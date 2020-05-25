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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине должен быть создан единый центр по изучению инфекционных болезней, - Данилов

В Украине должен быть создан единый центр по изучению инфекционных болезней, - Данилов

В Украине должен быть создан единый информационно-аналитический центр по изучению инфекционных болезней и патогенов, их вызывают.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с директором Института молекулярной биологии и генетики Михаилом Тукало.

Во время встречи был обсужден широкий круг вопросов о ходе пандемии коронавирусной болезни в мире и в Украине, расчетов прогноза пандемии, а также мер, принимаемых украинской властью для противодействия Covid-19.

Данилов подчеркнул важность проведения в контексте обеспечения биологической безопасности государства комплексных научно-исследовательских работ по изучению инфекционных болезней и патогенов, которые их вызывают.

Секретарь СНБО Украины отметил необходимость координации обмена соответствующей информацией отечественными лабораториями микробиологического профиля и создание единой информационной базы, к которой будут иметь доступ такие лаборатории.

Директор Института молекулярной биологии и генетики, в свою очередь, отметил, что его сотрудники изучают распространение коронавирусной инфекции и мировой опыт борьбы с Covid-19.

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Он отметил, что возглавляемый им институт первым в Украине разработал отечественную тест-систему для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по выявлению коронавирусной инфекции. Тукало сообщил, что коллектив института, проанализировав опыт применения этих тест-систем, готов начать разработку новых комплексных тест-систем, которые, по его словам, должны быть максимально простыми в использовании.

Директор Института подчеркнул, что нужно непременно отслеживать динамику эволюции и мутаций коронавируса SARS-CoV-2, чтобы вовремя модернизировать тест-системы для его обнаружения.

По итогам встречи Секретарь Совета поручил создать рабочую группу с привлечением специалистов государственных учреждений и научно-исследовательских институтов, которая будет изучать вопрос создания единого информационно-аналитического центра по изучению инфекционных болезней и патогенов, которые их вызывают.

Справка: В январе с.г. в соответствии с поручением Секретаря СНБО Украины Данилова Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины начал работу по созданию лабораторного варианта отечественной тест-системы для диагностики коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019.

13 марта с.г. Указом Президента Украины №87 введено в действие решение СНБО Украины от 13 марта 2020 года "О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Согласно этому решению Кабинету Министров Украины было поручено в установленном порядке принять меры по безотлагательному финансированию изготовления Институтом молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины не менее чем 200 000 тестов для ПЦР-диагностики COVID-19.

Данилов Алексей (1066) инфекции (154) карантин (16729) СНБО (4431) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
просто перлы, а не анонсы.
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25.05.2020 14:40
+3
В Украине должен быть создан единый центр по изучению инфекционных болезней, - Данилов - Цензор.НЕТ 9630
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25.05.2020 14:43
+3
В Украине должен быть создан единый центр по изучению инфекционных болезней, - Данилов - Цензор.НЕТ 8430
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25.05.2020 14:47
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просто перлы, а не анонсы.
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25.05.2020 14:40 Ответить
А медичні університети по всій країні, а медичні інститути, а наукові заклади НАН України для чого існують? Данілов може нарешті почне наводити порядок в існуючих закладах а не буде закликати створювати нові безглузді організації? Поставте завдання існуючим закладам, виділіть фінансування! РНБОУ перетворилось на безглуздий орган! Данілова потрібно знімати і призначати секретарем РНБОУ Міхеїла Саакашвілі.
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25.05.2020 14:43 Ответить
В Украине должен быть создан единый центр по изучению инфекционных болезней, - Данилов - Цензор.НЕТ 9630
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25.05.2020 14:43 Ответить
В Украине должен быть создан единый центр по изучению инфекционных болезней, - Данилов - Цензор.НЕТ 8430
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25.05.2020 14:47 Ответить
порвало
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25.05.2020 14:50 Ответить
Ще треба створити "єдині центри" з хірургічних і психіатричних захворювань .
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25.05.2020 15:06 Ответить
ніхто нічого не робитиме
через тиждень зебіли про це забудуть, але залишиться відчуття, що зедрисня дбає про їх здоров'я
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25.05.2020 14:42 Ответить
Порядок
И
Законность
Демократический
Единый
Центр???
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25.05.2020 14:43 Ответить
Правильно. Всі позакривати і створити єдиний. Так дешевше. І сказати їм, шоби бистро там всі інфекційні хвороби порішали. А то народу надоїло, панімаєш...
Дебіли в пінжаках наступають. Тікай хто може!
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25.05.2020 14:45 Ответить
Під керівництвом американських вчених!
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25.05.2020 14:47 Ответить
О, тот редкий случай, когда я согласен.
Наши околобиологические институты - синекура для блатных.
Что то там типа гидробиологии (сейчас не помню). Каждый год экспедиции всем институтом семьями в район Каховки и т.п. на пароходике с люкскаютами.
Собирают грибы, ловят рыбу, готовят ролики для ТВ о грибах.
Эти люди могут решать проблемы?

Скажу больше, в году, когда брата первого директора института якобы расстреляли, как выдающегося поэта, он получил академика, организовал институт, принял на работу на профессорские должности всю свою родню, в том числе и "вдову".
Извините, но все в курсе, что делали с семьями врагов народа...
А в году так 1961-м некто неизвестный приехал хз откуда, женился на "вдове" и усыновил детей.
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25.05.2020 14:57 Ответить
настало время ах.....ительных историй. Знаю его лично. Крупный спец по рассказам о том как "домкрат падает стремительным бушпритом"
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25.05.2020 14:48 Ответить
румпельштільцхеном
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25.05.2020 14:49 Ответить
а врачи должны получать 1000 баксов минимум.
дороги должны быть без ям. пенсии достойные.
короче, все знают как должно быть, но никто так не делает
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25.05.2020 14:49 Ответить
Пусть сделают среднюю зарплату врачей хотя бы как в Беларуси - примерно 11500 грн. (по нынешнему курсу). Там на медицину, на системе Семашко, выделяется около 8,5% ВВП, а не 2,9%, как у нас в "реформированной".
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25.05.2020 15:18 Ответить
Создание такого единого "центра по изучению" - не более чем свойственная любой бюрократии плодить бюрократию. Есть много давно написанных статей о том, что бюрократическим образованиям свойственно увеличение численности. При том, что никакой лабораторной базы новый центр иметь не будет, а будут создавать бумажки.
Мир давно вступил в информационную эпоху, которая означает, что для создания базы данных совсем не обязательно создавать новое учреждение. Достаточно практические и теоретические данные, полученные в разных институтах, расположить в интернете (например, в "облаке"). Вот и всё, что нужно.
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25.05.2020 15:41 Ответить
Они просто никогда не читали принципы Питера и законы Паркинсона.
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25.05.2020 16:06 Ответить
Нам нужен центр по изучению главзебилов - этого будет достаточно.
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25.05.2020 16:23 Ответить
Не страдайте фігнею. У Супрун в її реформі був проект ЦКЗ, а ще там була система лабораторій - правда це здається була 4 ланка реформи. Реалізуйте їх, а не розробляйте проект з початку.
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25.05.2020 16:35 Ответить
Это все кабинетный блеф от грантоедов, без практического опыта. Нужно было просто осовременить проверенную временем систему Семашко, как это успешно сделали беларусы.
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25.05.2020 16:45 Ответить
Це те гавно що було в совку? Це те коли не було вибору лікарств та всі лікувались вушною сіркою, каланхоє, йодною сіточкою, зеленкою та зірочкою? Ні я не кажу що не було безкоштвоного лікарства, воно було, но його було тільки декілька позицій.
А чого були варті закриті лікарні для членів кпсс та приближених... Тому йди на х****.
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25.05.2020 21:48 Ответить
 
 