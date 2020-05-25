В Украине должен быть создан единый центр по изучению инфекционных болезней, - Данилов

В Украине должен быть создан единый информационно-аналитический центр по изучению инфекционных болезней и патогенов, их вызывают.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с директором Института молекулярной биологии и генетики Михаилом Тукало.

Во время встречи был обсужден широкий круг вопросов о ходе пандемии коронавирусной болезни в мире и в Украине, расчетов прогноза пандемии, а также мер, принимаемых украинской властью для противодействия Covid-19.

Данилов подчеркнул важность проведения в контексте обеспечения биологической безопасности государства комплексных научно-исследовательских работ по изучению инфекционных болезней и патогенов, которые их вызывают.

Секретарь СНБО Украины отметил необходимость координации обмена соответствующей информацией отечественными лабораториями микробиологического профиля и создание единой информационной базы, к которой будут иметь доступ такие лаборатории.

Директор Института молекулярной биологии и генетики, в свою очередь, отметил, что его сотрудники изучают распространение коронавирусной инфекции и мировой опыт борьбы с Covid-19.

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Он отметил, что возглавляемый им институт первым в Украине разработал отечественную тест-систему для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по выявлению коронавирусной инфекции. Тукало сообщил, что коллектив института, проанализировав опыт применения этих тест-систем, готов начать разработку новых комплексных тест-систем, которые, по его словам, должны быть максимально простыми в использовании.

Директор Института подчеркнул, что нужно непременно отслеживать динамику эволюции и мутаций коронавируса SARS-CoV-2, чтобы вовремя модернизировать тест-системы для его обнаружения.

По итогам встречи Секретарь Совета поручил создать рабочую группу с привлечением специалистов государственных учреждений и научно-исследовательских институтов, которая будет изучать вопрос создания единого информационно-аналитического центра по изучению инфекционных болезней и патогенов, которые их вызывают.

Справка: В январе с.г. в соответствии с поручением Секретаря СНБО Украины Данилова Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины начал работу по созданию лабораторного варианта отечественной тест-системы для диагностики коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019.

13 марта с.г. Указом Президента Украины №87 введено в действие решение СНБО Украины от 13 марта 2020 года "О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Согласно этому решению Кабинету Министров Украины было поручено в установленном порядке принять меры по безотлагательному финансированию изготовления Институтом молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины не менее чем 200 000 тестов для ПЦР-диагностики COVID-19.