"Слуга народа" Гетманцев о скандальном налоговом законе №1210: "Не эскимо, чтобы всем нравиться"

Бизнес всегда враждебно воспринимает любые налоговые нововведения, однако часть бизнес-ассоциаций поддержала законопроект №1210.

Об этом председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев сказал в интервью "Экономической правде".

"Бизнес выступил не только против. Ряд ассоциаций (например, СУП) выступили против, ряд ассоциаций выступили за. Украинский Совет бизнеса и Бизнес 100 выступили с очень взвешенными оценками. В Американской торговой палате и Европейской бизнес ассоциации тоже сказали, что что-то им нравится, а что-то не нравится. Но налоговый закон - это не эскимо, чтобы всем нравиться. Любые налоговые нововведения всегда воспринимаются бизнесом в штыки. И это нормально", - сказал Гетманцев, комментируя подписание президентом закона о поправках в Налоговый кодекс.

Он отметил, что закон вступает в силу с момента опубликования. Некоторые его части начнут действовать с 1 января 2021 г., некоторые - с июля 2020-го. По словам автора законопроекта, сейчас рассматривается возможность переноса срока начала действия положений, касающихся контролируемых иностранных компаний (КИК), еще на год (на январь 2022).

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Напомним, 16 января 2020 парламент одобрил во втором чтении и в целом скандальный законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины назвали законопроект №1210 "налоговым террором".



Эксперты Союза украинских предпринимателей предостерегали, что часть нововведений, предусмотренных законопроектом, существенно увеличивают фискальное давление на предпринимателей и может негативно сказаться на условиях ведения бизнеса в Украине.