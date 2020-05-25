Весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции выведен за штат, руководство поручено сотрудникам областного главка
Такое решение принято после отстранения руководителей подразделения из-за установления факта причастности двух полицейских к избиению и изнасилованию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.
По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Караглык командированы представители областного управления полиции, которые будут осуществлять руководство местным отделом. Это - сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления и управления превентивной деятельности во главе с помощником начальника ГУНП Дмитрием Литвиным, который будет исполнять обязанности начальника местной полиции. Их задача - организация работы и обеспечение надлежащей правоохранительной деятельности в регионе.
Весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.
Напомним, сегодня стало известно, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по факту изнасилования и избиения женщины.
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Ігор Київський - "Конечно, в том что этот кричущий случай произошел после года правления Зеленого Клоуна, виноват, безусловно Порох, ты трижды прав, зеленый слизняк"
Вас хрен поймешь, неадекватов, то ли соевый, то ли зеленый? Может вам таки читать научиться от А до Я
Якщо весь особовий склад виведено за штат, то ким збираються керувати співробітники обласного управління?