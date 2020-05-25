Начался отбор кандидатов на назначение стипендий имени Героев Небесной Сотни, - Минобразования

Студенты, которые своей активной гражданской позицией утверждают идеалы и ценности Революции Достоинства, получат академические стипендии, основанные в честь 10 молодых Героев Небесной Сотни

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Сбор кандидатов на назначение стипендий продлится до 1 июля 2020 года.

От каждого заведения можно делегировать одного студента.

Отбор кандидатов осуществляет высший коллегиальный орган студенческого (курсантского) самоуправления по результатам зимней сессии из числа:



- студентов, имеющих значительные успехи в обучении и / или научной, общественной, спортивной (творческой) деятельности и получили право на академическую стипендию, занимающих рейтинговые позиции в пределах 10% первых по рейтингу;

- курсантов, достигших значительных успехов в учебе и / или научной, общественной, спортивной (творческой) деятельности, имеющих примерную военную дисциплину.

Стипендии будут выплачиваться в течение учебного года, начиная с 1 сентября, при условии подтверждения права кандидатов на академическую стипендию по итогам летней сессии. Стипендии для студентов учреждений III уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню "младший специалист" или "бакалавр", составят 2 130 грн, для студентов высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации, научных учреждений, обучающихся по образовательно-квалификационному уровню "Бакалавр" или "Магистр" - 2480 грн, а для курсантов - в размере 2027 грн в месяц.

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