В Кременчуге умерла женщина, которую месяц лечили от осложнений COVID-19: последние тесты были отрицательными, но вирус уничтожил ее легкие

В Кременчуге умерла женщина, у которой анализы показали выздоровление от коронавируса. К сожалению, болезнь нанесла непоправимый вред легким.

Об этом со ссылкой на начальника городского управления здравоохранения Максима Середу сообщает пресс-служба Кременчугского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"В минувшие выходные в инфекционном отделении скончалась женщина, которую почти месяц инфекционисты, пульмонологи и анестезиологи пытались спасти от осложнений COVID-19 ... Два последних результата ПЦР-исследований на COVID-19 у нее показали отрицательные результаты, но вирус нанес непоправимые потери ее организму и практически уничтожил легкие", - говорится в сообщении.

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На сегодняшний день в Кременчуге зарегистрировано 106 случаев заболевания COVID-19, 93 человека уже выписаны, 6 пациентов лечатся в стационарных отделениях (трое - в Кременчуге, один - в Полтаве, двое - в Киеве). На самоизоляции сейчас находится 61 человек, 40 из них - контактные, 21 - приехали из-за рубежа. Всего с начала эпидемии в Кременчуге на самоизоляции находилось 846 человек.

По словам заместителя городского головы Ольги Усановой, за минувшие сутки с жалобами на ОРВИ к врачам обратились 2 взрослых и 1 ребенок. Во время амбулаторных обращений грипп и пневмония зарегистрированы не были. В стационарных отделениях городских больниц с диагнозом пневмония находится 19 пациентов, у одного тяжелое течение болезни, у него подтвержден диагноз COVID-19.