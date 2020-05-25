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Новости Коронавирус и карантин
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В Кременчуге умерла женщина, которую месяц лечили от осложнений COVID-19: последние тесты были отрицательными, но вирус уничтожил ее легкие

В Кременчуге умерла женщина, которую месяц лечили от осложнений COVID-19: последние тесты были отрицательными, но вирус уничтожил ее легкие

В Кременчуге умерла женщина, у которой анализы показали выздоровление от коронавируса. К сожалению, болезнь нанесла непоправимый вред легким.

Об этом со ссылкой на начальника городского управления здравоохранения Максима Середу сообщает пресс-служба Кременчугского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"В минувшие выходные в инфекционном отделении скончалась женщина, которую почти месяц инфекционисты, пульмонологи и анестезиологи пытались спасти от осложнений COVID-19 ... Два последних результата ПЦР-исследований на COVID-19 у нее показали отрицательные результаты, но вирус нанес непоправимые потери ее организму и практически уничтожил легкие", - говорится в сообщении.

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На сегодняшний день в Кременчуге зарегистрировано 106 случаев заболевания COVID-19, 93 человека уже выписаны, 6 пациентов лечатся в стационарных отделениях (трое - в Кременчуге, один - в Полтаве, двое - в Киеве). На самоизоляции сейчас находится 61 человек, 40 из них - контактные, 21 - приехали из-за рубежа. Всего с начала эпидемии в Кременчуге на самоизоляции находилось 846 человек.

По словам заместителя городского головы Ольги Усановой, за минувшие сутки с жалобами на ОРВИ к врачам обратились 2 взрослых и 1 ребенок. Во время амбулаторных обращений грипп и пневмония зарегистрированы не были. В стационарных отделениях городских больниц с диагнозом пневмония находится 19 пациентов, у одного тяжелое течение болезни, у него подтвержден диагноз COVID-19.

Автор: 

карантин (16729) Кременчуг (350) смерть (9215) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
А может не вирус убил легкие, а не адекватное лечение?
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25.05.2020 15:26
+7
Должен быть международный трибунал над изобретателями "пандемии".
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25.05.2020 16:01
+5
Пусть тебе короновирус налоги платит, а ты с тех налогов зарплату получишь.
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25.05.2020 15:22
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Вирусок, наверное, оставил записку: "В смерти женщины прошу винить только меня"
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25.05.2020 15:17 Ответить
ну раз следов вируса нет вероятно убили аппаратном ИВЛ сами эскулапы
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25.05.2020 15:41 Ответить
слышал и такое мнение (ИВЛ убивает) и голоса тех, кто это говорил звучали убедительно...
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25.05.2020 15:53 Ответить
Ну если дать чистым кислородом подышать пару часов, то очень даже может быть..
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25.05.2020 19:36 Ответить
Жесть, и что хуже всего все чаще подтверждаются случаи повторного заражения а значит даже когда переболеют все болезнь не исчезнет.
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25.05.2020 15:19 Ответить
Теоретически можно извести болезнь полностью. Да только вряд ли найдётся много желающих "оплатить" это.
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25.05.2020 15:21 Ответить
Як встановили італійські вчені, виявилося, що страшна хвороба - НЕ пневмонія, і люди вмирають, в більшій мірі, від дифузного тромбозу вен (тромбоз).
У зв'язку з цим протоколи лікування коронавірусних пацієнтів в Італії були терміново змінені. Поряд з антибіотиками, противірусними та протизапальними препаратами стали використовувати і антикоагулянти.
Згідно з інформацією від італійських патологоанатомів, апарати ШВЛ та відділення інтенсивної терапії були не потрібні.
Ніби на підтвердження висновків італійських лікарів, вражаючий випадок задокументовано у США, де ціла сім'я була вилікувана в домашніх умовах. Лікування складалося з трьох таблеток аспірину по 500 мг, розчинених в гарячому напої з підігрітого лимонного соку з медом. На ранок вся сім'я прокинулася, наче у них і не було ніяких симптомів!
Медичний дослідник з Італії: «Завдяки 50 розтинам померлих від COVID-19, патологоанатоми виявили, що це - не зовсім пневмонія, так як вірус не тільки вбиває легеневі клітини, але також провокує ендотеліальний тромбоз судин.
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25.05.2020 15:33 Ответить
Что за сказки о семье, выздоровевших после ковида на следующий день...
А то что повышается резко свертываемость крови - это действительно так.. И многие от тромбоэмболий и умирают
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25.05.2020 16:00 Ответить
Давно известно, и проверено на практике, что купировать развитие пневмоний нужно гепарином и инъекиями витаминов А, С и Д.
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25.05.2020 17:23 Ответить
Слабо Вы следили за развитием событий в теме "короны". Гепарин применяли и применяют, но ... оказалось, что летальность он увеличивает. Вот так вот бывает.
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26.05.2020 00:45 Ответить
Если даже вирус не убьет то убьют другие болезни со временем так как вирус разрушает легкие которые не восстанавливаются. Соседка которую забрали с коронавирусом сразу после Пасхи (ходила в церковь РПЦ святить пасху, и смеялася с коронавируса) до сих пор не вернулась домой. После Пасхи неделю лежала в реанимации на ИВЛ, потом попустило, уже хотели выписывать и через неделю накрыло снова и снова в реанимацию.
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25.05.2020 15:24 Ответить
При чем там вирус. Если в человека Диабет то причина смерти даже без короны может быть что угодно. При чем там корона. Ты знаешь сколько в Украине смертей от диабета каждый год?
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25.05.2020 16:01 Ответить
Діабет-не вирок.Мужик приймав інсулін з 60 років (схоже,що діагноз поставили пізно) і помер в 95р від зовсім іншої хвороби-проблеми з простатою.
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25.05.2020 16:25 Ответить
- Средняя продолжительность жизни людей, больных сахарным диабетом, составляет примерно 50-60 лет.
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25.05.2020 16:39 Ответить
Брехня.
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25.05.2020 19:23 Ответить
мені цікаво. яким чином ви визначили, що причиною людини з діабетом став саме коронавірус, якщо навіть плр - показав негативний результат. ? ви скажіть,чи помирали люди з діабетом до коронавірусу? чи всі жили до 95 років? і поясніть, це виправдовує карантини??
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25.05.2020 16:41 Ответить
Дорослі люди з діабетом мають ризик розвитку інфаркту та інсульту у 2-3 вищий за інших. Загальний ризик смерті серед людей, хворих на діабет, як мінімум вдвічі більший за людей того ж віку, які не хворіють на діабет. 6,2% cмертей у світі пов'язано з діабетом.
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25.05.2020 17:00 Ответить
Ну посмотрим к чему приведет ваше снятие карантина и запуск общественного транспорта
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25.05.2020 15:20 Ответить
Пусть тебе короновирус налоги платит, а ты с тех налогов зарплату получишь.
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25.05.2020 15:22 Ответить
Я с тебя налогов не прошу. А вот ты когда заболеешь завизжишь чтобы тебя везли в государственную больницу и лечили за счет государства, тоесть за мои налоги
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25.05.2020 15:25 Ответить
Ты обо мне заботишься ?
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25.05.2020 15:26 Ответить
не. оно заботится исключительно о своих скромных гонорарах.
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25.05.2020 15:32 Ответить
Тесты от Зе не рабочие опять китайское гуавно впаривает.
https://timeze2019.blogspot.com/2020/05/2.html?m=1
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25.05.2020 15:43 Ответить
ничего фантастического ...вирус покинул организм, оставив после себя развалины...
смерть от осложнений возможна даже при простуде (бьет туда где более уязвимо)
жаль каждого погибшего...
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25.05.2020 15:23 Ответить
А где проверенные данные?Может она от двусторонней пневмонии умерла?
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25.05.2020 15:23 Ответить
А может не вирус убил легкие, а не адекватное лечение?
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25.05.2020 15:26 Ответить
В Кременчуге умерла женщина, которую месяц лечили от осложнений COVID-19: последние тесты были отрицательными, но вирус уничтожил ее легкие - Цензор.НЕТ 1555
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25.05.2020 15:26 Ответить
по слухам: померлій не зразу призначили аналіз на ковід19. лікували від застуди аж поки не забрали в інфекційну в Кременчук. Там шархнули по всім легеням швл. Хто зна що в неї було за хвороба. Коли останні тести не підтвердили ковід19.
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25.05.2020 15:31 Ответить
Діабет був і пневмонія.сама с глобино.
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25.05.2020 15:33 Ответить
так, для діабетиків вірусу і не потрібно. Вже скільки знайомих поховано саме діабетиків.
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25.05.2020 15:48 Ответить
Схоже ви праві. Як не дивно ще до коронавірусу вмирали люди з діабетом. Але тоді це мало кого хвилювало. "Діабет спричиняє третину всіх смертей, але в Україні це не визнають"
15 листопада 2012, 16:35
Ірина Штогрін
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25.05.2020 15:55 Ответить
Схоже при тій істерії навколо коронавірусу людина з діабетом швидше вмре від страху ніж від вірусу. Страх зменшує імунітет людини.
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25.05.2020 15:58 Ответить
Надо понимать и то, что большинство врачей не были отличниками учебы и в дальнейшей деятельности не сильно занимались своим самообразованием. Именно поэтому в мире огромное количество смертей вызвано врачебными ошибками.
Например, в Украине, только из-за ошибок врачей, каждый день умирает более 30 человек. Об этом во время круглого стола безопасность пациентов в больницах заявил доктор медицинских наук, заведующий лабораторией безопасности стратегий в здравоохранении ГУ "Институт общественного здоровья им. А. Н. Марзеева НАМН Украины" Юрий Скалецкий, представляя результаты своего исследования.
А в штатах, согласно доклада института медицины за 1999 год, от ошибок медперсонала умирает до 100 тыс. пациентов.
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25.05.2020 16:20 Ответить
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25.05.2020 15:32 Ответить
Женщине 53 года. Диабет плюс двустороннее воспаления лёгких. Работал в Глобино где коронавирусных по ходу и не существует.вопрос это был вирус или так для статистики?
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25.05.2020 15:32 Ответить
- Желаю развлечься
- Так или с пользой?
- Так... с пользой. (с)
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25.05.2020 15:55 Ответить
То такие "качественные" тесты были... И ИВЛ постарался..
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25.05.2020 15:53 Ответить
1) Сколько ей было лет ?
2) Если её положили под ИВЛ, она должна была умереть с вероятностью 88%.
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25.05.2020 16:00 Ответить
да. заметьте цензор не написал, что ей 53 года и у неё был диабет, и работала не в кременчуге, а в глобино. где коронавирусным днем со свечкой не найдешь.
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25.05.2020 16:11 Ответить
Должен быть международный трибунал над изобретателями "пандемии".
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25.05.2020 16:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8SugXAPAWIU
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25.05.2020 16:10 Ответить
Як видно,після ШВЛ мало хто виживає...
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25.05.2020 17:03 Ответить
Коли почалася оця пандоістерія, то я зацікавився отим ШВЛ (раніше про таке не чув, бог милував). Там все дуже залежиить від кваліфікації медика. А також функціональності апарата і його настройки. А коли швл не допомагає через ураження агентів крові, що переносять кисень до органів, то може ж те ШВЛ навіть шкідливе буде.
Навіть супер дорогі із компьютером апарати ШВЛ все одно потребують високої кваліфікації. Це - не смартфон, у якому навіть малюки швидко розбираються де що тикать.
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26.05.2020 07:12 Ответить
Зеленский говорил экономика будет расти. Опять соврал?
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25.05.2020 18:04 Ответить
Дивлячись чия... У декого економіка росте, як гриби після дощу.
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26.05.2020 07:13 Ответить
 
 