Небытов об изнасиловании в Кагарлыке: Два "урода", которые "плюнули" в лицо всей полиции
Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов крайне резко и эмоционально отреагировал на резонансное изнасилование и пытки женщины полицейскими в Кагарлыке.
Об этом он написал на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.
"Два "урода", которые за свою службу в правоохранительных органах ничего существенного не сделали, не раскрыли ни одного резонансного преступления и не задержали ни одного опасного преступника", - охарактеризовал Небытов подозреваемых.
Шеф областной полиции подчеркнул, что полицейские и до этого резонансного случая имели пятна на репутации. По его словам, один из них уже был "на выходе" и имел дисциплинарное взыскание – неполное должностное соответствие.
"Они просто "плюнули" в лицо всем полицейским, которые в круглосуточном режиме ведут борьбу с преступностью, охраняют общественный порядок, пытаются завоевать доверие и поддержку граждан в правоохранительной деятельности. Откровенно - стыдно и противно! Отделяйте эти "отбросы" от Национальной полиции Украины, они не стоят того, чтобы их даже отождествляли с ней", - заключил Небытов.
Он добавил, что первые управленческие и кадровые решения уже приняты.
"Ряд полицейских будут привлечены к уголовной и дисциплинарной ответственности. Некоторые руководители будут уволены с занимаемых должностей. Несмотря ни на что, мы обязаны продолжать "чистить" систему от подобных "негодяев", клеймить их и показывать всем, что правонарушитель обязательно предстанет перед Законом", - написал Небытов.
Напомним, сегодня стало известно, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по факту изнасилования и избиения женщины.
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Може і Раду розформуємо?
Чи в Раді таке можна?
Убийства покрывают не ваши?
А сколько скрышуют бордели, наркоту?
Институт благородных девиц, ..ля...
НУ а где отставка главы РОВД? Где следствие и проверка всех вышестоящих чиновников?
Где слёзно просящий прощения у жертв Аваков? Где же ЗЕ?
Отдаёт новой Врадиевкой....
Ото ж...
А это палево, видимо, связано с желанием снять хачика.
і не смішить ПИХВУ., воно і так смішнапан Небегов..
Это не первые уроды......
Да и зная как авакян проводил "рехформы" и "чистку рядов" - точно не последние!!!!
Незаменимый и суперпроффессиональный (наверно корень слова - анал) наш!!!
А ?
В полосочку ...
Петр Ляксеявич такого бы не допустил !
жиди обосрались
Убийство Саши Белого для него не позор, коррупция на рюкзаках тоже фигня ля волосатого армянина, СИЗО для патриотов по надуманным обвинениям легко, теперь изнасилование!
Сколько можно терпеть этого мудака?! Зеленский, ты таки лох!