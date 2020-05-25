Суд обязал Офис Генпрокурора внести сведения о совершении нардепами ОПЗЖ госизмены из-за поездки в Москву, - нардеп "Голоса" Бобровская
Даже следственный судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская.
"Печерский районный суд обязал Офис Генерального прокурора внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ государственной измены. Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Ну вот, в течение 24 часаов ожидаем от ОГП номер производства", - говорится в сообщении.
По словам Бобровской, даже следственный судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления".
Напомним, в марте 2020 года народные депутаты Украины от фракции ОПЗЖ побывали в Госдуме РФ в тот же день, когда поступило предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина, чтобы позволить ему и дальше руководить страной.
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Это Зеформа!!
адназначна
Якщо вже люстрацію скасовують...
Цими проблемами потрібно займатися на законодавчому рівні. А от, щоб заборонити адміністративно - так це тільки анархісти можуть вимагати.
И демонстративно в Москву не каталась.
И президент был такой, который не заглядывал подобострастно в глаза кровавому упырю
А сейчас пророссийская шобла демонстативно общается с представителями страны-оккупанта, настало их время А в прокуратуре сидит адвокат Януковича.
И что вас так плющит, непонятно. Все же как вы хотели.Цветы для оккупантов уже приготовили?
"Рыба!"
прокурор з внутрішньої безпеки? роботи зі скаргами (без функції нагляду), з таємного діловодства? секретаріату? контролю за контролем?
Что бы во время войны арестовать агентов врага, надо заставлять силовые через суд!!!!! СУПЕР!
Цитати президента Зеленського з прес-конференції (2020)Про "плівки Єрмака":
"Що стосується пана Єрмака - для мене це порожня справа"
По-перше це брат Єрмака, по-друге нікто там грошей не взяв"
"До речі дуже там цікаво, треба вам прослідити хто викладував те відео, звідки воно йшло, хто вперше оприлюднив в фейсбуці."
То что выложил Дрюкач его почему- то не интересует
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!