україні стрімко зростає корупція і контрабанда , але міністерств охорони корупції і контрабанди - немає...
- То може для знищення корупції і контрабанди слід заснувати ще й міністерство охорони корупції та контрабанди?
Ты чучело три слова в кучу слепить не можешь, а пытаешься рассказать о том как космические корабли бороздят просторы нашей вселенной!
Ты пришел сернуть. Просто у тебя фимоз головного мозга, при слове налоговая резиденция и двойное налогооблажение. Ты ботня которой нада на бобика или пороха срать, а тема не имеет значения.
Не растраивайся, будешь в 60 лет тоже коменты писать, полезная работа. допишешься что Аваков или Бойко станут президентом.
Разве что выпускники Оксфорда смогут понять твой словесный понос...
То что они пропихивают - фактически эквивалент запрета международного бизнеса для среднего класса, это чудовищные потери для бюджета и выпиливание среднего класса, точнее принуждение вообще отказаться от налоговой резиденции здесь или уйти в десткую тень. Такая себе азаровщина на стероидах.
Надо специалиста с псих больницы что бы тебя понять! Задам пару вопросов, для написания диссертации по неадекватам!
1. хоЯбы экономическая? - что за ***** такая экономическая? Это в Гарварде такому обучают?
2. Нет, потому что ты умственно ребенок - это еще что за высер маразма?
3. тебе нада не объединятся со всем против гос*****ов типа автора закона и олигархов - откуда мне знать что ты не *****? Тут сначала надо все хорошенько прояснить, а потом уже принять решение, а то малоли!
4. то ты как дурачек когото типа меня так называешь живя в своем чернобелом местечковом мирке - тут согласен! Дурачек ты 100%!
5. Батарейка в матрице.- Нео там не встречал???
6. Мы в разных измерениях живем. - ну да,все психи так думают!
7. У меня есть временно выбранные чиновники, их всех нужно строть и развивать народ чтобы не голосовали за хер знает кого 30 лет и искать вещи которые народ объединяют. - Ну тут вообще жесть. Казнить нельзя помиловать!!!...
акт про капітуляцію теж не ескімо, так?
ги
https://censor.net/comments/locate/3197452/019214ed-42f2-733f-8577-671608d4833a
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Цей Закон № 1210 дуже швидко буде обліплений підзаконними суперечливими актами, роз'ясненнями-поясненнями податкової і т.д. і т.і. як лайно мухами. Якісь норми, як завжди, відтерміновані у часі.... Роби, як розумієш з першого липня, а штрафи - неминучі.
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Тут на ум только Лермонтов приходит!
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…
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Янукович ты штоле?
Налоговый конекс Яныка!!!!! И базар чинуш тот же!!!!!! Еще "5 колонны и врагов нации" не хватает в базаре!