Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго". ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Приватизация "Центрэнерго" - это первый шаг к ликвидации одной из самых одиозных схем, когда государство финансирует планово убыточное предприятие на миллиарды.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Это дело является одним из самых ярких примеров приватизации одного из кусков государства одним из олигархов. Напомню, что 4 марта Кабмин опубликовал решение об увольнении директора "Центрэнерго" Потапенко, "понятного" Игорю Коломойскому, и назначении нового директора. Но с того времени Кабмин не может добиться исполнения решения - потому что различные суды останавливают его вступление в силу. Заседания не раз переносились из-за "минирования" по телефону неизвестными. Также срывались "минерами" заседания наблюдательного совета ЦЭ в Фонде госимущества", - рассказал журналист.

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"Было очевидно, что президент Зеленский не способен обеспечить исполнения решений своего правительства. Но вот сегодня произошли перемены. Зеленский все-таки дал команду, Офис Президента что-то там подшаманил, и Шестой апелляционный суд принял решение в пользу Фонда госимущества Украины, решение о смене директора "Центрэнерго" вступило в законную силу. Причем сегодня Шестой апелляционный также был "заминирован", однако в это раз судьи нашли возможность не переносить заседание, и вынесли решение", - добавил Бутусов.

"Теперь неизвестные "заминировали" уже сам Фонд госимущества, который обязан исполнять решение суда. Руководство ФГИ находится на улице", - отметил он.

"Что дальше? Промедление недопустимо. Если власть дееспособна, то сегодня исполнительная служба, Фонд госимущества в сопровождении полиции должны сменить директора Потапенко", - акцентировал журналист.

"По плану приватизации ФГИ обязано ввести на предприятие менеджемент, который обязан подготовить предприятие к продаже. Приватизация "Центрэнерго" - это первый шаг к ликвидации одной из самых одиозных схем, когда государство финансирует планово убыточное предприятие на миллиарды, и при этом долги нарастают, а менеджеры при Порошенко работали в интересах Кононенко и Кропачева, при Зеленском - в интересах Коломойского, даже не пытаясь изменить ситуацию. Надеюсь, что Зеленский меняет менеджмент именно для приватизации, а не для того, чтобы снова передать "Центрэнерго" каким-то другим знакомым олигархам, которым он что-то должен, иначе замена шила на мыло усугубит проблемы и убытки на порядок. Скорость принятия решений по смене директора показывает насколько зависим президент от влияния олигархов, и насколько медленно власть добивается исполнения уже принятых постановлений своего правительства. Посмотрим, куда будут рулить теперь", - резюмировал Бутусов.

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Отметим, что с начала марта ФГИ не может выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго".