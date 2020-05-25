Киевский метрополитен за время карантина понес убытки на сумму 600 млн грн
Метрополитен Киева за время пребывания на карантине понес убытки на сумму 600 млн гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила заместитель директора КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
"Недополучение дохода 600 млн грн. В то же время средства на зарплату Киевсовет предусмотрел в полном объеме", - отметила Макогон.
Как сообщалось, 25 мая в связи с ослаблением карантина в Киеве и Харькове открылось метро, которое не работало с середины марта.
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+9 susanin
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виталька и другие звиздуны ездили нам по ушам - он в убыток, нас пересичных, перевозит
он должен был за время 2х месячного простоя нехило поднятся