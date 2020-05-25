Директора лабораторного центра в Днепре Штепу уволили из-за искажения результатов тестов на COVID-19
Руководителя Днепропетровского областного лабораторного центра Александра Штепу обвинили в искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус и уволили с должности.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета, передает Цензор.НЕТ.
"В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID-19. Как результат работы комиссий – увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу", - говорится в сообщении.
Минздрав временно назначил на эту должность Инну Похмурко, которая была заместителем директора, заведующего отделом физических и химических факторов.
В пресс-службе отметили, что работа лабораторного центра уже налажена. За выходные дни в лаборатории провели около 1000 проб.
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А шо, не ???
Схоже, що директор якраз не хотів фальсифікувати. Бо лаборанту за фальсифікацію треба б заплатити (який дурень безплатно ризикуватиме роботою чи й свободою?).
Петровка опять гудит!!!!
(от честно...скучал за этим)