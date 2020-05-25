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Весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции выведен за штат, руководство поручено сотрудникам областного главка

Весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции выведен за штат, руководство поручено сотрудникам областного главка

Такое решение принято после отстранения руководителей подразделения из-за установления факта причастности двух полицейских к избиению и изнасилованию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Караглык командированы представители областного управления полиции, которые будут осуществлять руководство местным отделом. Это - сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления и управления превентивной деятельности во главе с помощником начальника ГУНП Дмитрием Литвиным, который будет исполнять обязанности начальника местной полиции. Их задача - организация работы и обеспечение надлежащей правоохранительной деятельности в регионе.

Весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.

Напомним, сегодня стало известно, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по факту изнасилования и избиения женщины.

Также читайте: Нацполиция объявила в розыск организатора растраты имущества Минэкоэнерго на 2,63 млн

Автор: 

Киевская область (4120) Нацполиция (16437)


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Топ комментарии
+17
при Овоще Говнюковиче
менты насиловали в Николаевской области
при Зеленом Овоще уже начали в Киеве
реформы
аднака
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25.05.2020 15:36
+10
Те кто поверил в реформы и пришел в полицию честно служить Закону давно уже покинули эту контору. И тут дело даже не в Порошенко-Зеленскм, а в непотопляемом Авакове. Уж ему то все сходит с рук. Не удивлюсь, что этот министр может стать в будущем главой государства Украина.
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25.05.2020 15:43
+9
блюстители, ***...
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25.05.2020 15:36
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блюстители, ***...
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25.05.2020 15:36 Ответить
при Овоще Говнюковиче
менты насиловали в Николаевской области
при Зеленом Овоще уже начали в Киеве
реформы
аднака
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25.05.2020 15:36 Ответить
Те кто поверил в реформы и пришел в полицию честно служить Закону давно уже покинули эту контору. И тут дело даже не в Порошенко-Зеленскм, а в непотопляемом Авакове. Уж ему то все сходит с рук. Не удивлюсь, что этот министр может стать в будущем главой государства Украина.
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25.05.2020 15:43 Ответить
Конечно, в том что этот кричущий случай произошел после года правления Зеленого Клоуна, виноват, безусловно Порох, ты трижды прав, зеленый слизняк
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25.05.2020 16:13 Ответить
Еще один из стада идиотов. Ты, баран, читать умеешь?
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25.05.2020 16:15 Ответить
Ты баран удивишься, для тебя барана это сверхъестественно, но умею читать! И вижу фамилию предыдущего президента в твоем посте. Может потрудишься объяснить, каким боком он к этому случаю?
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25.05.2020 16:31 Ответить
Ясно. Диагноз был правильным Баран он и есть БАРАН. Который дальше фамилии Порошенко ничего не видит и не читает. Убейся рогами. Это лучший для тебя выход
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25.05.2020 16:43 Ответить
Реформы начались после революции достоинства, и закончились год назад. Уже год как идет откат назад и реванш. Результат годового правления имеем как говорится налицо. Если ты реально нормальный, как ты утверждаешь, то должен бы это видеть и понимать.
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25.05.2020 17:15 Ответить
В последний раз объясняю тебе, дуболобому. Читай комент Коноваленко. И читай мой комментарий до конца. До последнего слова. Реформы МВД начались в 14 г. - правильно. Закончились в 2019 можно согласиться. Так, а кто министр ВД с 2014 по настоящее время? Так причем тут Порошенко-Зеленский: Все, общаться что с упоротыми соевыми, что с кончеными зебилами бесполезно.
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25.05.2020 17:33 Ответить
Иди нах дебил
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26.05.2020 08:31 Ответить
Нах, твоя жопа хороша, кончита. Еще раз хавало откроешь, сявка мочезаглоточная, я твоей прыщавой харей писсуар отполерую. Усек, муфлон
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26.05.2020 09:24 Ответить
Свинья дебильная сколько собак твою мамку бл@дь дешевую алкоголичку трахали под забором чтоб такое гавно сраное как ты паскуда смердючая высрать? Уж не говорю про папашку твоего, дебила и пид@раса. Что и говорить, ты достойная срань своих родителей. А теперь пшел нах дерьмо свинячее, зелень помойная
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26.05.2020 10:23 Ответить
только при Петре шоколадном мусора были белые и пушистые?
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25.05.2020 16:26 Ответить
Еще один ... выполз. Вы хоть определитесь между собой если читать не умеете
Ігор Київський - "Конечно, в том что этот кричущий случай произошел после года правления Зеленого Клоуна, виноват, безусловно Порох, ты трижды прав, зеленый слизняк"

Вас хрен поймешь, неадекватов, то ли соевый, то ли зеленый? Может вам таки читать научиться от А до Я
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25.05.2020 16:36 Ответить
По правде говоря это первый случай когда в ментовку тупо накатали заяву поэтому делу и процесс пошёл... Тогда Врадивка началось только из-за того, что она случайно пришла в сознание после черепно-мозговой, смогла доползти до трассы и просила только не вызывайте ментов бо добьют....
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25.05.2020 21:24 Ответить
аваков! спасибо тебе за справжних профессианалов!
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25.05.2020 15:41 Ответить
перед отправкой на тюрьму выдайте каждому по баночке циатима, она им пригодится.
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25.05.2020 15:42 Ответить
Мусорылам за Врадивку Регионалы отвесили от 5 до 15, интересно сколько Слуги отвесят........https://lb.ua/society/2015/06/26/309379_visshiy_spetssud_podtverdil_prigovor.html
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25.05.2020 16:00 Ответить
Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат, руководство поручено сотрудникам областного главка. ©
Якщо весь особовий склад виведено за штат, то ким збираються керувати співробітники обласного управління?
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25.05.2020 16:04 Ответить
Превентивная мера... Чтобі отдел не сожгли... Но там, походу никто ничего жечь и не собирался...
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25.05.2020 21:00 Ответить
Ми вже знамо що таке реХ-форма по аваківськи, так само буде з переатестацією цього відділку..нормальних приберуть а вся мразь відкупиться..Все до чого прикладає руки "потужний" міністр перетворюється в лайно, в даному випадку маємо ОЗУ, банду у вигляді МВС..А що співробітники главка не такі самі аваківськи? Такі самі "яйця тільки вигляд в профіль". Корупція, покривання злочинів це все присутне в поліції..Так що змінами ліжок в барделі нічого гарного не буде.
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25.05.2020 16:07 Ответить
второй єтап нечуваних реформ
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25.05.2020 16:57 Ответить
Реформировали, реформировали да не довыреформировали....
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25.05.2020 17:18 Ответить
Теперь им камеры повышенного комфорта организуют.
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25.05.2020 17:52 Ответить
я отнюдь не оправдываю Авакова, но это первая зашкварная история за последние несколько лет, тогда как при Януковиче были и Оксана Макар, и Игорь Индило, и Ирина Крашкова. Хотя воруют одинаково при Зеленском, как и при Януковиче.
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25.05.2020 18:02 Ответить
ну теперь вместо них на брать полотерки доярок..разницы не почуствуешь..- один полицейский участок
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25.05.2020 19:06 Ответить
Как будто кагарлыкский отдел чем-то отличается от любого другого...
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25.05.2020 19:08 Ответить
Муксорів давно пора садити в загальні а не мусорські зони.
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25.05.2020 21:37 Ответить
Правильно.
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25.05.2020 22:46 Ответить
 
 