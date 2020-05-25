Суд обязал Офис Генпрокурора внести сведения о совершении нардепами ОПЗЖ госизмены из-за поездки в Москву, - нардеп "Голоса" Бобровская

Даже следственный судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская.

"Печерский районный суд обязал Офис Генерального прокурора внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ государственной измены. Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Ну вот, в течение 24 часаов ожидаем от ОГП номер производства", - говорится в сообщении.

По словам Бобровской, даже следственный судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления".

Напомним, в марте 2020 года народные депутаты Украины от фракции ОПЗЖ побывали в Госдуме РФ в тот же день, когда поступило предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина, чтобы позволить ему и дальше руководить страной.

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