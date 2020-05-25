РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5815 посетителей онлайн
Новости
2 664 6

Нацполиция объявила в розыск организатора растраты имущества Минэкоэнерго на 2,63 млн

Нацполиция объявила в розыск организатора растраты имущества Минэкоэнерго на 2,63 млн

Участники преступной группы нанесли Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины ущерб на сумму свыше 2,6 миллиона гривен. Организатор объявлен в розыск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины установили, что в 2012 году организатор группы совместно с другими ее участниками и неустановленными лицами организовал между предприятием, фактическим владельцем которого он является, и государственным предприятием "Государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт инновационных технологий в энергетике и энергосбережении" заключении договора о долевом участии в реконструкции объекта недвижимого имущества и передаче функций заказчика. Согласно условиям договора, по результатам реконструкции госпредприятие должно было получить в собственность права на недвижимое имущество площадью 552,2 кв. м.

После этого нежилое здание госпредприятия было снесено исполнителем, а на его месте начато строительство жилого комплекса. В то же время имущественные права на жилые и нежилые помещения в комплексе в дальнейшем были реализованы покупателям.

Таким образом, преступные действия участников группы нанесли Министерству энергетики и защиты окружающей среды имущественный ущерб в особо крупных размерах - на сумму 2 639 000 гривен.

Смотрите также: СБУ разоблачила хищение 2,5 млн при реконструкции парковой зоны в Днепре. ФОТО

Сейчас организатору сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Он объявлен в розыск.

мошенничество (1220) Нацполиция (16437) реконструкция (200) Минэкоэнерго (35)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что??
Ахметова обьявили в розыск??
показать весь комментарий
25.05.2020 15:14 Ответить
ну...и...кто этот разыскиваемый чувачок?
что за розыск такой, коль боитесь его фото-морды напечатать с ФИО ???
показать весь комментарий
25.05.2020 15:25 Ответить
Вот опять пример очередного "эффективного частного собственника", а на деле паразита(ов),живущего(их) за счет государства. Нет ничего нового в нашем мире.Вся история повторяется и все эти паразитические прокладки между производителями и потребителями-АО,ООО и пр "Рога с копытами"-это " троянские кони" и "зиц-председатели Фунты-цель которых не "развитие рыночной экономики,конкуренции и пр",а наглый грабеж отрасли или гос.предприятия и доведения его до банкротства,чтобы за копейки продать его другому "эффективному",который разгонит кадры и продаст землю под застройку многоэтажным курятником третьему прохиндею.И так все 30 лет последней истории Украины.Это нехорошо,надо возвращаться к развитию реальной экономики,без которой нет и государства,как такового.Всем добра.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:31 Ответить
И всего то за последний год, снесли, построили и растратили.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:33 Ответить
А кого ищете ребятки кучму который начал отдавать аметке объекты Министерству энергетики, или все таки его рыжего сынка?
показать весь комментарий
25.05.2020 15:36 Ответить
Сколько из АТО вернулось, сколько вообще авантюристов по стране бродит. Сталкеры от безделья Чернобыль 20-раз перепаивают. А тут розыск, разыщут или нет? Сколько денег будет потрачено. Всё украдено, нет - нет придумано до нас. Каперство нас спасёт. Минюст продаёт патенты на розыск лиц скрывающихся от правосудия, и в зависимости от вины назначает премию. Алиментщика за 100 грн. искать не пойдут, а "организатора группы" за 15 - 20% поищут. Не вкладывая можно казну наполнять. Только для всех "разыскников" отрезанная голова "организатора группы" стоит 30% оговоренной премии. Ухо 5% (и то много)
показать весь комментарий
25.05.2020 16:04 Ответить
 
 