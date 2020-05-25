Небытов об изнасиловании в Кагарлыке: Два "урода", которые "плюнули" в лицо всей полиции

Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов крайне резко и эмоционально отреагировал на резонансное изнасилование и пытки женщины полицейскими в Кагарлыке.

Об этом он написал на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Два "урода", которые за свою службу в правоохранительных органах ничего существенного не сделали, не раскрыли ни одного резонансного преступления и не задержали ни одного опасного преступника", - охарактеризовал Небытов подозреваемых.

Шеф областной полиции подчеркнул, что полицейские и до этого резонансного случая имели пятна на репутации. По его словам, один из них уже был "на выходе" и имел дисциплинарное взыскание – неполное должностное соответствие.

"Они просто "плюнули" в лицо всем полицейским, которые в круглосуточном режиме ведут борьбу с преступностью, охраняют общественный порядок, пытаются завоевать доверие и поддержку граждан в правоохранительной деятельности. Откровенно - стыдно и противно! Отделяйте эти "отбросы" от Национальной полиции Украины, они не стоят того, чтобы их даже отождествляли с ней", - заключил Небытов.

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Он добавил, что первые управленческие и кадровые решения уже приняты.

"Ряд полицейских будут привлечены к уголовной и дисциплинарной ответственности. Некоторые руководители будут уволены с занимаемых должностей. Несмотря ни на что, мы обязаны продолжать "чистить" систему от подобных "негодяев", клеймить их и показывать всем, что правонарушитель обязательно предстанет перед Законом", - написал Небытов.

Напомним, сегодня стало известно, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по факту изнасилования и избиения женщины.