Нацполиция объявила в розыск организатора растраты имущества Минэкоэнерго на 2,63 млн

Участники преступной группы нанесли Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины ущерб на сумму свыше 2,6 миллиона гривен. Организатор объявлен в розыск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины установили, что в 2012 году организатор группы совместно с другими ее участниками и неустановленными лицами организовал между предприятием, фактическим владельцем которого он является, и государственным предприятием "Государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт инновационных технологий в энергетике и энергосбережении" заключении договора о долевом участии в реконструкции объекта недвижимого имущества и передаче функций заказчика. Согласно условиям договора, по результатам реконструкции госпредприятие должно было получить в собственность права на недвижимое имущество площадью 552,2 кв. м.

После этого нежилое здание госпредприятия было снесено исполнителем, а на его месте начато строительство жилого комплекса. В то же время имущественные права на жилые и нежилые помещения в комплексе в дальнейшем были реализованы покупателям.

Таким образом, преступные действия участников группы нанесли Министерству энергетики и защиты окружающей среды имущественный ущерб в особо крупных размерах - на сумму 2 639 000 гривен.

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Сейчас организатору сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Он объявлен в розыск.