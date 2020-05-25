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С 25 мая в Днепре возобновляется работа метро и наземного общественного транспорта, - Филатов

С 25 мая в Днепре возобновляется работа метро и наземного общественного транспорта, - Филатов

С сегодняшнего дня в Днепре возобновляется работ метро и наземного общественного транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Борис Филатов.

"Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецбилеты уже не нужны. Единственным условием остаются масочный режим и социальная дистанция. Метро запускаем сегодня в 15-00", - говорится в сообщении.

По словам Филатова, усиленная санитарная обработка вагонов электротранспорта и салонов автобусов не прекращается с конца февраля.

"И будет продолжаться дальше - пока есть такая необходимость. Как и дезинфекция остановок общественного транспорта", - добавил мэр Днепра.

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Автор: 

Днепр (4408) Метрополитен (1014) Филатов Борис (561)


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а как же 700 могил, а филя? или ты хрюша?
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25.05.2020 15:59 Ответить
Тебе было бы веселей если они заполнились?
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25.05.2020 23:22 Ответить
смотря кем. если бы мне разрешили составить списки...
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25.05.2020 23:45 Ответить
Выдайте, наконец, Лимаку разрешение на БВР. Иначе вы ещё двадцать лет будете в граните ковыряться, прокладывая метр в неделю.
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25.05.2020 16:03 Ответить
Махинации с тестами, почему срочно уволилась первый зам министра здравоохранения Теряева, почему Зеленский начал рассказывать о "будущей второй волне коронавируса"
https://timeze2019.blogspot.com/
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25.05.2020 16:05 Ответить
Итак, город Днепр, первым вышел из повиновения зеленскому козлу
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25.05.2020 17:54 Ответить
Всё в рамках закона! Город оживает! Основной вред принесли дебилы из СН ОГА и секты со своими сходками. Члены сект сейчас болеют, сборищ нет, город выздоравливает. А зелёный сброд... он и есть сброд, толку с него.
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25.05.2020 21:18 Ответить
 
 