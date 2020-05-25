В Кременчуге умерла женщина, которую месяц лечили от осложнений COVID-19: последние тесты были отрицательными, но вирус уничтожил ее легкие
В Кременчуге умерла женщина, у которой анализы показали выздоровление от коронавируса. К сожалению, болезнь нанесла непоправимый вред легким.
Об этом со ссылкой на начальника городского управления здравоохранения Максима Середу сообщает пресс-служба Кременчугского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"В минувшие выходные в инфекционном отделении скончалась женщина, которую почти месяц инфекционисты, пульмонологи и анестезиологи пытались спасти от осложнений COVID-19 ... Два последних результата ПЦР-исследований на COVID-19 у нее показали отрицательные результаты, но вирус нанес непоправимые потери ее организму и практически уничтожил легкие", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Кременчуге зарегистрировано 106 случаев заболевания COVID-19, 93 человека уже выписаны, 6 пациентов лечатся в стационарных отделениях (трое - в Кременчуге, один - в Полтаве, двое - в Киеве). На самоизоляции сейчас находится 61 человек, 40 из них - контактные, 21 - приехали из-за рубежа. Всего с начала эпидемии в Кременчуге на самоизоляции находилось 846 человек.
По словам заместителя городского головы Ольги Усановой, за минувшие сутки с жалобами на ОРВИ к врачам обратились 2 взрослых и 1 ребенок. Во время амбулаторных обращений грипп и пневмония зарегистрированы не были. В стационарных отделениях городских больниц с диагнозом пневмония находится 19 пациентов, у одного тяжелое течение болезни, у него подтвержден диагноз COVID-19.
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У зв'язку з цим протоколи лікування коронавірусних пацієнтів в Італії були терміново змінені. Поряд з антибіотиками, противірусними та протизапальними препаратами стали використовувати і антикоагулянти.
Згідно з інформацією від італійських патологоанатомів, апарати ШВЛ та відділення інтенсивної терапії були не потрібні.
Ніби на підтвердження висновків італійських лікарів, вражаючий випадок задокументовано у США, де ціла сім'я була вилікувана в домашніх умовах. Лікування складалося з трьох таблеток аспірину по 500 мг, розчинених в гарячому напої з підігрітого лимонного соку з медом. На ранок вся сім'я прокинулася, наче у них і не було ніяких симптомів!
Медичний дослідник з Італії: «Завдяки 50 розтинам померлих від COVID-19, патологоанатоми виявили, що це - не зовсім пневмонія, так як вірус не тільки вбиває легеневі клітини, але також провокує ендотеліальний тромбоз судин.
А то что повышается резко свертываемость крови - это действительно так.. И многие от тромбоэмболий и умирают
https://timeze2019.blogspot.com/2020/05/2.html?m=1
смерть от осложнений возможна даже при простуде (бьет туда где более уязвимо)
жаль каждого погибшего...
15 листопада 2012, 16:35
Ірина Штогрін
Например, в Украине, только из-за ошибок врачей, каждый день умирает более 30 человек. Об этом во время круглого стола безопасность пациентов в больницах заявил доктор медицинских наук, заведующий лабораторией безопасности стратегий в здравоохранении ГУ "Институт общественного здоровья им. А. Н. Марзеева НАМН Украины" Юрий Скалецкий, представляя результаты своего исследования.
А в штатах, согласно доклада института медицины за 1999 год, от ошибок медперсонала умирает до 100 тыс. пациентов.
- Так или с пользой?
- Так... с пользой. (с)
2) Если её положили под ИВЛ, она должна была умереть с вероятностью 88%.
Навіть супер дорогі із компьютером апарати ШВЛ все одно потребують високої кваліфікації. Це - не смартфон, у якому навіть малюки швидко розбираються де що тикать.