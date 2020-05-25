РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5815 посетителей онлайн
Новости
14 936 78

Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго". ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского

Приватизация "Центрэнерго" - это первый шаг к ликвидации одной из самых одиозных схем, когда государство финансирует планово убыточное предприятие на миллиарды.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Это дело является одним из самых ярких примеров приватизации одного из кусков государства одним из олигархов. Напомню, что 4 марта Кабмин опубликовал решение об увольнении директора "Центрэнерго" Потапенко, "понятного" Игорю Коломойскому, и назначении нового директора. Но с того времени Кабмин не может добиться исполнения решения - потому что различные суды останавливают его вступление в силу. Заседания не раз переносились из-за "минирования" по телефону неизвестными. Также срывались "минерами" заседания наблюдательного совета ЦЭ в Фонде госимущества", - рассказал журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд, несмотря на сообщение о минировании, разблокировал назначение нового директора Центрэнерго. Теперь "заминировали" ФГИ, - Сенниченко. ФОТО

"Было очевидно, что президент Зеленский не способен обеспечить исполнения решений своего правительства. Но вот сегодня произошли перемены. Зеленский все-таки дал команду, Офис Президента что-то там подшаманил, и Шестой апелляционный суд принял решение в пользу Фонда госимущества Украины, решение о смене директора "Центрэнерго" вступило в законную силу. Причем сегодня Шестой апелляционный также был "заминирован", однако в это раз судьи нашли возможность не переносить заседание, и вынесли решение", - добавил Бутусов.

Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского Центрэнерго. ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов 01

"Теперь неизвестные "заминировали" уже сам Фонд госимущества, который обязан исполнять решение суда. Руководство ФГИ находится на улице", - отметил он.

"Что дальше? Промедление недопустимо. Если власть дееспособна, то сегодня исполнительная служба, Фонд госимущества в сопровождении полиции должны сменить директора Потапенко", - акцентировал журналист.

"По плану приватизации ФГИ обязано ввести на предприятие менеджемент, который обязан подготовить предприятие к продаже. Приватизация "Центрэнерго" - это первый шаг к ликвидации одной из самых одиозных схем, когда государство финансирует планово убыточное предприятие на миллиарды, и при этом долги нарастают, а менеджеры при Порошенко работали в интересах Кононенко и Кропачева, при Зеленском - в интересах Коломойского, даже не пытаясь изменить ситуацию. Надеюсь, что Зеленский меняет менеджмент именно для приватизации, а не для того, чтобы снова передать "Центрэнерго" каким-то другим знакомым олигархам, которым он что-то должен, иначе замена шила на мыло усугубит проблемы и убытки на порядок. Скорость принятия решений по смене директора показывает насколько зависим президент от влияния олигархов, и насколько медленно власть добивается исполнения уже принятых постановлений своего правительства. Посмотрим, куда будут рулить теперь", - резюмировал Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ

Отметим, что с начала марта ФГИ не может выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго".

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Коломойский Игорь (1791) Бутусов Юрий (4351) Центрэнерго (115) ФГИУ (664)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго". ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6335
показать весь комментарий
25.05.2020 14:52
+20
У вас был Президент ,но вы решили ,что клоун лучше.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:03
+15
А можно и так
Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго". ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6086
показать весь комментарий
25.05.2020 15:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ой бубочка ой родненький красавчик, такой шикарный подарок бенечке сделал)) осталось АЭС приватизировать и можно собирать чюмаданы.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:31 Ответить
Лысому передаст. Или сивохе.
показать весь комментарий
25.05.2020 14:52 Ответить
А ты хотел чтобы Петушенку?
показать весь комментарий
25.05.2020 15:12 Ответить
Нет. Хотел бы тоже поворовать, пусть мне передаст.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:14 Ответить
Петушенко,это ты?
показать весь комментарий
26.05.2020 08:04 Ответить
Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго". ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6335
показать весь комментарий
25.05.2020 14:52 Ответить
Розбірки між олігархами.... Українці як грабувалися на мільярди так і будуть грабуватися... Доки в нас будуть такі виборці, що голосують за ручних клоунів, доти матимемо таку ситуацію... В нас таких виборців приблизно 75-80% нажаль...
показать весь комментарий
25.05.2020 14:55 Ответить
Такі виборці будуть завжди, доки загальновиборча система не зміниться на іншу, при якій право голосу потрібно буде певним чином заслужити
показать весь комментарий
25.05.2020 15:04 Ответить
Яким "чином"? Стати дякулою Петра Олексійовича?
В Україні з 1991 року ніхто не рахувався і не рахується з виборцями.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:11 Ответить
як? бути донором державного бюджету, а не реципієнтом
показать весь комментарий
25.05.2020 17:22 Ответить
Ваш кандидат? Только сразу не Петя потому что при нем была не лучше ситуация с тем же Центрэнерго..
показать весь комментарий
25.05.2020 15:14 Ответить
А ну предложи?Кто твой кандидат?
показать весь комментарий
25.05.2020 15:28 Ответить
Только Петя, остальные все спят и видят передать Украину на блюдечке пуйлу.
И получается, что 73% таки именно этого и хотят.
показать весь комментарий
25.05.2020 16:36 Ответить
Можно еще Яценюка, Турчинова, Ирину Геращенко. Они тоже проевропейские на 100%
показать весь комментарий
25.05.2020 16:38 Ответить
ПАО "Центрэнерго" в 2017 году увеличило чистую прибыль в 4,9 раза (на 1 млрд 504,196 млн грн) по сравнению с 2016 годом - до 1 млрд 891,063 млн грн,
показать весь комментарий
25.05.2020 16:40 Ответить
В 2017 при кровавом барыжном режиме Центрэнерго получил почти 2 млрд чистой прибыли, а при "честнейшей Бубочке " уже 3 млрд убытков
показать весь комментарий
25.05.2020 16:39 Ответить
А можно и так
Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго". ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6086
показать весь комментарий
25.05.2020 15:10 Ответить
Можешь прикрывать лавочку, вы обстранились на весь мир со своей патриотикой. Заткни вонючий рот, ты уже использованный РЕЗИНКА.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:11 Ответить
Зедебил?
показать весь комментарий
26.05.2020 08:06 Ответить
нє вєрю, ой нє вєрю
показать весь комментарий
25.05.2020 15:00 Ответить
Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго". ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7846
показать весь комментарий
25.05.2020 15:01 Ответить
У вас был Президент ,но вы решили ,что клоун лучше.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:03 Ответить
У этой страны еще небыло Президента, были президенты, актеры, аматоры, сейчас актер по призванию, но Президента небыло, народ его не заслужил.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:59 Ответить
Порох был не просто Президент, а ПРЕЗИДЕНТ.
Но зебильные хомяки этого не оценили, потому, что они в состоянии ценить только хавку и зомбоящик с 95кварталом и Г+Г
показать весь комментарий
25.05.2020 16:42 Ответить
Вы не говнилье работаете? Мой Президент бриллиантовых бы не покрывал и суд. Реформу не развалил бы, в ГП бы чмо не назначил. Тогда и у малороса небыло бы шансов. Для тебя это не важно, а я Знаю что это не менее важно чем восстанавливать армию. У нас разный уровень чистоплотности просто.
показать весь комментарий
25.05.2020 16:59 Ответить
Что с вас лизоблюдов взять, у здорового украинца президент выборный чиновник, а для вас порох-бахши, более того вы настолько ограничены что сразу отправляете коменты в спам, потому что знаете что правда колится. Вы такое же говно как кремлеботы, доиграетесь с тем что при всех победах раболемпных тут и на ФБ выберут Бойко или рабиновича и этр будет ваша вина, это вы виноваты в пободе щеленского, не меньше чем те кто наивно отдел за него голос.
показать весь комментарий
25.05.2020 17:04 Ответить
Шарик не ругайся,это уровень зебосоты.А ты вроде как под умного аналитика косишь.Предложи свой вариант.
показать весь комментарий
26.05.2020 08:10 Ответить
Ну и ты решил, что клоун будет "чистоплотнее". Много размышлял пока пришел к такому выводу? Не на "говнилье" работаешь?
показать весь комментарий
25.05.2020 17:11 Ответить
Говнилье это вы - дегустатор сортов говна, у вас меню из Порошенко и Зеленского и все люди должны быть анальным рабом и фанатиком одного из них. Я смотрю на вас как на насекомое, типичный продукт нашего образования и мечта олигархов.
показать весь комментарий
25.05.2020 17:21 Ответить
Да ты еще глупее, чем я думала. При чем тут фанатизм вообще? Может во втором туре был еще кто-то кроме Пороха и комика? Выбирать то нужно было из двоих или нет?
Ну так будьте счастливы, хавайте. Порох хотя бы вел страну в европу, а этот рассадил во власть кремлевскую агентуру.
показать весь комментарий
25.05.2020 18:31 Ответить
Шарик ,который не из го-на,ты смотрю еще тот спец дегустации .Расскажи какой кал вкуснее?
показать весь комментарий
26.05.2020 08:12 Ответить
Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України"
показать весь комментарий
25.05.2020 15:29 Ответить
Да ладно? Вы тоже так орали когда порох был у власти, но мимо вас прошмыгнул клоун и занял место)
показать весь комментарий
25.05.2020 15:47 Ответить
Та ну! Ми вже декілька разів "епічно " зносили Кучму, Овоща, Пєтю... але ж "мудрий нарід" знову наступає на ті ж самі граблі і обирає ще гірших ніж були. Ви думаєте ЗЕгенерат це дно? Ще ні... бо ще не їмо власних дітей... Мабуть в цьому і є єдиний прояв радикалізму в Україні - знайти і обрати в президенти найтупіше жидівське падло і зникнути з історії...
показать весь комментарий
25.05.2020 15:59 Ответить
Так про всех президентов говорили итог известен.
показать весь комментарий
25.05.2020 16:09 Ответить
сирман ты это к чему.? штаны маланские с утра проверял?
показать весь комментарий
25.05.2020 15:02 Ответить
Может вопрос не в предприятии, а в менеджменте и руководстве? Надо туда осветителя сцены с "95 квартала" директорам назначить и все сразу наладится. Вот Баканов СБУ руководит и ничего.Пятая колонна с Медведчуками и Рабиновичами, Портновыми всякими так "бояться", что постоянно в гости к врагам летают
Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго". ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7354
показать весь комментарий
25.05.2020 15:05 Ответить
Вот мне интересно, почему порохоботы никогда не выставляют и не обсуждают Ахметова и его *бизнес*? Может потому что они все вместе с Петькой кормятся из одного корыта?
показать весь комментарий
25.05.2020 15:15 Ответить
А чий зараз премьєр-міністр? Його теж порох призначив?
показать весь комментарий
25.05.2020 15:21 Ответить
Принятие любых решений против Бени активно саботируется, эти минеры из той же банды что подавали тысячи правок к закону о банках.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:07 Ответить
Так в банде "стадо недоумков" раскол? А как же монобольшинство? Все?
показать весь комментарий
25.05.2020 15:15 Ответить
Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго". ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7134
показать весь комментарий
25.05.2020 15:08 Ответить
Беня давно уже проиграл битву, можно поспорить что новый владелец будет из окружения Ахметова.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:10 Ответить
Коломойский.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:54 Ответить
Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго". ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5350
показать весь комментарий
25.05.2020 15:10 Ответить
Інтєрєсний художнік.Типу Ключника.І карікатурки одночасно почали малювати. Тільки про Ключника хоч щось відомо,а от хто цей дядя ,і чому змінив стиль малювання ?
А на зєлєнского в нього карікатури є ?
показать весь комментарий
25.05.2020 15:37 Ответить
Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго"
и передать его Ахметову
Было плохо-будет еще хуже
показать весь комментарий
25.05.2020 15:17 Ответить
Проблема в том ЦЭ никогда не принадлежал Коломойскому, аыли другие схемы. Может проще сломать схемы, чем продавать предприятие. И согласен. 90% того что акции купит рыжий
показать весь комментарий
25.05.2020 15:26 Ответить
19 мая 2020 г https://twitter.com/tZEinform/status/1262754932119138304?s=20 Ахметов отказался от предложения Зеленского купить ГП "Центроэнерго". С начала года убытки ГП "Центроэнерго" от продажи электроэнергии по заниженным ценам предприятиям, Коломойского составили 1,107 млрд. гривен.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:41 Ответить
И как это противоречит моим тезисам. Сейчас уберут Коломойского с его интересами, отрегулируют цены на электричество. И будет порядок. А убытки останутся государству. Ваш комент просто лишний раз подтверждает, что Ахметов не дурак
показать весь комментарий
25.05.2020 15:47 Ответить
Зєля кинув Бєню, бо Бєні скоро кирдик - від ФБР йому ніде не зачаїтись, а Бубочці потрібні надійні покровителі, тому вась-вась з Ахмєтовим - це файний кейс. Скоро всі побачимо як Г+Г почне поливати Зе лайном.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:27 Ответить
Так могут рассуждать только зедебилы.Как тот который президент ,может сам себя кинуть.Или ты думаешь до сих пор ,что президент зеля?
показать весь комментарий
26.05.2020 08:19 Ответить
Пока отберет, Беня 100 млд. долгов оставит после своего управления. А ви кажете не крадуть. Не на пряму, але крадуть ще й як.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:31 Ответить
пейсы крутятся - деньги мутятся...
при чем по фиг чьи пейсы... а вот деньги из карманов плебса вынимаются...
показать весь комментарий
25.05.2020 15:31 Ответить
Может Клоуну нужно не бороться с последствиями, а устранить саму причину?
Или кишка тонка на хозяина наезжать?
показать весь комментарий
25.05.2020 15:52 Ответить
Сколько людей готовы ехать к Мойше в гости? Никако1 политики, никаких полит флагов кроме Украины и ЕС. Пора забирать свою страну у пары уродов, если среди 40 лямов не найдется 1000 думающих и свободных то страна не заслуживает существовать.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:55 Ответить
Не переворачивайте с ног на голову. Страна в любом случае заслуживает на существование. Но двух уродов необходимо как можно быстрее убрать. Но законным путем.
показать весь комментарий
26.05.2020 07:40 Ответить
Шарик ты уже перебрал,путаешь буквы и мысли .Иди уже в буду.
показать весь комментарий
26.05.2020 08:21 Ответить
А чому патріот і анти корупціонер Порошенко не ліквідував ці схеми можливо тому що він їх покривав.
показать весь комментарий
25.05.2020 16:49 Ответить
ПОРОХОБОТИ і РОСІЙСЬКА ШАШІЛЬ розкажіть но як ЗЕ гівно.
показать весь комментарий
25.05.2020 16:51 Ответить
Те що ЗЕ гівно розказують ще й розумні патріоти.
показать весь комментарий
26.05.2020 07:36 Ответить
Каломойский готовий і всю Україну підірвати, аби щоб було по-каломойські
показать весь комментарий
25.05.2020 21:09 Ответить
 
 