РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6035 посетителей онлайн
Новости
2 040 24

Дата возвращения грузинского посла в Украину будет зависеть от дальнейших шагов украинской власти, - МИД Грузии

Дата возвращения грузинского посла в Украину будет зависеть от дальнейших шагов украинской власти, - МИД Грузии

В Министерстве иностранных дел Грузии 25 мая состоялась первая рабочая встреча с грузинским послом в Киеве Теймуразом Шарашенидзе, отозванными в Тбилиси из-за назначения бывшего грузинского президента Михеиила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в МИД Грузии.

Отмечается, что на встрече с послом обсуждались вопросы, касающиеся грузино-украинских двусторонних отношений и перспектив их развития с учетом сложившихся реалий.

"Еще раз разъясним, что отзыв посла для консультаций является принятым в дипломатической практике шагом. Грузинская сторона приняла указанное решение из-за назначения руководством Украины осужденного в Грузии лица на публичную должность, что, по оценке грузинской стороны, не соответствует духу сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении МИД.

Отзыв посла для консультаций в Тбилиси не подразумевает разрыв дипломатических отношений и также не планируется пересмотр стратегического партнерства между двумя странами.

"Естественно, мы будем следить за развитием процессов в Украине, какие шаги сделают украинские власти в сторону нормализации отношений с Грузией. С учетом этого будет принято решение по поводу даты возвращения посла в Украину", - заявили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Несмотря на возникшую проблему из-за назначения Саакашвили, мы продолжаем стратегическое партнерство с Украиной, - глава МИД Грузии Залкалиани

В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.

Автор: 

Грузия (4499) МИД (6938)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Посол приїде після виборів... Які промосковські силы із тріском програють.. Залишилось недовно
показать весь комментарий
25.05.2020 15:42
+8
Посратись з Грузією, посратись з США...
Бо ж так хоче возлюблєнная Расссія...
показать весь комментарий
25.05.2020 15:41
+7
Грузинские власти, вы наивные! Кому нужен ваш посол? А вот Саакашвили нужен всем!
показать весь комментарий
25.05.2020 15:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да верните же Михо на родину. его же там все очень любят. я ничего не перепутал?
показать весь комментарий
25.05.2020 15:30 Ответить
В нашем мире так:или угодить народу или сильным мира сего. В первом случае неизбежно нажить врагов.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:54 Ответить
во втором тоже
показать весь комментарий
25.05.2020 15:56 Ответить
Грузины уже прямо говорят:отдайте нам Саакашвили,.и фсё
показать весь комментарий
25.05.2020 15:32 Ответить
Посол приїде після виборів... Які промосковські силы із тріском програють.. Залишилось недовно
показать весь комментарий
25.05.2020 15:42 Ответить
Саакашвили безуспешно пытается выйти на какие нибудь контакты с членами Конгресса США. Попытка поговорить с Уильямом Тейлором вообще окончилась скандалом. Саакашвили просто не знал, а Тейлор все никак не может забыть ту ослепительную чушь о погибшем на Донбасе брате Ермака, которую он озвучил в Конгрессе. После этого слово "Зеленский" вызывает у него яростное желание сходить в оружейный магазин.
.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:46 Ответить
Грузинские власти, вы наивные! Кому нужен ваш посол? А вот Саакашвили нужен всем!
показать весь комментарий
25.05.2020 15:33 Ответить
Да, он символ революции роз. Но кому розы, а кому нары или конфискация.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:57 Ответить
И эти стараются давить на страну, во дают. СУПЕРДЭРЖАВА.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:36 Ответить
Вот если бы Януковича назначили премьером Грузии? Во крику было бы. Это и есть принцип "а нас за шо"
показать весь комментарий
25.05.2020 15:41 Ответить
нужно выдать Саакашвили Грузии по запчастям.. сначала пропеллер, потом штаники-комбинезон с кнопкой, затем банку с кокаином, затем хвост и так далее..
показать весь комментарий
25.05.2020 15:37 Ответить
ну тогда тебя сразу всего и целиком сдать в лабораторию для опытов - мозга все равно нет
показать весь комментарий
25.05.2020 15:49 Ответить
Пора, пора ссорится с грузинами и болгарами.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:38 Ответить
будет зависеть от дальнейших шагов украинской власти/ "Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским/ Зато: Незаурядная личность, - Путин на просьбу охарактеризовать Зеленского. /Лавров: Зеленский сделал то , что Порошенко годами отказывался выполнять/ Нетаньяху (друг Путина) похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:40 Ответить
Посратись з Грузією, посратись з США...
Бо ж так хоче возлюблєнная Расссія...
показать весь комментарий
25.05.2020 15:41 Ответить
Если Грузия отзовёт свои банды барсеточников и домушников, вообще будет хорошо.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:55 Ответить
Все згідно плану ***** - пересратись зі всіма, створити в державі хаос, спровокувати громадянське протистояння. Зебіли, це ж ваш вибір, тварюки.
показать весь комментарий
25.05.2020 16:11 Ответить
Поїсть чанахи з шаурмою , тай повернеться . А ні , то ні . Якось пофіг . Попросять відреагувати - на протязі 30 робочих днів висловимо неглибоке занепокоєння , для годиться . Їхній посол , мають повне право совати ним туди - сюди , скільки заманеться 😁
показать весь комментарий
25.05.2020 16:12 Ответить
Ти рускій чи просто дурник?
показать весь комментарий
25.05.2020 16:39 Ответить
Віталя ЯЗаЗе!)
показать весь комментарий
25.05.2020 16:45 Ответить
Дякувати вірусу, в Україні нині кацапів і чебуреків поменшало. У Києві вже не 130 крадіжок на день, а вдвічі менше. То нехай так і буде.
показать весь комментарий
25.05.2020 17:05 Ответить
За Абхазией следи, а то еще кусок отчертят.
показать весь комментарий
25.05.2020 17:32 Ответить
Тупа зелена шобла працює по вказівці москви і це дорого обійдеться державі Україна. Але винуватий в цьому "мудрий нарід" Довго будете хавать своє лайно і дай Боже ,щоб ще не годували і чужу армію.
показать весь комментарий
25.05.2020 17:40 Ответить
 
 