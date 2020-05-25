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Киевский метрополитен за время карантина понес убытки на сумму 600 млн грн

Киевский метрополитен за время карантина понес убытки на сумму 600 млн грн

Метрополитен Киева за время пребывания на карантине понес убытки на сумму 600 млн гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила заместитель директора КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"Недополучение дохода 600 млн грн. В то же время средства на зарплату Киевсовет предусмотрел в полном объеме", - отметила Макогон.

Как сообщалось, 25 мая в связи с ослаблением карантина в Киеве и Харькове открылось метро, которое не работало с середины марта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко с утра прокатился в метро: "Осуществлены все необходимые меры для безопасной перевозки пассажиров". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25495) Метрополитен (1014)


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Топ комментарии
+9
Зачем нам то метро? Берем пример с преЗЕдента!
Киевский метрополитен за время карантина понес убытки на сумму 600 млн грн - Цензор.НЕТ 7423
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25.05.2020 14:57
+5
ну да... "Нет хлеба? Пусть едят пирожные" (с)
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25.05.2020 14:58
+5
как понес убытки?
виталька и другие звиздуны ездили нам по ушам - он в убыток, нас пересичных, перевозит
он должен был за время 2х месячного простоя нехило поднятся
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25.05.2020 15:07
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Зачем нам то метро? Берем пример с преЗЕдента!
Киевский метрополитен за время карантина понес убытки на сумму 600 млн грн - Цензор.НЕТ 7423
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25.05.2020 14:57 Ответить
ну да... "Нет хлеба? Пусть едят пирожные" (с)
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25.05.2020 14:58 Ответить
ничё - наверстают. главное, чтоб в масках, а там хоть камни с неба. камни с неба в метро не страшны.
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25.05.2020 14:59 Ответить
Главное, политическая цель дурантина достигнута - блокирована возможность народа к гражданскому сопротивлению власти.
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25.05.2020 15:07 Ответить
ну... чёт мне каЭтся, что муудрый народ с удовольствием дал себя снова оболванить...
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25.05.2020 15:27 Ответить
дурантин - це карантин для довбо@пів, тобто для таких як ти, то насолоджуйся своїми недолугими коментарями
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25.05.2020 22:09 Ответить
Это не метрополитен понес убытки а Киевляне сэкономили
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25.05.2020 15:05 Ответить
...а що зекономив - то заробив, таким чином збитки метрополітену - це заробіток населення
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25.05.2020 22:12 Ответить
Так зазнав збитків чи недоотримав прибуток? Це так Віталька готує до підвищення цін на проїзд у метрополітені
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25.05.2020 15:06 Ответить
не прибыль, а доход
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25.05.2020 15:33 Ответить
Віталька робить вигляд що не знає в чом відмінність збитків від неотриманого прибутку, бо "неотриманий прибуток" є фікція
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25.05.2020 22:06 Ответить
как понес убытки?
виталька и другие звиздуны ездили нам по ушам - он в убыток, нас пересичных, перевозит
он должен был за время 2х месячного простоя нехило поднятся
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25.05.2020 15:07 Ответить
То рассказывают о якобы убыточности городского транспорта, парадокс...
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25.05.2020 15:09 Ответить
Интересно было узнать структуру себестоимсти киевского метрополитена и киевпасстранса . Тогда был бы предмет для дискуссии. А так это инфа ни о чём.
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25.05.2020 15:14 Ответить
Экономика Украины и так желает лучшего вследствии войны и утраты некотрых территорий.а тут еще и карантин.можно ведь было что то придумать.а теперь кусайте локти из этой ()() экономика будет выходить очень долго.хотели изменить страну - не нойте шо всё дорого и жрать нечего.как говорил антибиотик - человек сам виновник своих проблем !
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25.05.2020 16:46 Ответить
 
 