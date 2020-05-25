Весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции выведен за штат, руководство поручено сотрудникам областного главка

Такое решение принято после отстранения руководителей подразделения из-за установления факта причастности двух полицейских к избиению и изнасилованию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Караглык командированы представители областного управления полиции, которые будут осуществлять руководство местным отделом. Это - сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления и управления превентивной деятельности во главе с помощником начальника ГУНП Дмитрием Литвиным, который будет исполнять обязанности начальника местной полиции. Их задача - организация работы и обеспечение надлежащей правоохранительной деятельности в регионе.

Весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.

Напомним, сегодня стало известно, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по факту изнасилования и избиения женщины.

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