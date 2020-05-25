Дата возвращения грузинского посла в Украину будет зависеть от дальнейших шагов украинской власти, - МИД Грузии
В Министерстве иностранных дел Грузии 25 мая состоялась первая рабочая встреча с грузинским послом в Киеве Теймуразом Шарашенидзе, отозванными в Тбилиси из-за назначения бывшего грузинского президента Михеиила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в МИД Грузии.
Отмечается, что на встрече с послом обсуждались вопросы, касающиеся грузино-украинских двусторонних отношений и перспектив их развития с учетом сложившихся реалий.
"Еще раз разъясним, что отзыв посла для консультаций является принятым в дипломатической практике шагом. Грузинская сторона приняла указанное решение из-за назначения руководством Украины осужденного в Грузии лица на публичную должность, что, по оценке грузинской стороны, не соответствует духу сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении МИД.
Отзыв посла для консультаций в Тбилиси не подразумевает разрыв дипломатических отношений и также не планируется пересмотр стратегического партнерства между двумя странами.
"Естественно, мы будем следить за развитием процессов в Украине, какие шаги сделают украинские власти в сторону нормализации отношений с Грузией. С учетом этого будет принято решение по поводу даты возвращения посла в Украину", - заявили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.
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Бо ж так хоче возлюблєнная Расссія...