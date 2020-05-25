В результате обстрелов на Донбассе в мае были ранены 9 мирных жителей, в том числе пятеро детей, - отчет ОБСЕ

С начала года на Донбассе были ранены 38 гражданских, шестеро погибли. Вместе с тем, в мае ранения получили 9 мирных жителей, в том числе пятеро детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии.

"За период 4–17 мая СММ зафиксировала около 10 500 нарушений режима прекращения огня, включая примерно 2 000 взрывов. Для сравнения, за предыдущий двухнедельный отчетный период было зафиксировано приблизительно 9 800 нарушений и 2 750 взрывов соответственно", - сказано в сообщении.

Сообщается, что миссия продолжала осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью на трех участках разведения сил и средств, при этом отметив спокойную обстановку на участке в районе Станицы Луганской и очередные нарушения режима прекращения огня на участке в районе Петровского.

В то же время на участках разведения в районах Золотого и Петровского было зафиксировано присутствие людей.

"СММ подтвердила сообщения о 9 жертвах среди гражданского населения (все раненные), в том числе о пяти детях. Соответственно с начала 2020 года количество жертв составляет 44 человека: 6 погибших и 38 раненных", - говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ.

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