С 25 мая в Днепре возобновляется работа метро и наземного общественного транспорта, - Филатов
С сегодняшнего дня в Днепре возобновляется работ метро и наземного общественного транспорта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Борис Филатов.
"Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецбилеты уже не нужны. Единственным условием остаются масочный режим и социальная дистанция. Метро запускаем сегодня в 15-00", - говорится в сообщении.
По словам Филатова, усиленная санитарная обработка вагонов электротранспорта и салонов автобусов не прекращается с конца февраля.
"И будет продолжаться дальше - пока есть такая необходимость. Как и дезинфекция остановок общественного транспорта", - добавил мэр Днепра.
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