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Новости Коронавирус и карантин
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Директора лабораторного центра в Днепре Штепу уволили из-за искажения результатов тестов на COVID-19

Директора лабораторного центра в Днепре Штепу уволили из-за искажения результатов тестов на COVID-19

Руководителя Днепропетровского областного лабораторного центра Александра Штепу обвинили в искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус и уволили с должности.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета, передает Цензор.НЕТ.

"В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID-19. Как результат работы комиссий – увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу", - говорится в сообщении.

Минздрав временно назначил на эту должность Инну Похмурко, которая была заместителем директора, заведующего отделом физических и химических факторов.

В пресс-службе отметили, что работа лабораторного центра уже налажена. За выходные дни в лаборатории провели около 1000 проб.

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Днепр (4408) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Штепы они все такие!
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25.05.2020 14:30
+9
Штепа. Залётная фамилия. Я бы с такой даже в сторожа не взял..
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25.05.2020 14:31
+6
Таааккк, а кто там у нас из непристроенных родственников друзей кварталовцев ещьо осталса?...
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25.05.2020 14:31
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Штепы они все такие!
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25.05.2020 14:30 Ответить
да и тесты 1982 года
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25.05.2020 14:31 Ответить
Штепа. Залётная фамилия. Я бы с такой даже в сторожа не взял..
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25.05.2020 14:31 Ответить
та старьій он уже. такие не могут бьістро и по-другому, а как привьікли.
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25.05.2020 15:47 Ответить
Таааккк, а кто там у нас из непристроенных родственников друзей кварталовцев ещьо осталса?...
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25.05.2020 14:31 Ответить
Во время эпидемии-это должно УК преследоваться...
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25.05.2020 14:31 Ответить
не написано які саме неправильності. або він осознано або от совкової тупості.
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25.05.2020 15:48 Ответить
ну так в какую сторону занижал
не написали
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25.05.2020 14:31 Ответить
а что? есть какие-то варианты при кацапо-совковом ************ и правительстве?
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25.05.2020 14:55 Ответить
Позавчера меняющиеся картинки от МОЗ по Днепропетровской области по количеству проведенных тестов интересно было наблюдать - как на базаре "цену" сбивали, начали с 12,15 тыс., а закончили 11,39. Сегодня уже 10,91.
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25.05.2020 15:13 Ответить
Сын или внук?!
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25.05.2020 14:33 Ответить
Как ляшко - диагноз.
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25.05.2020 14:38 Ответить
Атєц
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25.05.2020 14:51 Ответить
была такая мысль.молодой сильно
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25.05.2020 15:27 Ответить
Крёстный ???
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25.05.2020 15:35 Ответить
А при ******* ушел бы на повышение
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25.05.2020 14:37 Ответить
БратЄльнік Шо лє?
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25.05.2020 14:46 Ответить
Виникло подозрение и уволили. Где ваши доказательства а то по делу шеремета тоже подозрение.
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25.05.2020 15:16 Ответить
Так он занижал или завышал данные?Где конкретика?
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25.05.2020 15:31 Ответить
Мафия, ...лять...
А шо, не ???
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25.05.2020 15:34 Ответить
Щось, думаю, тут не так. Ага, он воно шо: аналіз підписує лаборант, який його й робив. А диретор аналізів ніби ж не робить. І навіть Інна Похмурко (!!!) їх не робить. ТО чому звільнили директора, а не лаборанта (-тів)? Чи він їх примушував фальсифікувати дані?
Схоже, що директор якраз не хотів фальсифікувати. Бо лаборанту за фальсифікацію треба б заплатити (який дурень безплатно ризикуватиме роботою чи й свободою?).
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25.05.2020 15:44 Ответить
так ІТОГО за сутки проходить через начальника, хіба ні? він і може приписати або стерти.
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25.05.2020 15:50 Ответить
Звичайно ж може. але тоді чому за фальсифікацію не відкрите кримінальне провадження? А, як так думаю, тому, що суд не візьме до розгляду таке звинувачення. Лаборанти як свідки не підтвердять.
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26.05.2020 07:16 Ответить
все фигня!
Петровка опять гудит!!!!
(от честно...скучал за этим)
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25.05.2020 16:24 Ответить
Директора лабораторного центру в Дніпрі Штепу звільнили через спотворення результатів тестів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3460http://video.i.ua/user/1911/47317/477754/
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25.05.2020 16:27 Ответить
Не верю! Инвесторы ввалили сотни миллионов долларов в лабораторию под руководством мудака?! Мэр купил, и передал самую совершенную передвижную лабораторию! Вы что, думаете , что они идиоты??? Идиоты в ОГА и в МВД, и в ОП. Эти твари мутят бизнес... Всё есть, всё работает, почему не хапнуть? Тварь в президентском кабинете, всё никак не нажрётся! Зелёные твари, в эту лабораторию не дали ни копейки!!! Это рейдерский захват! Под патронатом янелоха. Будьте вы прокляты, зелёные *****!
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25.05.2020 21:01 Ответить
 
 