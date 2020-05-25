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Небытов об изнасиловании в Кагарлыке: Два "урода", которые "плюнули" в лицо всей полиции

Небытов об изнасиловании в Кагарлыке: Два

Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов крайне резко и эмоционально отреагировал на резонансное изнасилование и пытки женщины полицейскими в Кагарлыке.

Об этом он написал на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Два "урода", которые за свою службу в правоохранительных органах ничего существенного не сделали, не раскрыли ни одного резонансного преступления и не задержали ни одного опасного преступника", - охарактеризовал Небытов подозреваемых.

Шеф областной полиции подчеркнул, что полицейские и до этого резонансного случая имели пятна на репутации. По его словам, один из них уже был "на выходе" и имел дисциплинарное взыскание – неполное должностное соответствие.

"Они просто "плюнули" в лицо всем полицейским, которые в круглосуточном режиме ведут борьбу с преступностью, охраняют общественный порядок, пытаются завоевать доверие и поддержку граждан в правоохранительной деятельности. Откровенно - стыдно и противно! Отделяйте эти "отбросы" от Национальной полиции Украины, они не стоят того, чтобы их даже отождествляли с ней", - заключил Небытов.

Читайте также: В ГБР сообщили, что изнасилованную в отделе полиции женщину пытали: "Надевал противогаз и осуществлял выстрелы над головой". ФОТО

Он добавил, что первые управленческие и кадровые решения уже приняты.

"Ряд полицейских будут привлечены к уголовной и дисциплинарной ответственности. Некоторые руководители будут уволены с занимаемых должностей. Несмотря ни на что, мы обязаны продолжать "чистить" систему от подобных "негодяев", клеймить их и показывать всем, что правонарушитель обязательно предстанет перед Законом", - написал Небытов.

Напомним, сегодня стало известно, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по факту изнасилования и избиения женщины.

Небытов об изнасиловании в Кагарлыке: Два урода, которые плюнули в лицо всей полиции 01

Киевская область (4119) насилие (393) Небытов Андрей (161)


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Топ комментарии
+44
По детям стреляли не ваши же менты?
Убийства покрывают не ваши?
А сколько скрышуют бордели, наркоту?

Институт благородных девиц, ..ля...
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25.05.2020 15:41
+31
Сейчас расплачусь.
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25.05.2020 15:37
+28
Ну. это уже два последних были. Теперь в полиции остались одни д`Артаньяны.
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25.05.2020 15:40
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25.05.2020 15:35 Ответить
еще один ментовский упырь делает вид, шо ему стыдно. его волнует ментовская репутация, а не жертвы мусоров, которых там наверняка десятки
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25.05.2020 19:02 Ответить
саме так
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25.05.2020 19:06 Ответить
Вспомните чем закончилось дело с Князевым ,вернее с его женой .Очень показательно.
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25.05.2020 22:17 Ответить
Сейчас расплачусь.
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25.05.2020 15:37 Ответить
Держите себя в руках !!!
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25.05.2020 15:38 Ответить
скорее всего не в первой, только женщины боятся выносить все это на люди.Странно то, что к женщине применили силу и вдвоем. А нормальные мужики - на каву, шоколад, винишко или коньячок(коньячок решает вопросы быстрее) - и всем все ок, никаких изнасилований...нормальным ментам отказывают редко А эти, видать, быковатые.
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25.05.2020 16:28 Ответить
А я сейчас кончу.
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25.05.2020 16:50 Ответить
Руки за голову и лицом к стене !!!
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25.05.2020 20:39 Ответить
Та вы все там уроды, ...лять...
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25.05.2020 15:37 Ответить
Так кажуть що в Раді такі є.
Може і Раду розформуємо?
Чи в Раді таке можна?
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25.05.2020 16:06 Ответить
Нєбитов про зґвалтування в Кагарлику: Два "виродки", які "плюнули" в обличчя всій поліції - Цензор.НЕТ 3911
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25.05.2020 16:26 Ответить
А кто это может быть ?Полковник полиции что-ли ?
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25.05.2020 22:18 Ответить
Нєбитов про зґвалтування в Кагарлику: Два "виродки", які "плюнули" в обличчя всій поліції - Цензор.НЕТ 7301
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25.05.2020 22:36 Ответить
Если хорошо поискать, то их там ой-е-е.
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25.05.2020 15:38 Ответить
"Они просто "плюнули" в лицо всем полицейским, которые в круглосуточном режиме ведут борьбу с преступностью, охраняют общественный порядок...Небытов об изнасиловании в Кагарлыке: Два "урода", которые "плюнули" в лицо всей полиции - Цензор.НЕТ 1650
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25.05.2020 15:40 Ответить
Принаймні не виляє.
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25.05.2020 15:40 Ответить
Ну. это уже два последних были. Теперь в полиции остались одни д`Артаньяны.
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25.05.2020 15:40 Ответить
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25.05.2020 16:42 Ответить
По детям стреляли не ваши же менты?
Убийства покрывают не ваши?
А сколько скрышуют бордели, наркоту?

Институт благородных девиц, ..ля...
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25.05.2020 15:41 Ответить
* крышуют
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25.05.2020 15:42 Ответить
На сятоє замахнулся?
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25.05.2020 15:51 Ответить
а що скаже такий "праведний" начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов на той факт, що в Кагарлицькому відділенні поліції Обухівського відділу, існують потвори, що не звертають увагу на постріли (.....та стріляли із пістолета табельної зброї над головою)?
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26.05.2020 03:05 Ответить
Самое обидное, что не смотря на то что это два урода, если их хорошо поломать за это, то из них сделают мучеников и посадят кого то другого. Что вообще может быть приятнее чем розквасить мусору рыло?
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25.05.2020 15:44 Ответить
Заклеймил позором и нехорошими словами
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25.05.2020 15:45 Ответить
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25.05.2020 17:53 Ответить
"это они плохие, а мы-хорошие".
НУ а где отставка главы РОВД? Где следствие и проверка всех вышестоящих чиновников?
Где слёзно просящий прощения у жертв Аваков? Где же ЗЕ?
Отдаёт новой Врадиевкой....
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25.05.2020 15:46 Ответить
А в чем отличие от Врадиевки ?
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25.05.2020 17:01 Ответить
Не верю в двух уродов , их гораздо больше!
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25.05.2020 15:48 Ответить
начните хотя бы с их имен и лица раскройте, очищатели блин
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25.05.2020 15:48 Ответить
Какая же реформа удалась?
Ото ж...
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25.05.2020 15:50 Ответить
Само такое - а еще чирикает!
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25.05.2020 15:50 Ответить
Он хоть не насиловал никого
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25.05.2020 15:53 Ответить
Не поймали...
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25.05.2020 16:04 Ответить
Априори он еще хуже. Он не знает что творят мусора ? Если не знает -то он слепоглухонемой. А если знает то почему не взял пистолет и не перестрелял сопреступников. Скорей поверю в марсиан чем в ЧЕСТНОГО МЕНТА .
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25.05.2020 17:05 Ответить
Ну эти просто спалились по полной, а сколько более осторожных негодяев? которые работают благодаря тому, что такие как рюкзакович позволяют им занимать должности в этой структуре?
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25.05.2020 15:58 Ответить
Работают сотни.
А это палево, видимо, связано с желанием снять хачика.
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25.05.2020 16:05 Ответить
Небытов об изнасиловании в Кагарлыке: Два "урода", которые "плюнули" в лицо всей полиции - Цензор.НЕТ 2918
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25.05.2020 15:58 Ответить
Смешно. Про всего двух уродов.
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25.05.2020 15:58 Ответить
Дебилов по трудоустраивали теперь вынимают, хай бы друг друга изнасиловали в ноздрю уроды моральные.
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25.05.2020 15:58 Ответить
Какой сабаков такие и мусорята
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25.05.2020 15:59 Ответить
Там не два урода а 90 % особового складу, злочинці..яких до речи покриває керівництво.. А самий головний урод це "потужний"..завдяки його керівництву МВС перетворилось в ОЗУ..Ек виправдовуйтесь і не смішить ПИХВУ., воно і так смішна пан Небегов..
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25.05.2020 16:01 Ответить
"Шеф областной полиции подчеркнул, что полицейские и до этого резонансного случая имели пятна на репутации" - это как бы говорит о том, что вышестоящее руководство, которое вовремя не побеспокоилось о своей репутации, должно разделить "участь" этих фид@расов! Но приняв во внимание нашу реальность кое-кто из них скоро продвинется вверх по иерархии.
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25.05.2020 16:01 Ответить
за 2 урода он погорячился , каждый второй урод в ментуре будет более правильно
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25.05.2020 16:01 Ответить
И вы погорячились. За каждного второго. Может каждный второй на тысячу. По порядку расчитайсь, - первый, ВТОРОЙ, третий......тысячный. Как то так.
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25.05.2020 16:03 Ответить
Даже ты оптимист !
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25.05.2020 17:07 Ответить
Надо ликвидировать красную зону в Мене. Для ментов, судей и прокуроров. На общий режим их, в обычные ИТК. Жизнь у них там будет не долгая, но насыщенная и весёлая. А то привыкли и в зоне привелегии иметь. А без ментовской может кто то из них и подумает, прежде чем ЗАКОН нарушать.
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25.05.2020 16:01 Ответить
Это будет круче смертной казни !
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25.05.2020 17:08 Ответить
Ой да ладно......
Это не первые уроды......
Да и зная как авакян проводил "рехформы" и "чистку рядов" - точно не последние!!!!
Незаменимый и суперпроффессиональный (наверно корень слова - анал) наш!!!
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25.05.2020 16:05 Ответить
НА БУТЫЛКУ!
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25.05.2020 16:05 Ответить
Кока-кола, 2 л
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25.05.2020 16:44 Ответить
Нам не нужна такая полиция. Граждане ДОЛЖНЫ иметь право за себя постоять, даже против таких уродов из полиции, которая как сам этот начальник признает не выполняет свои обязанности.
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25.05.2020 16:06 Ответить
Может , это , ещё одна реформа поможет ?
А ?
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25.05.2020 16:06 Ответить
Или форму новую пошить ...
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25.05.2020 16:07 Ответить
Над Аваковым дождь собирается.Обычная ситуация- власть получивший через год начинает тяготиться приведшими его к власти - те требуют слишком большую плату.Шибздик пытается убежать от Коломойского и спрятаться за спиной Ахметова.И Аваков ему уже ни к чему./ «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский/Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД. 27.08.19
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25.05.2020 16:08 Ответить
Авакову тоже форму новую пошить .
В полосочку ...
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25.05.2020 16:17 Ответить
армяне знаменитые
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25.05.2020 16:14 Ответить
два урода плюнули на остальных уродов.
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25.05.2020 16:21 Ответить
Чи не пора чорту Рюкзакову подати в відставку. Ця відповідальність є і на Зе!
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25.05.2020 16:29 Ответить
https://youtu.be/HmBPXScAHMY
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25.05.2020 16:36 Ответить
во всём виноват Зе, был бы Петро Алексеич, такого не было бы..
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25.05.2020 16:41 Ответить
зе вообще не учитывается
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25.05.2020 16:46 Ответить
Это всё последствия карантина ...
Петр Ляксеявич такого бы не допустил !
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25.05.2020 16:47 Ответить
при Алексеиче они бы угостили девушку конфетами "рошен" и подвезли домой...это всё Зе....
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25.05.2020 16:53 Ответить
Ваня ты дурак ?
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25.05.2020 17:17 Ответить
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25.05.2020 17:04 Ответить
ну, шо
жиди обосрались
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25.05.2020 16:47 Ответить
Мне уже интересно, что должно произойти, чтобы Аваков подал в отставку?
Убийство Саши Белого для него не позор, коррупция на рюкзаках тоже фигня ля волосатого армянина, СИЗО для патриотов по надуманным обвинениям легко, теперь изнасилование!
Сколько можно терпеть этого мудака?! Зеленский, ты таки лох!
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25.05.2020 16:48 Ответить
ЛОШАРА !
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25.05.2020 17:10 Ответить
Щодня по два мєнтовських урода ловлять на криміналі і саджають за грати або виганяють з роботи. То коли нарешті дійде черга до харківських заробітчан Авакова і Геращенко?
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25.05.2020 16:55 Ответить
"Кто то іногда у нас порой чесно жить нє хочєт...Ми с німі всєгда вєдьом жестокій бой" - проспівав Нєбитов...
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25.05.2020 16:57 Ответить
Ушлепок,если полицейский бездарь,то кто его сделал начальником сектора,назови должность и фамилию.
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25.05.2020 16:59 Ответить
Нет,там не 2 урода,там кубло,которое начальство покрывало годами.
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25.05.2020 17:01 Ответить
кто в этом мире *****? - путин
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25.05.2020 17:04 Ответить
Раньше был один , а сейчас стало два !
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25.05.2020 17:11 Ответить
Не фоне этой мрази короновирус выглядит малоубедительно ,а вот эти подонки факт. Завтра это может быть ваша дочь или ваша жена. Украинцы враг уже ходит по улицам наших городов. Пока ВСУ сдерживает врага на донбасе , мразь поедает нас изнутри.
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25.05.2020 17:16 Ответить
Два кандидата в народные депутаты от слуги народа .
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25.05.2020 17:29 Ответить
Тот орган женщины куда они "плюнули" и есть лицо полиции?
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25.05.2020 17:36 Ответить
Сам принял их на работу,но как бы ни причём.
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25.05.2020 17:54 Ответить
я боюсь полиция обплёвана очень давно.
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25.05.2020 17:58 Ответить
..сигнал всем оставшимся на посту мусорам - живых свидетелей не оставлять, а пещерное правосудие прикроет своих за "кожаровское вознаграждение"
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25.05.2020 18:15 Ответить
приберіть червоні та зелені кутузки...перед законом повинні всі бути рівні і покарання хай відбувають в одних приміщеннях з тими кого саджали (як в сша)...може це буде зупиняти безстрашних правоохоронців
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25.05.2020 19:09 Ответить
в вашей сраной полиции только 2 % не уродов. остальные все продажные конченные мусора.
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25.05.2020 20:17 Ответить
Там таких не двое,там вся полиция плюет в народ,двоих просто выловили.
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25.05.2020 20:57 Ответить
Это , наверное , последние два урода .Больше не осталось.Плевать нечем .
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25.05.2020 22:15 Ответить
Всё верно сказал.
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25.05.2020 22:44 Ответить
 
 